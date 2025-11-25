ప్రపంచ మార్కెట్లలో ఇప్పటికే విక్రయమవుతున్న కియా సోరెంటో త్రీ-రో ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ తొలిసారిగా భారత్లో టెస్టింగ్ చేస్తుండగా కనిపించింది! ఈ సోరెంటో ఆధారంగా కియా సంస్థ ఒక హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీని తయారు చేస్తోంది. దీని కోడ్నేమ్ ఎంక్యూ4ఐ. ఇది మన దేశంలో మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ700, టాటా సఫారీ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీని ఇవ్వనుంది. తాజాగా కనిపించిన వాహనం రాబోయే ఈ మోడల్కు సంబంధించిన టెస్ట్ మ్యూల్ అయి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
కియా సోరెంటో- టెస్టింగ్లో కనిపించిన కీలక వివరాలు..
పార్కింగ్ సదుపాయంలో టెస్టింగ్ చేస్తుండగా కనిపించిన ఈ క్యామోఫ్లేజ్డ్ కియా సోరెంటో ఎస్యూవీ టెస్ట్ మ్యూల్లో కొన్ని కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
డిజైన్: ఎత్తుగా ఉండే బోనెట్, చదరపు ఆకారంలో ఉన్న వీల్ ఆర్చ్లు, ఫ్లాట్ టెయిల్గేట్, వెనుక భాగం వెడల్పుగా ఉండటం వంటి లక్షణాలతో దీని త్రీ-రో బాడీ షేప్ స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
వీల్స్: ఇందులో 235/55 ఆర్19 టైర్లతో కూడిన 19-ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్ను అమర్చారు.
లైటింగ్: నిలువుగా ఉండే లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ 'టీ' ఆకారంలో ఉండే డీఆర్ఎల్లను సూచిస్తున్నాయి. కియా తాజా డిజైన్ లాంగ్వేజ్కి అనుగుణంగా, వెనుక భాగంలో కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
గేర్ సెలెక్టర్: లోపల రోటరీ గేర్ సెలెక్టర్ (తిప్పగలిగే గేర్ నాబ్) ఉంటుంది. ఇది హైబ్రిడ్ పవర్ట్రైన్ను కలిగి ఉంటుందని సూచిస్తోంది.
కియా సోరెంటో ఎస్యూవీ- ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..
ఎస్యూవీ లోపలి భాగాన్ని పరిశీలిస్తే, గ్లోబల్-స్పెసిఫికేషన్ వెర్షన్ను పోలి ఉండేలా, రోటరీ గేర్ సెలెక్టర్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ బటన్లతో కూడిన సెంటర్ కన్సోల్ కనిపించింది.
భారతీయ మార్కెట్ కోసం ఈ కారులో ఈ కింది ముఖ్య ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది:
పెట్రోల్ యూనిట్లు 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో జత చేసి ఉండగా, డీజిల్ వేరియంట్ 8-స్పీడ్ డీసీటీ (డ్యూయల్-క్లచ్ ట్రాన్స్మిషన్) కలిగి ఉంది. అన్ని వేరియంట్లలో ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. భారత్లో ఏ పవర్ట్రైన్ను విడుదల చేస్తారనే దానిపై కియా త్వరలో స్పష్టత ఇవ్వవచ్చు.
కియా సోరెంటో ఇండియా లాంచ్ డేట్పై సంస్థ స్పందించాల్సి ఉంది.
News/News/కియా నుంచి కొత్త 7 సీటర్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ- సోరెంటో హైలైట్స్ ఇవే!
News/News/కియా నుంచి కొత్త 7 సీటర్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ- సోరెంటో హైలైట్స్ ఇవే!