    ఐ20 నుంచి ఎక్స్​టర్​ వరకు.. ఈ డిసెంబర్​లో హ్యుందాయ్​ కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు!

    హ్యుందాయ్ కార్లపై భారీ తగ్గింపులు లభిస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 2025లో జీఎస్‌టీ, ఇయర్-ఎండ్ ఆఫర్లతో రూ. 1.74 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు పొందొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో హ్యుందాయ్​ కార్లు, వాటిపై లభిస్తున్న డిస్కౌంట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 03, 2025 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    డిసెంబర్ 2025 నెలకు సంబంధించి పలు మోడళ్లపై ఇయర్​ ఎండ్​ బెనిఫిట్స్​, జీఎస్‌టీ-సంబంధిత ధరల తగ్గింపులను అందిస్తోంది హ్యుందాయ్ సంస్థ. దీనితో ఆ కంపెనీకి చెందిన చాలా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. మోడల్​, వేరియంట్‌ను బట్టి, ఇప్పుడు పలు హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లు, సెడాన్‌లు, ఎస్‌యూవీలపై మొత్తం ప్రయోజనాలు రూ. 1 లక్షను దాటుతున్నాయి. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఈ డిసెంబర్​లో హ్యుందాయ్​ వాహనాలపై భారీ డిస్కౌంట్లు..
    హ్యుందాయ్​ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లు, కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీలు..

    1. గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్..

    • డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 70,000 వరకు.
    • జీఎస్‌టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 70,000 వరకు తగ్గింపు.

    మొత్తం ప్రయోజనాలు: వేరియంట్‌ను బట్టి కొనుగోలుదారులు రూ. 1.43 లక్షల వరకు మొత్తం తగ్గింపు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 5.47 లక్షల నుంచి రూ. 7.66 లక్షల వరకు.

    2. హ్యుందాయ్ ఐ20

    • డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 70,000 వరకు.
    • జీఎస్‌టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 98,058 వరకు తగ్గింపు.

    మొత్తం ప్రయోజనాలు: ఈ ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్‌పై మొత్తం ప్రయోజనం రూ. 1.68 లక్షల వరకు ఉంది.

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 6.86 లక్షల నుంచి రూ. 10.51 లక్షల వరకు.

    3. హ్యుందాయ్ ఎక్స్‌టర్

    ఎస్​యూవీల్లో అత్యధిక తగ్గింపు: హ్యుందాయ్ ఎక్స్‌టర్‌ ఎస్​యూవీపై అత్యధిక ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    • డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 85,000 వరకు.
    • జీఎస్‌టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 89,209 వరకు తగ్గింపు.

    మొత్తం ప్రయోజనాలు: ఎంపిక చేసిన వేరియంట్‌లపై కొనుగోలుదారులు రూ. 1.74 లక్షల వరకు మొత్తం ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 5.48 లక్షల నుంచి రూ. 8.76 లక్షల వరకు.

    హ్యుందాయ్​ సెడాన్‌లు, త్రీ-రో ఎస్‌యూవీలు..

    4. హ్యుందాయ్ ఆరా

    • కాంపాక్ట్ సెడాన్​పై బెనిఫిట్స్​: డిసెంబర్ నెలకు రూ. 33,000 వరకు ప్రయోజనాలు.
    • జీఎస్‌టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 78,465 వరకు తగ్గింపు.

    మొత్తం బెనిఫిట్స్​ దాదాపు రూ. 1.11 లక్షల వరకు ఉంది.

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 5.98 లక్షల నుంచి రూ. 8.41 లక్షల వరకు.

    5. హ్యుందాయ్ వెర్నా..

    అధిక తగ్గింపులు: హ్యుందాయ్ వెర్నా కూడా అధిక తగ్గింపులు కలిగిన మోడళ్లలో ఒకటి.

    • డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 75,000 వరకు.
    • జీఎస్‌టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 60,640 వరకు తగ్గింపు.

    మొత్తం ప్రయోజనాలు: వేరియంట్‌ను బట్టి మొత్తం పొదుపు రూ. 1.35 లక్షల వరకు ఉంది.

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 10.69 లక్షల నుంచి రూ. 16.97 లక్షల వరకు.

    6. హ్యుందాయ్ అల్కాజార్..

    • ప్రీమియం ఎస్‌యూవీ ప్రయోజనాలు: మూడు-వరుసల ఎస్‌యూవీ అయిన అల్కాజార్‌పై డిసెంబర్‌లో రూ. 40,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి.
    • జీఎస్‌టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 75,376 వరకు తగ్గింపు.

    మొత్తం ప్రయోజనాలు: ఎంపిక చేసిన వేరియంట్‌లపై మొత్తం ప్రయోజనం రూ. 1.15 లక్షల వరకు ఉంది.

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 14.47 లక్షల నుంచి రూ. 21.10 లక్షల వరకు.

    ఈ డిసెంబర్ నెలలో హ్యుందాయ్ కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం! ఈ ఆఫర్లు, వేరియంట్ల లభ్యత గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి మీరు సమీపంలోని డీలర్‌షిప్‌ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

