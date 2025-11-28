Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tata Sierra ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు, ఇంజిన్​, కలర్​ ఆప్షన్స్​ ఇవి..

    భారత ఆటోమొబైల్​ మార్కెట్​లో టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ గ్రాండ్​గా అడుగుపెట్టింది. ఈ మోడల్​పై మంచి బజ్​ నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో టాటా సియెర్రా వేరియంట్లు, ఇంజిన్​- కలర్​ ఆపన్స్​ వంటివి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాము..

    Published on: Nov 28, 2025 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీపై మంచి బజ్​ నెలకొంది. 1990 దశకంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న ఈ మోడల్​కి అధునాత రూపాన్ని ఇచ్చి, ఇటీవలే మార్కెట్​లోకి విడుదల చేసింది టాటా మోటార్స్​. మీరు ఈ ఎస్​యూవీని కొనే ప్లాన్​లో ఉన్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు, ఇంజిన్​- కలర్​ ఆప్షన్స్​తో పాటు ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ ఇదిగో..
    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ ఇదిగో..

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​..

    ఇంజిన్​ టైప్​డిస్​ప్లేస్​మెంట్​పవర్​ (పీఎస్​)టార్క్​ (ఎన్​ఎం)ట్రాన్స్​మిషన్​
    1.5 ఎన్​ఏ పెట్రోల్​1.5 లీటర్లు1081456 స్పీడ్​ మేన్యువల్​, 7 స్పీడ్​ డ్యూయెల్​ క్లచ్​ ఆటోమెటిక్​
    1.5 టర్బో పెట్రోల్​1.5 లీటర్లు1602556 స్పీడ్​ టార్క్​ కన్వర్టర్​ ఆటోమెటిక్​
    1.5 డీజిల్​1.5 లీటర్లు1182606 స్పీడ్​ మేన్యువల్​

    టాటా సియెర్ర్​ ఎస్​యూవీ- ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​..

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీలో 3 ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​ ఉన్నాయి. అవన్నీ 1.5లీటర్​ కెపాసిటీవే. నేచురల్లీ ఆస్పిరెట్​ పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ 108 పీఎస్​ పవర్​, 145 ఎన్​ఎం టార్క్​తో వస్తుంది. దీనికి 6 స్పీడ్​ మేన్యువల్​ లేదా 7 స్పీడ్​ డ్యూయెల్​ క్లచ్​ ఆటోమెటిక్​ ట్రాన్స్​మిషన్​ లభిస్తుంది.

    ఇక ఇందులో టర్బో పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ ఆప్షన్​ కూడా ఉంది. ఇది 160 పీఎస్​ పవర్​, 255 ఎన్​ఎం టార్క్​ని జనరేట్​ చేస్తుంది. ఇది 6 స్పడ్​ టార్క్​ కన్వర్టర్​ ఆటోమెటిక్​ ట్రాన్స్​మిషన్​తో వస్తుంది.

    చివరిగా, ఇందులో డీజిల్​ ఇంజిన్​ కూడా ఉంది. ఇది 118 పీఎస్​ పవర్​, 260 ఎన్​ఎం టార్క్​ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6 స్పీడ్​ మేన్యువల్​ గేర్​ బాక్స్​కి కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది.

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ- వేరియంట్లు..

    టాటా మోటార్స్ సియెర్రాను మొత్తం ఏడు వేరియంట్లలో అందిస్తుంది. అవి:

    • స్మార్ట్+
    • ప్యూర్
    • ప్యూర్+
    • అడ్వెంచర్
    • అడ్వెంచర్+
    • అకంప్లిష్డ్
    • అకంప్లిష్డ్+

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ వేరియంట్ల వారీగా ఫీచర్స్​ గురించి తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ- వేరియంట్ల వారీగా ట్రాన్స్‌మిషన్..

    నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ (ఎంటీ): 'అకంప్లిష్డ్+' మినహా అన్ని వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

    నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ (ఏటీ): 'ప్యూర్', 'ప్యూర్+', 'అడ్వెంచర్' వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    ట‌ర్బో పెట్రోల్ (ఏటీ): 'అడ్వెంచర్+', 'అకంప్లిష్డ్', 'అకంప్లిష్డ్+' వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

    డీజిల్ (ఎంటీ): కస్టమర్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ను ఎంచుకుంటే, అన్ని వేరియంట్లలోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది.

    డీజిల్ (ఏటీ): 'ప్యూర్', 'ప్యూర్+', 'అడ్వెంచర్+', 'అకంప్లిష్డ్', 'అకంప్లిష్డ్+' వేరియంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ- బుకింగ్‌లు, డెలివరీలు ఎప్పుడు?

    బుకింగ్‌లు ప్రారంభం: టాటా సియెర్రా బుకింగ్‌లు డిసెంబర్ 16న మొదలవుతాయి.

    డెలివరీల ప్రారంభం: టాటా మోటార్స్ సియెర్రా డెలివరీలను జనవరి 15న ప్రారంభిస్తుంది.

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ- కలర్​ ఆప్షన్స్​..

    టాటా సియెర్రాలో వివిధ రకాల రంగుల ఎంపికలు ఉన్నాయి. అవి:

    • అండమాన్ అడ్వెంచర్
    • బెంగాల్ రూజ్
    • మున్నార్ మిస్ట్
    • కూర్గ్ క్లౌడ్స్
    • ప్రిస్టిన్ వైట్
    • ప్యూర్ గ్రే
    News/News/Tata Sierra ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు, ఇంజిన్​, కలర్​ ఆప్షన్స్​ ఇవి..
    News/News/Tata Sierra ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు, ఇంజిన్​, కలర్​ ఆప్షన్స్​ ఇవి..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes