    సరికొత్త లుక్‌తో 2026 కియా సెల్టోస్: టాప్ 5 ఫీచర్లు ఇవే!

    సరికొత్త లుక్‌తో 2026 కియా సెల్టోస్​ని సంస్థ తాజాగా అవిష్కరించింది. ఇండియాలో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మోడల్స్​లో ఒకటిగా ఉన్న ఈ సెల్టోస్​లో కొన్ని కొత్త ఫీచర్స్​ని సంస్థ తీసుకొచ్చింది. వాటిల్లో టాప్ 5 ఫీచర్లను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 12, 2025 5:33 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    న్యూ జెన్​ 2026 కియా సెల్టోస్ పూర్తి స్థాయి మార్పులతో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. దక్షిణ కొరియా కార్ల తయారీ సంస్థ గ్లోబల్ స్టైల్ షీట్ ప్రకారం అప్డేట్​ చేసిన డిజైన్‌తో పాటు, ఇందులో ఫీచర్లు పెరిగాయి. అంతేకాదు భద్రత మెరుగుపడింది, క్యాబిన్ (ఇంటీరియర్) పూర్తిగా అప్​గ్రేడ్​ అయ్యింది. ఈ తాజా అప్‌డేట్‌లతో పాత తరం సెల్టోస్ కంటే ఈ కొత్త మోడల్ మరింత ప్రీమియం లుక్‌ను సంతరించుకుంది. జనవరి 2న లాంచ్‌ (Launch) కానున్న ఈ 2026 కియా సెల్టోస్ మోడల్‌లో ఉన్న టాప్ 5 ఫీచర్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము..

    2026 కియా సెల్టోస్​..
    2026 కియా సెల్టోస్​..

    2026 కియా సెల్టోస్​- 5 కీలక ఫీచర్లు..

    1. ట్రాక్షన్ మోడ్స్-

    నిజమైన ఆఫ్-రోడర్‌ కాకపోయినా, కొత్త ట్రాక్షన్ మోడ్స్ కారణంగా 2026 కియా సెల్టోస్ కష్టతరమైన భూభాగాలను మరింత సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలదు. ఈ మోడల్‌లో ముఖ్యంగా మూడు రకాల సెట్టింగ్‌లు ఉన్నాయి:

    స్నో: మంచుతో కూడిన రోడ్లపై మెరుగైన పట్టు కోసం.

    మడ్: బురదలో వాహనం జారిపోకుండా నిరోధించడానికి.

    సాండ్: ఇసుక నేలపై స్థిరత్వాన్ని పెంచడానికి.

    ఇది ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ), నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, 360-డిగ్రీ కెమెరాతో కూడిన సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్ వంటి అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లతో కలిసి, ఈ కొత్త తరం సెల్టోస్‌ను మరింత నమ్మదగిన ప్యాకేజీగా మార్చింది.

    2. ట్రినిటీ పనోరమిక్ డిస్‌ప్లే-

    కొత్త సెల్టోస్‌ ఎస్​యూవీలో ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, డిజిటల్ క్లస్టర్ కోసం ఒక ఫ్లోటింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ సెటప్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. దీన్నే ట్రినిటీ పనోరమిక్ డిస్‌ప్లే అని పిలుస్తున్నారు. ఈ సెటప్‌ను కియా ‘సైరోస్’ మోడల్ నుంచి తీసుకున్నారు.

    ఇది డిజిటల్ క్లస్టర్, ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ కోసం రెండు పెద్ద 12.3-ఇంచ్​ ప్యానెల్స్‌ను కలిగి ఉంది.

    వీటి మధ్యలో 5-ఇంచ్​ హెచ్‌వీఏసీ టచ్ ప్యానెల్ ఉంటుంది.

    ఈ డిస్‌ప్లే వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్ల్​‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    లేటెస్ట్​ గ్రాఫికల్ ఇంటర్‌ఫేస్ కారణంగా యూజర్ ఎక్స్​పీరియెన్స్​ మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    3. 10-వే పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు-

    2026 కియా సెల్టోస్​ జీటీఎక్స్​ వేరియంట్‌లో, డ్రైవర్‌కు అత్యంత సౌకర్యవంతమైన 10-వే పవర్ అడ్జెస్టెబుల్ సీటు లభిస్తుంది. దీనికి లంబార్ అడ్జెస్టెబిలిటీ (నడుము సపోర్ట్), మెమరీ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. కియా ఇందులో రిలాక్సేషన్ ఫీచర్‌ను కూడా జోడించింది.

    అంతేకాకుండా, 3-స్టెప్ వెంటిలేషన్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఇది వేసవిలో కూడా డ్రైవర్‌కు చల్లని అనుభూతినిస్తుంది.

    4. 21 ఫీచర్లతో లెవెల్-2 అడాస్​ భద్రత-

    అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (అడాస్​) లెవెల్-2 ను 2026 సెల్టోస్ తీసుకువచ్చింది. అయితే, ఈ భద్రతా ప్యాకేజీ కేవలం హెచ్​టీఎక్స్​ (ఏ), జీటీఎక్స్​ (ఏ) వేరియంట్‌లకు మాత్రమే పరిమితం. ఇందులో మొత్తం 21 అటానమస్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    • కొలిజన్​ అలర్ట్​ సిస్టెమ్​
    • లేన్ డ్రైవింగ్ ఎయిడ్స్​.
    • డ్రైవర్ అటెన్షన్ డిటెక్షన్.
    • బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్‌తో కూడిన 360-డిగ్రీ కెమెరా .
    • స్టాప్ అండ్​ గో ఫంక్షన్‌తో స్మార్ట్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్.

    ఇది ప్రామాణిక భద్రతా ఫీచర్లతో పాటు వస్తుంది. ఇందులో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఏబీఎస్​, బ్రేక్ అసిస్ట్, ఈఎస్​సీ, డౌన్‌హిల్ బ్రేక్ కంట్రోల్, రేర్ వ్యూ కెమెరా వంటి ముఖ్యమైన భద్రతా ఫీచర్లు అన్ని వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    5. ముందు, వెనుక భాగాల కోసం డాష్‌క్యామ్‌లు-

    మన రోడ్లపై ట్రాఫిక్, డ్రైవింగ్ తీరును దృష్టిలో ఉంచుకుని, కియా సంస్థ డాష్‌క్యామ్‌లకు బాగా ప్రాధాన్యత పెరిగింది. కొత్త కియా సెల్టోస్ ఏకంగా రెండు డాష్‌క్యామ్‌లను అందిస్తోంది.

    ఈ డ్యూయల్ డాష్‌క్యామ్‌లు కారు ముందు, వెనుక భాగాల దృశ్యాలను రికార్డ్ చేస్తాయి. ఇవి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు లేదా ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు ముఖ్యమైన సాక్ష్యాలను అందిస్తాయి.

    మార్కెట్‌లో చాలా ఎంపికలు ఉన్నప్పటికీ, తయారీదారు నేరుగా ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఈ ఫీచర్‌ను ఇవ్వడం వినియోగదారులకు మరింత సౌలభ్యం.

