    Best cars under 5 lakh : బడ్జెట్​లో కారు కొనాలా? వీటి ధర తక్కువ- మైలేజ్​ ఎక్కువ!

    బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! దేశంలో రూ. 5లక్షల ధరలోపు అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని అఫార్డిబుల్​ మోడల్స్​, వాటి మైలేజ్​, వాటి ఫీచర్స్​ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 06, 2025 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సొంతింటితో పాటు సొంతంగా ఒక కారు కొనుగోలు చేయాలనేది చాలా మంది భారతీయులకు ఉండే ఒక కోరిక! ఇందుకోసం రూపాయి రూపాయి కూడబెట్టుకుంటూ, ఏదో ఒక రోజు సొంతంగా కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. అయితే 4 వీలర్​ కొనాలంటే ఇప్పుడు భారీగా ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు! తక్కువ ధరకే మంచి మోడల్స్​ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఒకవేళ బడ్జెట్​లో కారు కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే ఇది మీకు కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. దేశంలో రూ. 5లక్షల (ఎక్స్​షోరూం) కన్నా తక్కువ ధరకు లభిస్తున్న కొన్ని బెస్ట్​ ఆప్షన్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..

    టాటా టియాగో..
    రూ. 5లక్షల ధరలోపు బెస్ట్​ కార్లు..

    టాటా టియాగో: 2025లో మోస్ట్​ ఆఫార్డిబుల్​ కార్లలో ఈ టాటా టియాగో ఒకటి. బిల్డ్​ క్వాలిటీకి, సేఫ్టీకి టియాగో పెట్టింది పేరు! టాటా టియాగో ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 4.57లక్షలు.

    ఇందులో 1199 సీసీ ఇంజిన్​ ఉంటుంది. ఇది 74.41 హెచ్​పీ పవర్​, 96.5 ఎన్​ఎం టార్క్​ని జనరేట్​ చేస్తుంది. టాటా టియాగో మైలేజ్​ 19-19.01 కేఎంపీఎల్​!

    గ్లోబల్​ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​లో ఈ టాటా టియాగోకి 4 స్టార్​ రేటింగ్​ లభించింది.

    టాటా టియాగో బేస్​ వేరియంట్​ ‘ఎక్స్​ఈ’లో డ్యూయెల్​ డాష్​బోర్డు, డిజిటల్​ క్లస్టర్​, ఏసీ, పవర్​ స్టీరింగ్​, హీటర్​, సీట్​ బెల్ట్​ వార్నింగ్​, రేర్​ పార్కింగ్​ సెన్సార్​ వంటి ఫీచర్స్​ ఉన్నాయి.

    మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్​: మారుతీ సుజుకీకి ఉన్న బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ బడ్జెట్​ కార్లలో ఈ వాగన్​ఆర్​ ఒకటి. దీని ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 4.99లక్షలు.

    మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్​లో రెండు పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​ ఉన్నాయి. ఇవి 998సీసీ- 1197సీసీ ఇంజిన్​లు. ఇవి వరుసగా 55.9 హెచ్​పీ పవర్​- 88.5 హెచ్​పీ పవర్​ని, 82.1- 113 ఎన్​ఎం టార్క్​ని జనరేట్​ చేస్తుంది.

    దేశంలో అధిక మైలేజ్​ని ఇస్తున్న వాహనాల్లో ఈ వాగన్​ఆర్​ ఒకటి అనడంలో సందేహం లేది. దీని మైలేజ్​ 23.5- 25.19 కేఎంపీఎల్​ మధ్యలో ఉంటుంది.

    ఇందులో డ్యూయెల్​ టోన్​ డాష్​బోర్డు, ఏసీ వంటివి ఉన్నాయి. హీటర్​, రేర్​ పార్కింగ్​ సెన్సార్​, పవర్​ సీటర్​ వంటి ఫీచర్స్​ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    మారుతీ సుజుకీ ఆల్టో కే10: దేశంలోని బడ్జెట్​ కార్ల గురించి మాట్లాడుతూ, మారుతీ సుజుకీ ఆల్టో కే10 గురించి ప్రస్తావించకపోతే ఎలా? ఇండియాలో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోతున్న వాహనాల్లో ఇదీ ఒకటి. దీని ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 3.70లక్షలు. సాధారణంగా, మొదటిసారు కారు కొనాలని చూసే వారు దీనిని ప్రిఫర్​ చేస్తుంటారు.

    ఈ ఆల్టో కే10లో రెండు 998 సీసీ పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ ఉంటాయి. ఇవి వరుసగా 55.92- 65.71 హెచ్​పీ పవర్​ని, 82.1 ఎన్​ఎం- 89 ఎన్​ఎం టార్క్​ని జనరేట్​ చేస్తాయి. ఆల్టో కే10 మైలేజ్​ 24.39- 24.9 కేఎంపీఎల్​ మధ్యలో ఉంటుంది.

    మారుతీ సుజుకీ ఆల్టో కే10 బేస్​ వేరియంట్​ “ఎస్​టీడీ”లో రేర్​ పార్కింగ్​ సెన్సార్​, గ్లోవ్​ బాక్స్​, ఓఆర్​వీఎం వంటి ఫీచర్స్​ ఉన్నాయి.

    వీటితో పాటు రెనాల్ట్​ క్విడ్​, మారుతీ సెలేరియో, మారుతీ ఎస్​-ప్రెస్సో వంటి మోడల్స్​ కూడా రూ. 5లక్షల లోపు ఎక్స్​షోరూం ధరలతో లభిస్తున్నాయి.

    కారును కొనుగోలు చేసే ముందు మీరు మీ సమీపంలోని షోరూమ్​ని సందర్శించడం ఉత్తమం. వెహికిల్​ టెస్ట్​ డ్రైవ్​తో పాటు ఆ సమయంలో ఏవైనా ఆఫర్స్​ అందుబాటులో ఉన్నాయా? అన్నది తెలుస్తుంది. అది మీ బడ్జెట్​కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

