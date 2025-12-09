Edit Profile
    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ కొనాలా? వద్దా? ఫస్ట్​ రివ్యూ చూసేయండి..

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! హెచ్​టీ టీమ్​ సియెర్రాని టెస్ట్​ డ్రైవ్​ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్​యూవీకి సంబంధించిన 3 పాజిటివ్​, 2 నెగిటివ్​ అంశాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి. మీకు కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది.

    Published on: Dec 09, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2025 టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీని టాటా మోటార్స్​ సంస్థ ఇటీవలే లాంచ్​ చేసిన విషయం తెలిసిందే. రూ. 11.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ కొత్త సియెర్రా ఆధునికమైన, ఫీచర్లతో నిండిన ఎస్‌యూవీగా నిలబడాలని చూస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో హెచ్​టీ టీమ్​ సియెర్రాను టెస్ట్​ డ్రైవ్​ చేసింది. టీమ్​ని ఆకట్టుకున్న మూడు అంశాలు, నిరాశపరిచిన రెండు విషయాలను ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాము. మీరు ఈ ఎస్​యూవీని కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే, ఇది కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది.

    టాటా సియెర్రా రివ్యూ- 3 పాజిటివ్​ విషయాలు..

    1. అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే డిజైన్-

    సియెర్రా ఎస్​యూవీ డిజైన్ నిజంగా కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. క్లాసిక్ సియెర్రా బాక్సీ ఛార్మ్‌ను, క్లీనర్‌గా, ఫ్యూచరిస్టిక్‌గా టాటా అద్భుతంగా మిళితం చేసింది. కనెక్టెడ్​ ఎల్​ఈడీ డీఆర్​ఎల్స్​, అతి సన్నని హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, భారీ 19-ఇంచ్​ అల్లాయ్ వీల్స్‌తో ఇది తన సెగ్మెంట్‌లో దేనికీ తీసిపోని విధంగా ఈ కారు కనిపిస్తుంది.

    ముఖ్యంగా అండమాన్ అడ్వెంచర్ యెల్లో, బెంగాల్ రూజ్ రెడ్​ వంటి ప్రకాశవంతమైన రంగులు అయస్కాంతంలా దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి! డిజైన్ పూర్తిగా కొత్తదైనప్పటికీ, సియెర్రా సిల్హౌట్‌లో 1990 దశకంలోని పాత సియెర్రా డీఎన్​ఏని మనం స్పష్టంగా గుర్తించవచ్చు.

    2. పెట్రోల్ ఇంజిన్-

    టాటాకు చెందిన కొత్త 1.5-లీటర్ హైపెరియన్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఇక్కడ ఆశ్చర్యపరిచే ప్యాకేజీ! ఇది అట్రాక్టివ్​గా, వేగంగా ఉంటుంది. మీరు యాక్సిలరేటర్‌ని నొక్కిన ప్రతిసారీ మంచి రెస్పాన్స్​ని ఇచ్చే పవర్ పుల్ ఇందులో ఉంది. ఈ పరిమాణంలో ఉన్న ఎస్‌యూవీకి సుమారు 10 సెకన్లలో 0–100 కి.మీ/గం వేగాన్ని అందుకోవడం నిజంగా ఆకట్టుకుంటుంది.

    డీజిల్ ఇంజిన్ మునుపటిలాగే స్మూత్‌గా, రిఫైన్డ్​గా ఉంది. కొత్త ఐసిన్ 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ట్రాఫిక్‌లో ఇబ్బంది పెట్టదు. కానీ, డ్రైవింగ్‌ను ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం, పెట్రోల్ వెర్షన్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది!

    3. ప్రీమియంగా అనిపించే క్యాబిన్-

    2025 టాటా సియెర్రా​ లోపలికి అడుగు పెట్టగానే కారు అప్‌గ్రేడ్ అయిన అనుభూతిని ఇస్తుంది. ట్రిపుల్-టోన్ ఇంటీరియర్, భారీ సన్‌రూఫ్, స్పేస్​ని తెలివిగా ఉపయోగించుకోవడం వల్ల క్యాబిన్ చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

    ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ (ఒక ప్యాసింజర్ డిస్‌ప్లే, పెద్ద ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్, డిజిటల్ క్లస్టర్) హైయర్ సెగ్మెంట్‌లలో కనిపించే ఆధునిక లగ్జరీ అనుభూతిని జోడిస్తుంది. పిల్లలు ప్యాసింజర్ స్క్రీన్‌పై గేమ్స్ ఆడవచ్చు, 12-స్పీకర్ డాల్బీ ఆడియో అద్భుతంగా వినిపిస్తుంది. కొన్ని ఫీచర్లు కారు మీకు ప్రత్యేకంగా సరిపోయేలా ఉన్న అనుభూతిని ఇస్తాయి. డీజిల్ ఇంజిన్ శబ్దం కూడా లోపల వినిపించదు.

    టాటా సియెర్రా రివ్యూ- 2 నెగిటివ్​ అంశాలు..

    1. అధిక 'పియానో బ్లాక్'-

    టాటా సియెర్రా సైడ్స్‌లో, వీల్ ఆర్చెస్‌పై ఉదారంగా ఉపయోగించిన పియానో-బ్లాక్ క్లాడింగ్ ఫోటోల్లో స్టైలిష్‌గా కనిపించవచ్చు, కానీ ఇది అంత ఆచరణాత్మకం కాదు! ముఖ్యంగా కఠినమైన రహదారులపై నడిచే ఎస్‌యూవీకి, ఈ భాగాలపై సులభంగా గీతలు పడతాయి. త్వరగా తమ మెరుపును కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.

    2. కొన్ని వింత స్టోరేజ్ నిర్ణయాలు

    సియెర్రాలో చాలా తెలివైన స్టోరేజ్ స్థలాలు ఉన్నాయి, కానీ ఆర్మ్‌రెస్ట్ కింద ఉన్న క్యూబీ ఆకారం వింతగా ఉంది. ఇది మరీ లోతుగా, సన్నగా ఉండటం వల్ల అంతగా ఉపయోగకరంగా అనిపించకపోవచ్చు. అలాగే, బూట్‌కు చిన్న లోడింగ్ లిప్ ఉంది. ఇది పెద్ద సమస్య కానప్పటికీ, పెద్ద బ్యాగులను లోపల పెట్టేటప్పుడు కొద్దిగా అడ్డుగా అనిపించవచ్చు. అదనంగా, ముందు సీట్లలో ఫోన్‌లను సురక్షితంగా ఉంచడానికి స్థలం చాలా తక్కువగా ఉంది.

    చివరిగా.. 2025 టాటా సియెర్రా ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా పెట్రోల్ మోడల్‌లో డ్రైవింగ్ చాలా బాగుంది. అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచే అధునాతన టెక్నాలజీని కూడా ఇందులో చేర్చారు. కొన్ని చిన్న లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, అవి ఎస్‌యూవీ మొత్తం ఆకర్షణను డామినేట్ చేయలేవు. నిజమైన ప్రత్యేకత, గొప్ప ఉనికిని కోరుకునే ఎస్‌యూవీ ప్రియులకు, సియెర్రా ఒక బలమైన ఎంపిక!

