    ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు రేంజ్​లో తోపు! పెర్ఫార్మెన్స్​లో టాప్​- మరి ఏది బెస్ట్?

    యమహా ఏరాక్స్​ ఈ వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 ఏపెక్స్.. ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్స్​లో ఏది బెస్ట్​? దేని ధర తక్కువ? దేని రేంజ్​ ఎక్కువ? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 16, 2025 9:11 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల పరిశ్రమ వేగంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. పాత బ్రాండ్‌లతో పాటు స్వదేశీ స్టార్టప్‌లు కూడా ఇప్పుడు ప్రీమియం స్పోర్ట్స్ సెగ్మెంట్‌పై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో యమహా ఏరాక్స్​ ఈని ఏథర్​ 450 ఏపెక్స్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​తో పోల్చి, ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్​? ఏది వాల్యూ ఫర్​ మనీ? దేని రేంజ్​ ఎంత? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..

    యమహా ఏరాక్స్​ ఈ వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 ఏపెక్స్..
    యమహా ఏరాక్స్​ ఈ వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 ఏపెక్స్​- డిజైన్..

    యమహా ఏరాక్స్ ఈ - స్పోర్టీ లుక్

    యమహా ఏరాక్స్ ఈ.. పెట్రోల్ వెర్షన్ అయిన ఏరాక్స్ 155 డిజైన్‌ను యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ, ఒక పవర్ఫుల్ మ్యాక్సీ-స్కూటర్ లుక్‌లో కనిపిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​లో ఎత్తైన ఫ్రంట్ ఏప్రాన్, శక్తివంతమైన ట్విన్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, మధ్యలో వెడల్పుగా ఉండే ఫ్లోర్‌బోర్డ్ టన్నెల్ ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్​, యమహా స్పోర్ట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ వారసత్వాన్ని బలంగా ప్రతిబింబిస్తుంది.

    దీని ఫ్రేమ్‌ను రెండు రిమూవబుల్ బ్యాటరీలకు సరిపోయేలా మార్చారు. మొత్తం బరువు 139 కిలోలుగా ఉంది.

    ఏథర్ 450 ఏపెక్స్- మినిమలిస్ట్ స్టైల్

    ఏథర్ 450 ఏపెక్స్ తమ 450ఎక్స్​ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై రూపొందింది. ఇది తమ సిగ్నేచర్ మినిమలిస్ట్ అప్పీల్​ని కొనసాగిస్తుంది. ఏపెక్స్ కొత్త రంగు థీమ్‌లతో పాటు ప్రత్యేకంగా ట్రాన్స్‌పరెంట్ సైడ్ ప్యానెల్స్, ఆకర్షణీయమైన ఆరెంజ్ ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది స్కూటర్ అంతర్గత నిర్మాణాన్ని కొంతవరకు చూపిస్తుంది. దీని డిజైన్​ ముఖ్యంగా ఏరోడైనమిక్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెట్టింది.

    ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ కాంపాక్ట్ నిష్పత్తుల కారణంగా బరువు కేవలం 111.6 కిలోలు మాత్రమే ఉంది. ఇది ఏపెక్స్‌ను చురుకైన, తేలికపాటి రైడ్‌గా ఉంచుతుంది.

    యమహా ఏరాక్స్​ ఈ వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 ఏపెక్స్​- ఫీచర్స్​..

    ఏథర్ 450 ఏపెక్స్: గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇంటిగ్రేషన్‌తో కూడిన 7 ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్​స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, మల్టీ-లెవల్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్, అత్యధిక పనితీరు కోసం వార్ప్+ మోడ్ వంటివి ఉన్నాయి. ఇది ఏథర్ తాజా 5.0 సాఫ్ట్‌వేర్‌పై నడుస్తుంది. ఓటీఏ (ఓవర్-ది-ఎయిర్) అప్‌డేట్‌లు ఏథర్ అతిపెద్ద బలం.

    యమహా ఏరాక్స్ ఈ: ఇందులో ఈకో, స్టాండర్డ్, బూస్ట్ అనే రైడ్ మోడ్‌లు ఉన్నాయి. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, పూర్తిగా డిజిటల్ ఎల్​సీడీ డిస్‌ప్లే, ఎల్​ఈడీ లైటింగ్, ఏబీఎస్​తో కూడిన ముందు డిస్క్ బ్రేక్‌లు దీని ప్రత్యేకతలు. రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్‌ను కూడా ఇందులో జోడించారు.

    యమహా ఏరాక్స్​ ఈ వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 ఏపెక్స్- బ్యాటరీ, రేంజ్​..

    యమహా ఏరాక్స్ ఈ:

    పవర్: ఇది 9.5 కేడబ్ల్యూ (కిలోవాట్) శక్తివంతమైన మోటార్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ మోటార్ అసాధారణమైన 48 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది నగరంలో వేగవంతమైన ఆక్సిలరేషన్‌కు సహాయపడుతుంది. ఏరాక్స్ ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ టాప్ స్పీడ్ సుమారు 95 కేఎంపీహెచ్​!

    ఇందులో 3.0 కేడబ్ల్యూహెచ్​ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ బ్యాటరీ రెండు 1.5 కేడబ్ల్యూహెచ్​ రిమూవబుల్ యూనిట్లుగా డివైడ్​ అయ్యి ఉండటం. ఐడీసీ ప్రకారం, ఇది 106 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది స్టాండర్డ్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    ఏథర్ 450 ఏపెక్స్:

    పవర్: ఏథర్ 450 ఏపెక్స్ 7 కిలోవాట్ పీఎంఎస్​ మోటార్‌తో వస్తుంది. ఇది 26 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే, దీని టాప్ స్పీడ్ ఏరాక్స్ ఈ కంటే కొంచెం ఎక్కువ, (గంటకు 100 కిలోమీటర్లు).

    ఏపెక్స్‌లో పెద్ద 3.7 కేడబ్ల్యూహెచ్​ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ఉంది. అయితే ఇది నాన్​ రిమూవెబుల్​. దీని ఐడీసీ రేంజ్ అత్యధికంగా 157 కిలోమీటర్లుగా నమోదైంది.

    స్టాండర్డ్ ఛార్జర్‌తో పూర్తి ఛార్జ్ కావడానికి 5.5 గంటలు పడుతుంది. ఏథర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా కేవలం 10 నిమిషాల్లో సుమారు 15 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను పొందవచ్చు!

    యమహా ఏరాక్స్​ ఈ వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 ఏపెక్స్- ధర..

    యమహా ఏరాక్స్​ ఈ వర్సెస్​ ఏథర్​ 450 ఏపెక్స్ ఈ-స్కూటర్​ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 2.90లక్షలు. మరోవైపు ఏథర్​ 450 ఏపెక్స్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఎక్స్​షోరూం ధర సుమారు రూ. 2.10 లక్షలు.

    తీర్పు..

    యమహా ఏరాక్స్ ఈ రిమూవబుల్ బ్యాటరీ, మ్యాక్సీ-స్కూటర్ డిజైన్‌ను కోరుకునే రైడర్‌లకు మంచి ఎంపిక. దీని టార్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అయితే, ఏథర్ 450 ఏపెక్స్ మాత్రం 157 కి.మీ అధిక రేంజ్, తక్కువ బరువు, అధిక టాప్ స్పీడ్, అత్యాధునిక సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీచర్లతో పెర్ఫార్మెన్స్-ఫోకస్డ్ రైడర్‌ల కోసం మెరుగైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.

