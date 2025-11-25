Edit Profile
    కియా నుంచి కొత్త 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ- సోరెంటో హైలైట్స్​ ఇవే!

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో మంచి పేరున్న కియా సోరెంటో త్రీ-రో ఫ్యామిలీ ఎస్‌యూవీ భారత్‌లో టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఎంక్యూ4ఐ కోడ్‌నేమ్‌తో రానున్న ఈ హైబ్రిడ్ మోడల్ వివరాలు, ఫీచర్లు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 25, 2025 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రపంచ మార్కెట్లలో ఇప్పటికే విక్రయమవుతున్న కియా సోరెంటో త్రీ-రో ఫ్యామిలీ ఎస్‌యూవీ తొలిసారిగా భారత్‌లో టెస్టింగ్ చేస్తుండగా కనిపించింది! ఈ సోరెంటో ఆధారంగా కియా సంస్థ ఒక హైబ్రిడ్ ఎస్‌యూవీని తయారు చేస్తోంది. దీని కోడ్‌నేమ్ ఎంక్యూ4ఐ. ఇది మన దేశంలో మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ700, టాటా సఫారీ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీని ఇవ్వనుంది. తాజాగా కనిపించిన వాహనం రాబోయే ఈ మోడల్‌కు సంబంధించిన టెస్ట్ మ్యూల్ అయి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.

    కియా సోరెంటో..
    కియా సోరెంటో..

    కియా సోరెంటో- టెస్టింగ్‌లో కనిపించిన కీలక వివరాలు..

    పార్కింగ్ సదుపాయంలో టెస్టింగ్ చేస్తుండగా కనిపించిన ఈ క్యామోఫ్లేజ్డ్ కియా సోరెంటో ఎస్​యూవీ టెస్ట్ మ్యూల్‌లో కొన్ని కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

    డిజైన్: ఎత్తుగా ఉండే బోనెట్, చదరపు ఆకారంలో ఉన్న వీల్ ఆర్చ్‌లు, ఫ్లాట్ టెయిల్‌గేట్, వెనుక భాగం వెడల్పుగా ఉండటం వంటి లక్షణాలతో దీని త్రీ-రో బాడీ షేప్ స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

    వీల్స్: ఇందులో 235/55 ఆర్​19 టైర్లతో కూడిన 19-ఇంచ్​ అల్లాయ్ వీల్స్‌ను అమర్చారు.

    లైటింగ్: నిలువుగా ఉండే లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ 'టీ' ఆకారంలో ఉండే డీఆర్​ఎల్​లను సూచిస్తున్నాయి. కియా తాజా డిజైన్ లాంగ్వేజ్​కి అనుగుణంగా, వెనుక భాగంలో కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది.

    గేర్ సెలెక్టర్: లోపల రోటరీ గేర్ సెలెక్టర్ (తిప్పగలిగే గేర్ నాబ్) ఉంటుంది. ఇది హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రైన్‌ను కలిగి ఉంటుందని సూచిస్తోంది.

    కియా సోరెంటో ఎస్​యూవీ- ఇంటీరియర్​, ఫీచర్లు..

    ఎస్‌యూవీ లోపలి భాగాన్ని పరిశీలిస్తే, గ్లోబల్-స్పెసిఫికేషన్ వెర్షన్‌ను పోలి ఉండేలా, రోటరీ గేర్ సెలెక్టర్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ బటన్‌లతో కూడిన సెంటర్ కన్సోల్ కనిపించింది.

    భారతీయ మార్కెట్ కోసం ఈ కారులో ఈ కింది ముఖ్య ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది:

    డిస్‌ప్లేలు: డ్యూయల్ 12.3-ఇంచ్​ డిస్‌ప్లేలు (ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే)

    సౌకర్యాలు: పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వెనుక విండోలు, టెయిల్‌గేట్‌కు ప్రైవసీ గ్లాస్.

    సీట్లు: పవర్డ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు.

    టెక్నాలజీ: మెరుగైన సౌలభ్యం, భద్రత కోసం 360-డిగ్రీ కెమెరా, హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే వంటి అధునాతన సాంకేతికతలు.

    కియా సోరెంటో- ఇంజిన్​ (అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రకారం)

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న కియా సోరెంటో మూడు ఇంజన్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది:

    1.6-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ హైబ్రిడ్: 238 హెచ్​పీ​

    1.6-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్: 288 హెచ్​పీ

    2.2-లీటర్ డీజిల్ హైబ్రిడ్

    పెట్రోల్ యూనిట్లు 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో జత చేసి ఉండగా, డీజిల్ వేరియంట్ 8-స్పీడ్ డీసీటీ (డ్యూయల్-క్లచ్ ట్రాన్స్‌మిషన్) కలిగి ఉంది. అన్ని వేరియంట్లలో ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. భారత్‌లో ఏ పవర్‌ట్రైన్‌ను విడుదల చేస్తారనే దానిపై కియా త్వరలో స్పష్టత ఇవ్వవచ్చు.

    కియా సోరెంటో ఇండియా లాంచ్​ డేట్​పై సంస్థ స్పందించాల్సి ఉంది.

