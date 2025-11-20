రాపిడో, స్విగ్గీ డెలివరీ పనులతో పాటు, వారాంతాల్లో పానీ పూరి స్టాల్ నడుపుతూ నెలకు దాదాపు ₹1 లక్ష సంపాదిస్తున్న ఒక యువకుడి కథను కాపీరైటర్ కోమల్ పోర్వాల్ లింక్డ్ఇన్లో పంచుకున్నారు. 'శ్రమ కొంచెం ఎక్కువే, కానీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉంది' అని డ్రైవర్ చెప్పిన మాటలు వైరల్గా మారాయి.
ఒకేసారి మూడు పనులు చేస్తూ, నెలకు దాదాపు లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్న ఒక రాపిడో (Rapido) డ్రైవర్ కథ ఇంటర్నెట్లో వైరల్గా మారింది. ఈ యువకుడి పనితీరు చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసిన ఒక ప్రయాణికురాలు.. ఆ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు.
రాత్రి 9 గంటల సమయంలో కాపీరైటర్ కోమల్ పోర్వాల్ రాపిడో రైడ్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఆమె డ్రైవర్తో మాట కలిపి, ఆయన పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగం గురించి అడిగారు: “భయ్యా, మీరు పూర్తి సమయం ఇదే పని చేస్తారా?” అని ప్రశ్నించారు.
సంతోషంగా, ఉల్లాసంగా ఉన్న ఆ డ్రైవర్ నవ్వి సమాధానం చెప్పాడు. ఆయన ఉదయం స్విగ్గీ (Swiggy) డెలివరీ భాగస్వామిగా పనిచేస్తారు. సాయంత్రం వేళల్లో రాపిడో నడుపుతారు. వారాంతాల్లో (వీకెండ్స్లో) తన సోదరుడితో కలిసి స్థానిక వీధిలో పానీ పూరి బండి నడుపుతుంటాడు.
అవాక్కయిన ప్రయాణికురాలు.. సంపాదన ఎంతో తెలుసా?
ఈ పనిభారం విన్న కోమల్ పోర్వాల్ అవాక్కయ్యారు. “నేను షాక్ అయ్యాను” అని ఆమె తన పోస్ట్లో రాశారు. అతని కష్టాన్ని గురించి అడిగితే, ఆ యువకుడు హిందీలో “మ్యామ్, శ్రమ కొంచెం ఎక్కువే. కానీ నా కుటుంబం మాత్రం సంతోషంగా నడుస్తోంది” అని బదులిచ్చాడు.
ముప్పై రోజుల పాటు ఇంతటి కఠినమైన పని దినచర్యను నెగ్గుకొస్తున్న ఆ డ్రైవర్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయిన కోమల్.. అతని సంపాదన గురించి అడిగారు. అప్పుడు ఆ డ్రైవర్ తన మూడు ఆదాయ మార్గాలను కలిపి నెలకు దాదాపు లక్ష రూపాయలకు పైనే సంపాదిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
అంతటి డిమాండ్ ఉన్న షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ, ఆ యువకుడు మళ్లీ నవ్వి అదే మాట చెప్పాడు: “శ్రమ కొంచెం ఎక్కువ, కానీ నా కుటుంబం సంతోషంగా నడుస్తోంది!”
“నేటి యువత శ్రమించడం లేదు” అన్న అపోహకు చెక్
కోమల్ పోర్వాల్ తన పోస్ట్లో, నేటి తరం యువత "కష్టపడాలని కోరుకోవడం లేదు" అనే భావనను ఈ డ్రైవర్ కథ సవాలు చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. నిజానికి, అంకితభావం, పట్టుదల ఉదాహరణలు మన నిత్య జీవితంలో తరచుగా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే, అవి ఒక రాపిడో డ్రైవర్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు, మనకు అంత తొందరగా కనిపించవచ్చు లేదా మనం గమనించకపోవచ్చు అని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. వేల సంఖ్యలో లైక్లు, కామెంట్లు వచ్చాయి.
“నిజమే. మనం మన సౌకర్యవంతమైన వాతావరణం (comfort zone) నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు, మనం ఎప్పుడూ కలవని, తెలుసుకోని ఎంతో మంది వ్యక్తులను, అద్భుతమైన కథలను కలుస్తాం” అని ఒక నెటిజన్ రాశారు.
“సంతోషంగా, ఆశావాదంగా ఉండే వ్యక్తులు ఎక్కువ సంపాదిస్తారని, జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తారని నేను గమనించాను. అదే సమయంలో, డబ్బు కోసం పదే పదే వెంపర్లాడేవాళ్లు ఒత్తిడికి లోనై, అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లకు గురై, వారి ఆర్థిక పరిస్థితి లేదా భావోద్వేగ పరిస్థితి మెరుగుపడదు” అని మరొకరు వ్యాఖ్యానించారు.
“ఇది 90% మంది భారతీయ కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల కంటే ఎక్కువే కదా!” అని మరొక యూజర్ కామెంట్ చేశారు.