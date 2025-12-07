200ఎంపీ కెమెరా, 6500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- ఇండియా లాంచ్ వివరాలు..
200ఎంపీ కెమెరా, 6500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో ఒప్పో రెనో 15 ప్రో ఇండియాలో లాంచ్కు రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ టైమ్లైన్, ఫీచర్స్ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ గత నెలలో చైనాలో లాంచ్ అయ్యింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో జనవరి లేదా ఫిబ్రవరి 2026లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని ధర రూ. 47,990 చుట్టూ ఉండొచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ ఫోన్లో 200ఎంపీ ప్రైమరీ సెన్సార్తో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్, 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో కూడిన 6500ఎంఏహెచ్ పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉన్నాయి.
ఇండియా లాంచ్ నేపథ్యంలో ఒప్పో రెనో 15 ప్రో చైనీస్ వేరియంట్లో ఉన్న ఫీచర్ల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- కెమెరా..
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ శక్తివంతమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్తో వస్తుంది:
ప్రైమరీ సెన్సార్: ఓఐఎస్ (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్) సపోర్ట్తో 200ఎంపీ శాంసంగ్ హెచ్పీ5 మెయిన్ సెన్సార్.
అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్: 50ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్.
టెలిఫోటో లెన్స్: 3.5ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 50ఎంపీ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్.
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ స్పీడ్..
బ్యాటరీ సామర్థ్యం: ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 6500ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఎక్కువ వాడకంలో కూడా ఒక రోజు వరకు బ్యాకప్ సులభంగా అందిస్తుంది!
ఛార్జింగ్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు, 50డబ్ల్యూ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- డిస్ప్లే, డిజైన్ వివరాలు..
డిస్ప్లే: ఒప్పో రెనో 15 ప్రోలో 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5కే రిజల్యూషన్తో కూడిన 6.78-ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డీ+ ఫ్లెక్సిబుల్ అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లే ఉంది. దీని పీక్ బ్రైట్నెస్ 1800 నిట్స్ వరకు చేరుకుంటుంది.
ఈ ఫోన్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం ఐపీ68 / ఐపీ69 రేటింగ్లను కూడా కలిగి ఉంది.
అయితే, భారతీయ వేరియంట్లో 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.78-ఇంచ్ కర్వ్డ్ అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లే లభించే అవకాశం ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ వేరియంట్కు 120డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండవచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో- పర్ఫార్మెన్స్..
ప్రాసెసర్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చైనా వేరియంట్కు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 చిప్సెట్ పవర్ని ఇస్తుంది. కానీ భారతీయ వేరియంట్కు క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 ప్రాసెసర్ను అందించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ర్యామ్ & స్టోరేజ్: ఇది 16జీబీ వరకు LPDDR5X ర్యామ్, 1టీబీ వరకు స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ కలర్ఓఎస్ 16తో కూడిన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది.