టయోటా ఫార్చ్యునర్కి పోటీగా MG Majestor ఎస్యూవీ- ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవి..!
జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ కొత్త ఎస్యూవీ 'మెజెస్టర్ని ఇండియాలో లాంచ్ కోసం రెడీ చేస్తోంది. భారత రోడ్లపై ఈ మోడల్ టెస్ట్ డ్రైవ్ కొనసాగుతోంది. టయోటా ఫార్చ్యూనర్కు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది! ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్యూవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా కొంతకాలంగా భారత రోడ్లపై ఒక కొత్త ఎస్యూవీని టెస్ట్ చేస్తోంది. దీని పేరు మెజెస్టర్. 2025లో జరిగిన భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఆటో ఎక్స్పోలో సంస్థ దీనిని తొలిసారి ప్రదర్శించింది. వాస్తవానికి ఈ ఎస్యూవీ, ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఖచ్చితమైన లాంచ్ టైమ్లైన్ని కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే, ఇప్పుడు ఈ బ్రాండ్ మెజెస్టర్ని ఎటువంటి కవరింగ్ లేకుండా రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తోంది. లాంచ్ అయిన తర్వాత, మెజెస్టర్ ఎంజీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఇప్పటికే ఉన్న గ్లోస్టర్ కంటే ప్రీమియం స్థానాన్ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఎంజీ మెజెస్టర్ ఎస్యూవీ- డిజైన్..
ఎంజీ మెజెస్టర్ ఎస్యూవీని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో లభ్యమయ్యే మాక్సస్ డీ90 ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇది గ్లోస్సీ బ్లాక్ ఫినిషింగ్తో కూడిన పెద్ద ఫ్రంట్ గ్రిల్ను కలిగి ఉంది. వాహనం స్ల్పిట్-హెడ్ల్యాంప్ కాన్ఫిగరేషన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఎల్ఈడీ డే-టైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్ పైన ఉండగా, ప్రధాన హెడ్ల్యాంప్ క్లస్టర్ బంపర్లో నిలువుగా అమర్చారు.
సైడ్స్లో, ఇది డైమండ్-కట్ ఫినిషింగ్తో కూడిన 19-ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్తో వస్తుంది.
ఇతర ముఖ్యమైన డిజైన్ ఎలిమెంట్స్లో డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్ టిప్స్, చుట్టూ కవర్ చేసిన డిజైన్తో అనుసంధానించిన టెయిల్ ల్యాంప్స్, ధృడమైన స్కిడ్ ప్లేట్లు ఉన్నాయి.
- 2025 టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ కొనాలా? వద్దా? రివ్యూ తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఎంజీ మెజెస్టర్ ఎస్యూవీ- ఫీచర్లు..
ఏ ఇతర జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ వాహనం లాగానే, మెజెస్టర్ కూడా అనేక అధునాతన ఫీచర్లతో నిండి ఉంటుంది.
ఇందులో ఫ్రీ-స్టాండింగ్ 12.3-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, డ్రైవర్ కోసం కొత్తగా రూపొందించిన ఆల్-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటాయి. ఇది అవసరమైన సమాచారాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది, అలాగే కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్స్ని అందిస్తుంది.
క్యాబిన్ ఇంటీరియర్ పూర్తిగా నలుపు థీమ్లో రూపొందించారు. ఇందులో వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, ఎలక్ట్రిక్ టెయిల్గేట్, హై-క్వాలిటీ సౌండ్ సిస్టమ్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ఆటో హోల్డ్ ఫంక్షనాలిటీ, లెవెల్ 2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
లాంచ్ అనంతరం ఈ ఎంజీ మజెస్సోర్ మార్కెట్లో టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లెజెండర్, స్కోడా కొడియాక్, వోక్స్వ్యాగన్ టిగువాన్ ఆర్ లైన్లకు పోటీ ఇవ్వనుంది.
ఎంజీ మెజెస్టర్ ఎస్యూవీ- స్పెసిఫికేషన్లు..
ప్రస్తుతానికి, ఎంజీ మెజెస్టర్ స్పెసిఫికేషన్లను కంపెనీ వెల్లడించలేదు. అయితే, ఇది గ్లోస్టర్ మాదిరిగానే ఇంజిన్ను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది!
2.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్తో ఇది రావచ్చు. ఇది 58.7 బీహెచ్పీ పవర్ని, 373.5 ఎన్ఎం పీక్ టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది. అదనంగా, ట్విన్-టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ కూడా అందుబాటులో ఉండవచ్చు. ఇది 212.5 బీహెచ్పీ పవర్ని, 478.5 ఎన్ఎం గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ట్రాన్స్మిషన్ కోసం 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్ ఉండొచ్చు.
ఈ మోడల్ ఫీచర్స్, లాంచ్, ధర వంటి వాటిపై రానున్న రోజుల్లో ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.