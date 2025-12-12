2026 కియా సెల్టోస్ వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా- ఎందులో ఫీచర్స్ ఎక్కువ?
2026 కియా సెల్టోస్ వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా- ఈ రెండు ఎస్యూవీల్లోని టాప్ వేరియంట్స్ని పోల్చి ఎందులో ఫీచర్స్ ఎక్కువ? ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్లో కనిపించే మార్పులు ఏంటి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి. ఇది మీకు కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఇండియాలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్యూవీగా ఉన్న సెల్టోస్కి ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్ని తీసుకొచ్చింది కియా సంస్థ. ఇప్పటికే ఈ 2026 కియా సెల్టోస్ కోసం బుకింగ్లను సైతం ప్రారంభించింది. ఫీచర్లు, ఇతర వివరాలను కూడా వెల్లడించింది. దీని ధరను మాత్రం జనవరి 2న ప్రకటించనుంది.
ఈ నేపథ్యంలో న్యూ జెన్ ఎస్యూవీ లాంచ్కు ముందు, 2026 కియా సెల్టోస్ టాప్-ఎండ్ ట్రిమ్ జీటీఎక్స్ (ఏ), హ్యుందాయ్ క్రెటా టాప్-ఎండ్ ట్రిమ్ క్రెటా కింగ్ మోడళ్ల ఫీచర్లను పోల్చి చూద్దాము. ఈ రెండు మోడళ్లతో వినియోగదారులకు ఏం లభిస్తుందో తెలుసుకుందాము..
2026 కియా సెల్టోస్ వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా- ఎక్స్టీరియర్..
రెండు ఎస్యూవీల టాప్ ట్రిమ్లు ఎక్స్టీరియర్ ఫీచర్ల పరంగా చాలా పోలికలను కలిగి ఉన్నాయి. అదే సమయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఉన్నాయి:
|2026 కియా సెల్టోస్ జీటీఎక్స్ (ఏ)
|హ్యుందాయ్ క్రెటా కింగ్
|హెడ్లైట్స్
|మల్టీ-బీమ్ ఎల్ఈడీ
|మల్టీ- బీమ్ ఎల్ఈడీ
|ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్
|ఉన్నాయి
|ఉన్నాయి
|ఫాగ్ లైట్స్
|ఉన్నాయి
|లేవు
|టెయిల్ లైట్స్
|ఎల్ఈడీ
|ఎల్ఈడీ
|పడిల్ ల్యాంప్స్
|లేవు
|ఉన్నాయి
|సీక్వెన్షియల్ ఇండికేటర్స్
|లేవు
|ఉన్నాయి
|ఆటోమెటిక్ హెడ్లైట్స్
|ఉన్నాయి
|ఉన్నాయి
|ఆటోమెటిక్ వైపర్స్
|ఉన్నాయి
|ఉన్నాయి
|ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జెస్టెబుల్ ఓఆర్వీఎంలు
|ఉన్నాయి
|ఉన్నాయి
|వీల్స్
|18 ఇంచ్ అలాయ్
|18 ఇంచ్ అలాయ్
|ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్
|ఉన్నాయి
|లేవు
|రూఫ్ రెయిల్స్
|ఉన్నాయి
|ఉన్నాయి
|రేర్ స్పాయిలర్
|ఉంది
|ఉంద
|రిమోట్ ఇంజిన్ స్టార్ట్
|ఉంది
|ఉంది
ఫాగ్ ల్యాంప్స్: సెల్టోస్లో ముందు, వెనుక భాగాల్లో ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి. క్రెటాలో ఈ ఫీచర్ లేదు.
అయితే క్రెటా కింగ్ ఎడిషన్లో పడిల్ ల్యాంప్స్, సీక్వెన్షియల్ ఇండికేటర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి కొత్త సెల్టోస్లో లేవు.
డోర్ హ్యాండిల్స్: న్యూ జెన్ సెల్టోస్ ఫ్లష్-ఫిట్టింగ్ డోర్ హ్యాండిల్స్ను కలిగి ఉంది. ఇది ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. క్రెటాలో మాత్రం ట్రెడిషనల్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి.
2026 కియా సెల్టోస్ వర్సెస్ క్రెటా- ఇంటీరియర్..
క్యాబిన్ లోపల, కొత్త సెల్టోస్ టాప్-ఎండ్ ట్రిమ్ కొన్ని మెరుగైన సౌకర్యాలను అందిస్తోంది:
|2026 కియా సెల్టోస్ జీటీఎక్స్ (ఏ)
|హ్యుందాయ్ క్రెటా కింగ్
|డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
|12.3-ఇంచ్
|10.25-ఇంచ్
|టచ్స్క్రన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్
|12.3-ఇంచ్
|10.25-ఇంచ్
|హెచ్వీఏసీ స్క్రీన్
|5.0-ఇంచ్
|లేదు
|సీట్ అప్హోలిస్ట్రీ
|డ్యూయెల్ టోన్ లెథరేట్
|డ్యూయెల్ టోన్ లెథరేట్
|యాంబియెంట్ లైటింగ్
|64-కలర్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్
|ఉంది
|వైరల్సెల్ కనెక్టివిటీ
|ఉంది
|ఉంది
|ఆటోమెటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్
|రేర్ వెంట్స్తో కూడిన డ్యూయెల్ జోన్
|రేర్ వెంట్స్తో కూడిన డ్యూయెల్ జోన్
|సన్రూఫ్
|డ్యూయెల్ పేన్ పానోరమిక్
|డ్యూయెల్ పేన్ పానోరమిక్
|డ్రైవర్ సీట్ అడ్జెస్ట్మెంట్
|లంబర్ అడ్జెస్ట్తో పవర్డ్
|పవర్డ్
|డ్రైవర్ సీట్ మెమొరీ ఫంక్షన్
|ఉంది
|ఉంది
|వెంటిలేటెడ్ ఫ్రెంట్ సీట్స్
|ఉన్నాయి
|ఉన్నాయి
|స్ల్పిట్ ఫోల్డింగ్ రేర్ సీట్స్
|ఉన్నాయి (60:40)
|ఉన్నాయి (60:40)
|రేర్ ఆర్మ్రెస్ట్
|ఉంది
|ఉంది
|రేర్ సన్షేడ్స్
|ఉంది
|ఉంది
|వైర్లెస్ ఛార్జింగ్
|ఉంది
|ఉంది
|ఆడియో సిస్టెమ్
|8-స్పీక్ బోస్ సిస్టెమ్
|8 స్పీక్ బోస్ సిస్టెమ్
|పుష్ బటన్ స్టార్ట్
|ఉంది
|ఉంది
|టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్
|ఉంది
|ఉంది
|కనెక్టెడ్ కార్ టెక్
|కియా కనెక్ట్
|హ్యుందాయ్ బ్లూలింక్
|ఓటీఏ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్
|ఉంది
|ఉంది
|యూఎస్బీ టైప్ సీ
|4 పోర్ట్స్
|3 పోర్ట్స్
కొత్త సెల్టోస్ క్యాబిన్ లోపల పెద్ద స్క్రీన్లు, డ్రైవర్ సీటుకు ప్రత్యేకమైన లంబార్ అడ్జస్ట్మెంట్ వంటి అంశాలతో క్రెటా కంటే ఆధునిక ఎక్స్పీరియెన్స్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. మరోవైపు, క్రెటా ముందు- వెనుక ప్రయాణికులకు ప్రత్యేకంగా డ్యూయల్ వైర్లెస్ ఛార్జర్లను అందించడం ద్వారా వినియోగదారుల సౌలభ్యంపై దృష్టి పెట్టింది.