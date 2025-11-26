Tata Sierra ఎస్యూవీ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్స్ వివరాలు..
మచ్ అవైటెడ్ టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీని టాటా మోటార్స్ లాంచ్ చేసింది. ఇందులో మొత్తం 7 వేరియంట్లు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ వేరియంట్లు పేర్లు, వాటి ఫీచర్స్కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ తన ఐకానిక్ మోడల్ అయిన సియెర్రా ఎస్యూవీని భారత మార్కెట్లో తిరిగి విడుదల చేసింది. సుమారు రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత సియెర్రాను పునరుద్ధరించడం జరిగింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 11.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా కంపెనీ నిర్ణయించింది.
సియెర్రా ఎస్యూవీ కోసం బుకింగ్లు డిసెంబర్ 16, 2025 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. వాహనాల డెలివరీలు జనవరి 15, 2026న మొదలవుతాయి. ఈ కొత్త ఎస్యూవీ మొత్తం ఏడు ప్రధాన వేరియంట్లలో లభిస్తుంది: అవి స్మార్ట్ ప్లస్, ప్యూర్, ప్యూర్ ప్లస్, అడ్వెంచర్, అడ్వెంచర్ ప్లస్, అకంప్లిష్డ్, అకంప్లిష్డ్ ప్లస్. ఈ నేపథ్యంలో టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్ల వివరాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ- వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు..