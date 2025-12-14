Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    800 కి.మీ రేంజ్​తో కియా కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ కారు- కళ్లుచెదిరే డిజైన్​తో..

    కియా మోటార్స్​ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ కారు బయటకు రాబోతోంది! ఇది కియా స్ట్రింజర్​కి ఎలక్ట్రిక్​ వర్షెన్​ అని తెలుస్తోంది. దీని రేంజ్​ 800 కి.మీ కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.

    Published on: Dec 14, 2025 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కొన్నేళ్ల క్రితం డిస్కంటిన్యూ చేసిన “స్ట్రింజర్​” కారును కియా మోటార్స్​ సంస్థ మళ్లీ రివైవ్​ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. అయితే, గతంలో పెట్రోల్​ ఇంజిన్​తో పనిచేసిన ఈ మోడల్​.. ఇప్పుడు ఆల్​- ఎలక్ట్రిక్​ వర్షెన్​తో తిరిగి మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది! ఇందుకు సంబంధించి కొన్ని ఇమేజ్‌లు, వీడియో టీజర్‌లను సంస్థ కొన్ని విడుదల చేసింది. పేరును కంపెనీ ఇంకా ధృవీకరించనప్పటికీ, కాన్సెప్ట్ వర్షెన్​ని చూస్తుంటే ఇది కియా స్ట్రింజర్​ ఈవీ అవుతుందని మార్కెట్​ వర్గాలు బలంగా భావిస్తున్నాయి.

    కియా స్టింజర్​..
    కియా స్టింజర్​..

    కియా స్ట్రింగర్ సక్సెసర్​ ఇదేనా?

    ఈ ఎలక్ట్రిక్ కాన్సెప్ట్​ని ‘విజన్ మెటా టూరిస్మో’గా పిలిస్తోంది కియా. ఇది స్ట్రింగర్​కి లో-స్లంగ్​ సెడాన్​ ఆకారం నుంచి భిన్నంగా, మరింత నిటారుగా ఉండే కూపే-శైలి ప్రొఫైల్‌తో రూపుదిద్దుకుంది.

    డిజైన్: నిటారుగా ఉండే పిల్లర్లు, విశాలమైన అద్దాల ప్రాంతం, షార్ట్​ ఫ్రంట్​ ఓవర్‌హాంగ్, వెనుక చక్రాలపై బలమైన షోల్డర్​ దీని రూపకల్పనను నిర్వచించాయి.

    ఎయిరోడైనమిక్స్: కియా ఎయిరోడైనమిక్స్‌ను మెరుగుపరచడానికి ముందు బంపర్ ప్రాంతంలో ఎయిర్‌ఫ్లో గైడ్‌లు, నిలువు రెక్కలను చేర్చింది. రూఫ్ (పైకప్పు) నెమ్మదిగా వెనుక భాగానికి వాలినట్టు ఉంటుంది.

    లైటింగ్: దీని లైటింగ్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది. త్రీ-డైమెన్షనల్ వెనుక ల్యాంపులు, ఫ్రెంట్​ ఫెండర్‌ల మీదుగా ఏ-పిల్లర్‌ల వైపు సన్నని ఎల్​ఈడీ స్ట్రిప్స్‌ ఉన్నాయి. ఈ స్ట్రిప్స్‌లో వెనుక వైపు చూసే కెమెరాలు అమర్చారు, ఇవి సాంప్రదాయ డోర్ మిర్రర్‌ల స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తాయి. వెనుక బంపర్, విండ్‌స్క్రీన్ అంచుల్లో అదనపు కాంతి ఎలిమెంట్స్​ని ఉంచారు.

    కియా స్ట్రింజర్​
    కియా స్ట్రింజర్​

    కియా స్ట్రింజర్​ ఎలక్ట్రిక్​- ఇంటీరియర్ వివరాలు..

    స్ట్రింజర్​ ఈవీకి సంబంధించి పూర్తి ఇంటీరియర్ చిత్రాలను కియా మోటార్స్​ వెల్లడించలేదు. కానీ చిన్న వీడియో క్లిప్‌లలో ఫ్లోటింగ్-శైలి డాష్‌బోర్డ్, యోక్-శైలి స్టీరింగ్ వీల్ కనిపిస్తున్నాయి. వెనుక భాగంలో రెండు సీట్లు ఉన్నాయి. అయితే, ప్రొడక్షన్​ మోడల్​లో సాంప్రదాయ రేర్​ బెంచ్ ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ పరిమాణం పాత స్ట్రింగర్ కంటే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఇది క్యాబిన్ మరింత విశాలంగా ఉంటుందని సూచిస్తుంది.

    కియా స్ట్రింగర్‌ ఈవీ రేంజ్​..

    సాంకేతిక వివరాలు ఇంకా విడుదల కానప్పటికీ, ఈ స్ట్రింగర్ ఎలక్ట్రిక్​ వర్షెన్​ కియాకు చెందిన 800-వోల్ట్ ఈ-జీఎంపీ ఆర్కిటెక్చర్​ని ఆధారంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్​పై ఇప్పటికే ఈవీ6 తయారు చేసింది సంస్థ. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ అధిక-అవుట్‌పుట్ పవర్‌ట్రెయిన్‌లకు, అల్ట్రా-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది కారు పర్ఫార్మెన్స్ పొజిషనింగ్‌కు సరిపోతుంది.

    ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారులో 113.2 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీని ఉపయోగించవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది 800 కిలోమీటర్ల వరకు డ్రైవింగ్ రేంజ్​ని ఇవ్వగలదని అంచనాలు ఉన్నాయి.

    వచ్చే జనవరిలో జరిగే బ్రస్సెల్స్ మోటార్ షోలో కియా 'విజన్ మెటా టూరిస్మో' కాన్సెప్ట్‌ను బహిరంగంగా ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది. అక్కడ దీని ఉత్పత్తికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను కియా మోటార్స్​ తెలియజేస్తుందని భావిస్తున్నారు.

    News/News/800 కి.మీ రేంజ్​తో కియా కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ కారు- కళ్లుచెదిరే డిజైన్​తో..
    News/News/800 కి.మీ రేంజ్​తో కియా కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ కారు- కళ్లుచెదిరే డిజైన్​తో..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes