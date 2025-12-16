ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు రేంజ్లో తోపు! పెర్ఫార్మెన్స్లో టాప్- మరి ఏది బెస్ట్?
యమహా ఏరాక్స్ ఈ వర్సెస్ ఏథర్ 450 ఏపెక్స్.. ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్స్లో ఏది బెస్ట్? దేని ధర తక్కువ? దేని రేంజ్ ఎక్కువ? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల పరిశ్రమ వేగంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. పాత బ్రాండ్లతో పాటు స్వదేశీ స్టార్టప్లు కూడా ఇప్పుడు ప్రీమియం స్పోర్ట్స్ సెగ్మెంట్పై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో యమహా ఏరాక్స్ ఈని ఏథర్ 450 ఏపెక్స్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్తో పోల్చి, ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ? దేని రేంజ్ ఎంత? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..
యమహా ఏరాక్స్ ఈ వర్సెస్ ఏథర్ 450 ఏపెక్స్- డిజైన్..
యమహా ఏరాక్స్ ఈ - స్పోర్టీ లుక్
యమహా ఏరాక్స్ ఈ.. పెట్రోల్ వెర్షన్ అయిన ఏరాక్స్ 155 డిజైన్ను యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ, ఒక పవర్ఫుల్ మ్యాక్సీ-స్కూటర్ లుక్లో కనిపిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో ఎత్తైన ఫ్రంట్ ఏప్రాన్, శక్తివంతమైన ట్విన్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, మధ్యలో వెడల్పుగా ఉండే ఫ్లోర్బోర్డ్ టన్నెల్ ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్, యమహా స్పోర్ట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ వారసత్వాన్ని బలంగా ప్రతిబింబిస్తుంది.
దీని ఫ్రేమ్ను రెండు రిమూవబుల్ బ్యాటరీలకు సరిపోయేలా మార్చారు. మొత్తం బరువు 139 కిలోలుగా ఉంది.
ఏథర్ 450 ఏపెక్స్- మినిమలిస్ట్ స్టైల్
ఏథర్ 450 ఏపెక్స్ తమ 450ఎక్స్ ప్లాట్ఫామ్పై రూపొందింది. ఇది తమ సిగ్నేచర్ మినిమలిస్ట్ అప్పీల్ని కొనసాగిస్తుంది. ఏపెక్స్ కొత్త రంగు థీమ్లతో పాటు ప్రత్యేకంగా ట్రాన్స్పరెంట్ సైడ్ ప్యానెల్స్, ఆకర్షణీయమైన ఆరెంజ్ ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉంది. ఇది స్కూటర్ అంతర్గత నిర్మాణాన్ని కొంతవరకు చూపిస్తుంది. దీని డిజైన్ ముఖ్యంగా ఏరోడైనమిక్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెట్టింది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కాంపాక్ట్ నిష్పత్తుల కారణంగా బరువు కేవలం 111.6 కిలోలు మాత్రమే ఉంది. ఇది ఏపెక్స్ను చురుకైన, తేలికపాటి రైడ్గా ఉంచుతుంది.
యమహా ఏరాక్స్ ఈ వర్సెస్ ఏథర్ 450 ఏపెక్స్- ఫీచర్స్..
ఏథర్ 450 ఏపెక్స్: గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇంటిగ్రేషన్తో కూడిన 7 ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, మల్టీ-లెవల్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్, అత్యధిక పనితీరు కోసం వార్ప్+ మోడ్ వంటివి ఉన్నాయి. ఇది ఏథర్ తాజా 5.0 సాఫ్ట్వేర్పై నడుస్తుంది. ఓటీఏ (ఓవర్-ది-ఎయిర్) అప్డేట్లు ఏథర్ అతిపెద్ద బలం.
యమహా ఏరాక్స్ ఈ: ఇందులో ఈకో, స్టాండర్డ్, బూస్ట్ అనే రైడ్ మోడ్లు ఉన్నాయి. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, పూర్తిగా డిజిటల్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే, ఎల్ఈడీ లైటింగ్, ఏబీఎస్తో కూడిన ముందు డిస్క్ బ్రేక్లు దీని ప్రత్యేకతలు. రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ను కూడా ఇందులో జోడించారు.
యమహా ఏరాక్స్ ఈ వర్సెస్ ఏథర్ 450 ఏపెక్స్- బ్యాటరీ, రేంజ్..
యమహా ఏరాక్స్ ఈ:
పవర్: ఇది 9.5 కేడబ్ల్యూ (కిలోవాట్) శక్తివంతమైన మోటార్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ మోటార్ అసాధారణమైన 48 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది నగరంలో వేగవంతమైన ఆక్సిలరేషన్కు సహాయపడుతుంది. ఏరాక్స్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ టాప్ స్పీడ్ సుమారు 95 కేఎంపీహెచ్!
ఇందులో 3.0 కేడబ్ల్యూహెచ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ బ్యాటరీ రెండు 1.5 కేడబ్ల్యూహెచ్ రిమూవబుల్ యూనిట్లుగా డివైడ్ అయ్యి ఉండటం. ఐడీసీ ప్రకారం, ఇది 106 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది. ఇది స్టాండర్డ్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఏథర్ 450 ఏపెక్స్:
పవర్: ఏథర్ 450 ఏపెక్స్ 7 కిలోవాట్ పీఎంఎస్ మోటార్తో వస్తుంది. ఇది 26 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే, దీని టాప్ స్పీడ్ ఏరాక్స్ ఈ కంటే కొంచెం ఎక్కువ, (గంటకు 100 కిలోమీటర్లు).
ఏపెక్స్లో పెద్ద 3.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ఉంది. అయితే ఇది నాన్ రిమూవెబుల్. దీని ఐడీసీ రేంజ్ అత్యధికంగా 157 కిలోమీటర్లుగా నమోదైంది.
స్టాండర్డ్ ఛార్జర్తో పూర్తి ఛార్జ్ కావడానికి 5.5 గంటలు పడుతుంది. ఏథర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ ద్వారా కేవలం 10 నిమిషాల్లో సుమారు 15 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను పొందవచ్చు!
యమహా ఏరాక్స్ ఈ వర్సెస్ ఏథర్ 450 ఏపెక్స్- ధర..
యమహా ఏరాక్స్ ఈ వర్సెస్ ఏథర్ 450 ఏపెక్స్ ఈ-స్కూటర్ ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 2.90లక్షలు. మరోవైపు ఏథర్ 450 ఏపెక్స్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఎక్స్షోరూం ధర సుమారు రూ. 2.10 లక్షలు.
తీర్పు..
యమహా ఏరాక్స్ ఈ రిమూవబుల్ బ్యాటరీ, మ్యాక్సీ-స్కూటర్ డిజైన్ను కోరుకునే రైడర్లకు మంచి ఎంపిక. దీని టార్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అయితే, ఏథర్ 450 ఏపెక్స్ మాత్రం 157 కి.మీ అధిక రేంజ్, తక్కువ బరువు, అధిక టాప్ స్పీడ్, అత్యాధునిక సాఫ్ట్వేర్ ఫీచర్లతో పెర్ఫార్మెన్స్-ఫోకస్డ్ రైడర్ల కోసం మెరుగైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.