ఐ20 నుంచి ఎక్స్టర్ వరకు.. ఈ డిసెంబర్లో హ్యుందాయ్ కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు!
హ్యుందాయ్ కార్లపై భారీ తగ్గింపులు లభిస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 2025లో జీఎస్టీ, ఇయర్-ఎండ్ ఆఫర్లతో రూ. 1.74 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు పొందొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో హ్యుందాయ్ కార్లు, వాటిపై లభిస్తున్న డిస్కౌంట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
డిసెంబర్ 2025 నెలకు సంబంధించి పలు మోడళ్లపై ఇయర్ ఎండ్ బెనిఫిట్స్, జీఎస్టీ-సంబంధిత ధరల తగ్గింపులను అందిస్తోంది హ్యుందాయ్ సంస్థ. దీనితో ఆ కంపెనీకి చెందిన చాలా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. మోడల్, వేరియంట్ను బట్టి, ఇప్పుడు పలు హ్యాచ్బ్యాక్లు, సెడాన్లు, ఎస్యూవీలపై మొత్తం ప్రయోజనాలు రూ. 1 లక్షను దాటుతున్నాయి. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
హ్యుందాయ్ హ్యాచ్బ్యాక్లు, కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలు..
1. గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్..
- డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 70,000 వరకు.
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 70,000 వరకు తగ్గింపు.
మొత్తం ప్రయోజనాలు: వేరియంట్ను బట్టి కొనుగోలుదారులు రూ. 1.43 లక్షల వరకు మొత్తం తగ్గింపు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 5.47 లక్షల నుంచి రూ. 7.66 లక్షల వరకు.
2. హ్యుందాయ్ ఐ20
- డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 70,000 వరకు.
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 98,058 వరకు తగ్గింపు.
మొత్తం ప్రయోజనాలు: ఈ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్పై మొత్తం ప్రయోజనం రూ. 1.68 లక్షల వరకు ఉంది.
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 6.86 లక్షల నుంచి రూ. 10.51 లక్షల వరకు.
3. హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్
ఎస్యూవీల్లో అత్యధిక తగ్గింపు: హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఎస్యూవీపై అత్యధిక ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 85,000 వరకు.
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 89,209 వరకు తగ్గింపు.
మొత్తం ప్రయోజనాలు: ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై కొనుగోలుదారులు రూ. 1.74 లక్షల వరకు మొత్తం ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 5.48 లక్షల నుంచి రూ. 8.76 లక్షల వరకు.
హ్యుందాయ్ సెడాన్లు, త్రీ-రో ఎస్యూవీలు..
4. హ్యుందాయ్ ఆరా
- కాంపాక్ట్ సెడాన్పై బెనిఫిట్స్: డిసెంబర్ నెలకు రూ. 33,000 వరకు ప్రయోజనాలు.
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 78,465 వరకు తగ్గింపు.
మొత్తం బెనిఫిట్స్ దాదాపు రూ. 1.11 లక్షల వరకు ఉంది.
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 5.98 లక్షల నుంచి రూ. 8.41 లక్షల వరకు.
5. హ్యుందాయ్ వెర్నా..
అధిక తగ్గింపులు: హ్యుందాయ్ వెర్నా కూడా అధిక తగ్గింపులు కలిగిన మోడళ్లలో ఒకటి.
- డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 75,000 వరకు.
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 60,640 వరకు తగ్గింపు.
మొత్తం ప్రయోజనాలు: వేరియంట్ను బట్టి మొత్తం పొదుపు రూ. 1.35 లక్షల వరకు ఉంది.
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 10.69 లక్షల నుంచి రూ. 16.97 లక్షల వరకు.
6. హ్యుందాయ్ అల్కాజార్..
- ప్రీమియం ఎస్యూవీ ప్రయోజనాలు: మూడు-వరుసల ఎస్యూవీ అయిన అల్కాజార్పై డిసెంబర్లో రూ. 40,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి.
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 75,376 వరకు తగ్గింపు.
మొత్తం ప్రయోజనాలు: ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై మొత్తం ప్రయోజనం రూ. 1.15 లక్షల వరకు ఉంది.
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 14.47 లక్షల నుంచి రూ. 21.10 లక్షల వరకు.
ఈ డిసెంబర్ నెలలో హ్యుందాయ్ కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం! ఈ ఆఫర్లు, వేరియంట్ల లభ్యత గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి మీరు సమీపంలోని డీలర్షిప్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.