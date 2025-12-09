Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    టయోటా ఫార్చ్యునర్​కి పోటీగా MG Majestor ఎస్​యూవీ- ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్స్​ ఇవి..!

    జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ కొత్త ఎస్‌యూవీ 'మెజెస్టర్​ని ఇండియాలో లాంచ్​ కోసం రెడీ చేస్తోంది. భారత రోడ్లపై ఈ మోడల్​ టెస్ట్​ డ్రైవ్​ కొనసాగుతోంది. టయోటా ఫార్చ్యూనర్‌కు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది! ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్​యూవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 09, 2025 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా కొంతకాలంగా భారత రోడ్లపై ఒక కొత్త ఎస్‌యూవీని టెస్ట్ చేస్తోంది. దీని పేరు మెజెస్టర్​. 2025లో జరిగిన భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఆటో ఎక్స్‌పోలో సంస్థ దీనిని తొలిసారి ప్రదర్శించింది. వాస్తవానికి ఈ ఎస్‌యూవీ, ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఖచ్చితమైన లాంచ్​ టైమ్​లైన్​ని కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే, ఇప్పుడు ఈ బ్రాండ్ మెజెస్టర్​ని ఎటువంటి కవరింగ్ లేకుండా రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తోంది. లాంచ్ అయిన తర్వాత, మెజెస్టర్​ ఎంజీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఇప్పటికే ఉన్న గ్లోస్టర్ కంటే ప్రీమియం స్థానాన్ని టార్గెట్​ చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ..
    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ..

    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ- డిజైన్..

    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీని​ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో లభ్యమయ్యే మాక్సస్ డీ90 ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇది గ్లోస్సీ బ్లాక్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన పెద్ద ఫ్రంట్ గ్రిల్‌ను కలిగి ఉంది. వాహనం స్ల్పిట్-హెడ్‌ల్యాంప్ కాన్ఫిగరేషన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఎల్​ఈడీ డే-టైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్ పైన ఉండగా, ప్రధాన హెడ్‌ల్యాంప్ క్లస్టర్ బంపర్‌లో నిలువుగా అమర్చారు.

    సైడ్స్‌లో, ఇది డైమండ్-కట్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన 19-ఇంచ్​ అల్లాయ్ వీల్స్‌తో వస్తుంది.

    ఇతర ముఖ్యమైన డిజైన్ ఎలిమెంట్స్​లో డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్ టిప్స్, చుట్టూ కవర్​ చేసిన డిజైన్‌తో అనుసంధానించిన టెయిల్ ల్యాంప్స్, ధృడమైన స్కిడ్ ప్లేట్లు ఉన్నాయి.

    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ- ఫీచర్లు..

    ఏ ఇతర జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ వాహనం లాగానే, మెజెస్టర్​ కూడా అనేక అధునాతన ఫీచర్లతో నిండి ఉంటుంది.

    ఇందులో ఫ్రీ-స్టాండింగ్ 12.3-ఇంచ్​ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్, డ్రైవర్ కోసం కొత్తగా రూపొందించిన ఆల్-డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటాయి. ఇది అవసరమైన సమాచారాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది, అలాగే కస్టమైజేషన్​ ఆప్షన్స్​ని అందిస్తుంది.

    క్యాబిన్ ఇంటీరియర్ పూర్తిగా నలుపు థీమ్‌లో రూపొందించారు. ఇందులో వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, ఎలక్ట్రిక్ టెయిల్‌గేట్, హై-క్వాలిటీ సౌండ్ సిస్టమ్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్​), 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ఆటో హోల్డ్ ఫంక్షనాలిటీ, లెవెల్ 2 అడాస్​ (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    లాంచ్​ అనంతరం ఈ ఎంజీ మజెస్సోర్ మార్కెట్‌లో టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లెజెండర్, స్కోడా కొడియాక్, వోక్స్‌వ్యాగన్ టిగువాన్ ఆర్ లైన్‌లకు పోటీ ఇవ్వనుంది.

    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ- స్పెసిఫికేషన్లు..

    ప్రస్తుతానికి, ఎంజీ మెజెస్టర్​ స్పెసిఫికేషన్లను కంపెనీ వెల్లడించలేదు. అయితే, ఇది గ్లోస్టర్ మాదిరిగానే ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది!

    2.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్‌తో ఇది రావచ్చు. ఇది 58.7 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 373.5 ఎన్​ఎం పీక్​ టార్క్‌ను జనరేట్​ చేస్తుంది. అదనంగా, ట్విన్-టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ కూడా అందుబాటులో ఉండవచ్చు. ఇది 212.5 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 478.5 ఎన్​ఎం గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ట్రాన్స్‌మిషన్ కోసం 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్​ ఉండొచ్చు.

    ఈ మోడల్​ ఫీచర్స్​, లాంచ్​, ధర వంటి వాటిపై రానున్న రోజుల్లో ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    News/News/టయోటా ఫార్చ్యునర్​కి పోటీగా MG Majestor ఎస్​యూవీ- ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్స్​ ఇవి..!
    News/News/టయోటా ఫార్చ్యునర్​కి పోటీగా MG Majestor ఎస్​యూవీ- ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్స్​ ఇవి..!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes