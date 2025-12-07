Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    200ఎంపీ కెమెరా, 6500ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- ఇండియా లాంచ్ వివరాలు..

    200ఎంపీ కెమెరా, 6500ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో ఒప్పో రెనో 15 ప్రో ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్​ టైమ్​లైన్​, ఫీచర్స్​ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..

    Published on: Dec 07, 2025 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఒప్పో రెనో 15 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్ గత నెలలో చైనాలో లాంచ్​ అయ్యింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ భారతదేశంలో జనవరి లేదా ఫిబ్రవరి 2026లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని ధర రూ. 47,990 చుట్టూ ఉండొచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ ఫోన్‌లో 200ఎంపీ ప్రైమరీ సెన్సార్‌తో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్, 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో కూడిన 6500ఎంఏహెచ్​ పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉన్నాయి.

    ఒప్పో రెనో 15 ప్రో..
    ఒప్పో రెనో 15 ప్రో..

    ఇండియా లాంచ్​ నేపథ్యంలో ఒప్పో రెనో 15 ప్రో చైనీస్ వేరియంట్‌లో ఉన్న ఫీచర్ల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

    ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- కెమెరా..

    ఒప్పో రెనో 15 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్ శక్తివంతమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్‌తో వస్తుంది:

    ప్రైమరీ సెన్సార్: ఓఐఎస్​ (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్) సపోర్ట్‌తో 200ఎంపీ శాంసంగ్​ హెచ్​పీ5 మెయిన్ సెన్సార్.

    అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్: 50ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్.

    టెలిఫోటో లెన్స్: 3.5ఎక్స్​ ఆప్టికల్ జూమ్‌తో కూడిన 50ఎంపీ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్.

    ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ స్పీడ్​..

    బ్యాటరీ సామర్థ్యం: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 6500ఎంఏహెచ్​ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఎక్కువ వాడకంలో కూడా ఒక రోజు వరకు బ్యాకప్ సులభంగా అందిస్తుంది!

    ఛార్జింగ్: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు, 50డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- డిస్‌ప్లే, డిజైన్ వివరాలు..

    డిస్‌ప్లే: ఒప్పో రెనో 15 ప్రోలో 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5కే రిజల్యూషన్‌తో కూడిన 6.78-ఇంచ్​ ఫుల్ హెచ్​డీ+ ఫ్లెక్సిబుల్ అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే ఉంది. దీని పీక్ బ్రైట్‌నెస్ 1800 నిట్స్ వరకు చేరుకుంటుంది.

    ఈ ఫోన్ వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ రెసిస్టెన్స్​ కోసం ఐపీ68 / ఐపీ69 రేటింగ్‌లను కూడా కలిగి ఉంది.

    అయితే, భారతీయ వేరియంట్‌లో 144హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్​తో కూడిన 6.78-ఇంచ్​ కర్వ్డ్ అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే లభించే అవకాశం ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ వేరియంట్‌కు 120డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండవచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

    ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- పర్ఫార్మెన్స్​..

    ప్రాసెసర్: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ చైనా వేరియంట్‌కు మీడియాటెక్​ డైమెన్సిటీ 8450 చిప్‌సెట్ పవర్​ని ఇస్తుంది. కానీ భారతీయ వేరియంట్‌కు క్వాల్కమ్​ స్నాప్​డ్రాగన్​ 8 జెన్​ 3 ప్రాసెసర్‌ను అందించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

    ర్యామ్ & స్టోరేజ్: ఇది 16జీబీ వరకు LPDDR5X ర్యామ్​, 1టీబీ వరకు స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది.

    ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ కలర్​ఓఎస్​ 16తో కూడిన ఆండ్రాయిడ్​ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై పనిచేస్తుంది.

    News/News/200ఎంపీ కెమెరా, 6500ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- ఇండియా లాంచ్ వివరాలు..
    News/News/200ఎంపీ కెమెరా, 6500ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- ఇండియా లాంచ్ వివరాలు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes