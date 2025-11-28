Tata Sierra ఎస్యూవీ వేరియంట్లు, ఇంజిన్, కలర్ ఆప్షన్స్ ఇవి..
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ గ్రాండ్గా అడుగుపెట్టింది. ఈ మోడల్పై మంచి బజ్ నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో టాటా సియెర్రా వేరియంట్లు, ఇంజిన్- కలర్ ఆపన్స్ వంటివి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాము..
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీపై మంచి బజ్ నెలకొంది. 1990 దశకంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న ఈ మోడల్కి అధునాత రూపాన్ని ఇచ్చి, ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది టాటా మోటార్స్. మీరు ఈ ఎస్యూవీని కొనే ప్లాన్లో ఉన్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ వేరియంట్లు, ఇంజిన్- కలర్ ఆప్షన్స్తో పాటు ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ ఇంజిన్ ఆప్షన్స్..
|ఇంజిన్ టైప్
|డిస్ప్లేస్మెంట్
|పవర్ (పీఎస్)
|టార్క్ (ఎన్ఎం)
|ట్రాన్స్మిషన్
|1.5 ఎన్ఏ పెట్రోల్
|1.5 లీటర్లు
|108
|145
|6 స్పీడ్ మేన్యువల్, 7 స్పీడ్ డ్యూయెల్ క్లచ్ ఆటోమెటిక్
|1.5 టర్బో పెట్రోల్
|1.5 లీటర్లు
|160
|255
|6 స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమెటిక్
|1.5 డీజిల్
|1.5 లీటర్లు
|118
|260
|6 స్పీడ్ మేన్యువల్
టాటా సియెర్ర్ ఎస్యూవీ- ఇంజిన్ ఆప్షన్స్..
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీలో 3 ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ 1.5లీటర్ కెపాసిటీవే. నేచురల్లీ ఆస్పిరెట్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 108 పీఎస్ పవర్, 145 ఎన్ఎం టార్క్తో వస్తుంది. దీనికి 6 స్పీడ్ మేన్యువల్ లేదా 7 స్పీడ్ డ్యూయెల్ క్లచ్ ఆటోమెటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ లభిస్తుంది.
ఇక ఇందులో టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఇది 160 పీఎస్ పవర్, 255 ఎన్ఎం టార్క్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇది 6 స్పడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమెటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది.
చివరిగా, ఇందులో డీజిల్ ఇంజిన్ కూడా ఉంది. ఇది 118 పీఎస్ పవర్, 260 ఎన్ఎం టార్క్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6 స్పీడ్ మేన్యువల్ గేర్ బాక్స్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ- వేరియంట్లు..
టాటా మోటార్స్ సియెర్రాను మొత్తం ఏడు వేరియంట్లలో అందిస్తుంది. అవి:
- స్మార్ట్+
- ప్యూర్
- ప్యూర్+
- అడ్వెంచర్
- అడ్వెంచర్+
- అకంప్లిష్డ్
- అకంప్లిష్డ్+
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ వేరియంట్ల వారీగా ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ- వేరియంట్ల వారీగా ట్రాన్స్మిషన్..
నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ (ఎంటీ): 'అకంప్లిష్డ్+' మినహా అన్ని వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ (ఏటీ): 'ప్యూర్', 'ప్యూర్+', 'అడ్వెంచర్' వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
టర్బో పెట్రోల్ (ఏటీ): 'అడ్వెంచర్+', 'అకంప్లిష్డ్', 'అకంప్లిష్డ్+' వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
డీజిల్ (ఎంటీ): కస్టమర్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ను ఎంచుకుంటే, అన్ని వేరియంట్లలోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది.
డీజిల్ (ఏటీ): 'ప్యూర్', 'ప్యూర్+', 'అడ్వెంచర్+', 'అకంప్లిష్డ్', 'అకంప్లిష్డ్+' వేరియంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ- బుకింగ్లు, డెలివరీలు ఎప్పుడు?
బుకింగ్లు ప్రారంభం: టాటా సియెర్రా బుకింగ్లు డిసెంబర్ 16న మొదలవుతాయి.
డెలివరీల ప్రారంభం: టాటా మోటార్స్ సియెర్రా డెలివరీలను జనవరి 15న ప్రారంభిస్తుంది.
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ- కలర్ ఆప్షన్స్..
టాటా సియెర్రాలో వివిధ రకాల రంగుల ఎంపికలు ఉన్నాయి. అవి:
- అండమాన్ అడ్వెంచర్
- బెంగాల్ రూజ్
- మున్నార్ మిస్ట్
- కూర్గ్ క్లౌడ్స్
- ప్రిస్టిన్ వైట్
- ప్యూర్ గ్రే