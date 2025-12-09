హ్యుందాయ్ క్రెటా S(O): వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఇదే.. భద్రత, ప్రీమియం ఫీచర్లు
హ్యుందాయ్ క్రెటా శ్రేణిలో S(O) వేరియంట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్గా నిలుస్తోంది. 2025 మార్చిలో కొత్త వేరియంట్లతో క్రెటా శ్రేణిని హ్యుందాయ్ అప్డేట్ చేసినప్పటికీ, ఈ S(O) వేరియంట్ మాత్రం కస్టమర్లకు అవసరమైన భద్రతా ఫీచర్లను, ప్రీమియం హంగులను, పవర్ట్రైన్ల ఎంపికను అందిస్తూ సమతుల్య ధరను కలిగి ఉంది.
హ్యుందాయ్ క్రెటా శ్రేణికి సంబంధించి ఈ ఏడాది మార్చిలో కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ అప్డేట్లో భాగంగా EX(O), SX ప్రీమియం వంటి కొత్త వేరియంట్లను ప్రవేశపెట్టి, ఫీచర్ కాంబినేషన్లలో మార్పులు చేశారు. దీని ఫలితంగా, 2025 హ్యుందాయ్ క్రెటా లైనప్లో ధరల పరిధి బాగా పెరిగింది.
అయితే, SX ప్రీమియం వంటి అధిక ట్రిమ్లు ప్రీమియం ప్యాకేజీని కోరుకునే కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించినప్పటికీ, మధ్య-శ్రేణి S(O) వేరియంట్ ఒక ఆధునిక కొనుగోలుదారుకు అవసరమైన దాదాపు అన్ని సౌకర్యాలను అందిస్తోంది. దీనివల్ల ఇది లైన్-అప్లో అత్యంత సమతుల్యమైన, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన (Cost-Effective) ఎంపికగా మారింది. అందుకే, హ్యుందాయ్ క్రెటా S(O) అనేది మొత్తం శ్రేణిలోనే వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఎంపికగా ఎందుకు పరిగణించవచ్చో ఇక్కడ చూద్దాం.
ధర వర్సెస్ ఫీచర్ల సమతుల్యత
మీరు ఎంచుకునే ఇంజిన్, గేర్బాక్స్ ఆధారంగా S(O) వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర చాలా నగరాల్లో సుమారు ₹14 లక్షల నుంచి ₹17.5 లక్షల మధ్య ఉంటుంది.
S(O) వేరియంట్ను కొనుగోలు చేయడం విలువైనదిగా భావించడానికి కారణం, ఇది రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడే అప్గ్రేడ్ల సముదాయం.
ముఖ్య ఫీచర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
భద్రత (Safety):
- డ్రైవర్, ప్యాసింజర్, సైడ్, కర్టెన్ ఎయిర్బ్యాగ్లు (మొత్తం 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్) ఉన్నాయి.
- యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) తో ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్-ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), వెహికల్ స్టెబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ (VSM) వంటి కీలక భద్రతా ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
- హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ కంట్రోల్ (HAC), టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), వెనుక డిస్క్ బ్రేక్లు వంటివి భద్రతను పెంచుతాయి.
- అన్ని సీట్లకు 3-పాయింట్ సీట్బెల్ట్లు, ISOFIX చైల్డ్-సీట్ యాంకర్లు, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు కూడా ఉన్నాయి.
ఎక్స్టీరియర్ (Exterior):
- R17 బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, సిల్వర్ ఫ్రంట్ & రియర్ స్కిడ్ ప్లేట్లు దీన్ని ఆకర్షణీయంగా మారుస్తాయి.
- LED హెడ్ల్యాంప్లు, LED టెయిల్ ల్యాంప్లు, సిల్వర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రూఫ్ రైల్స్ మరియు షార్క్-ఫిన్ ఆంటెన్నా వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఇంటీరియర్ (Interior):
టూ-టోన్ గ్రే ఫ్యాబ్రిక్ ఇంటీరియర్స్, ఎత్తు సర్దుబాటు చేయగల ఫ్రంట్ హెడ్రెస్ట్లు, మెటల్-ఫినిష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, రియర్ పార్శిల్ ట్రే వంటివి సౌకర్యాన్ని పెంచుతాయి.
టెక్ & సౌకర్యం (Tech & Convenience):
- డ్యుయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ (DATC), డ్రైవ్ మోడ్ సెలెక్ట్ (ఎకో / నార్మల్ / స్పోర్ట్) వంటివి డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
- ఎలక్ట్రిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ (ఆటో హోల్డ్ తో), ట్రాక్షన్ మోడ్లు (స్నో / మడ్ / శాండ్) వంటి ఫీచర్లు ప్రీమియం టచ్ ఇస్తాయి.
- క్రూయిజ్ కంట్రోల్, స్మార్ట్ కీ + పుష్-బటన్ స్టార్ట్, రియర్ AC వెంట్స్ వంటివి సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.
- 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ (వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే & ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో) కనెక్టివిటీకి ఉపయోగపడుతుంది.
టాప్ ట్రిమ్లు ఎందుకు అనవసరం?
అధిక ధర ఉన్న టాప్ ట్రిమ్లు సాధారణంగా వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, మరింత విలాసవంతమైన అప్హోల్స్టరీ (Upholstery), ప్రీమియం ఆడియో వంటి ఫీచర్లను మాత్రమే ఎక్కువగా అందిస్తాయి. చాలా మంది కొనుగోలుదారులకు, ఈ అదనపు ఫీచర్ల కోసం చేసే ఖర్చు, రోజువారీ జీవితంలో వాటి ప్రయోజనంతో సరిపోలదు.
అధిక ట్రిమ్లు తీసుకుంటే ఇన్సూరెన్స్, రిపేర్ బిల్లులు పెరుగుతాయి. అలాగే, కొన్ని అనవసరమైన క్లిష్టతను కూడా జోడిస్తాయి. దీనిని చాలా మంది యజమానులు నివారించడానికి ఇష్టపడతారు.
క్రెటా S(O) వేరియంట్ ముఖ్యమైన అంశాలను మాత్రమే ఉంచి, అదనపు ప్రీమియం హంగులను దాటవేస్తుంది. నగరంలో డ్రైవ్ చేసే, అప్పుడప్పుడు లాంగ్ ట్రిప్స్ వేసే, సౌకర్యవంతమైన, తక్కువ-అలవాటు గల యజమాన్య అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి, ఈ S(O) వేరియంట్ ఎంచుకోవడం చాలా తెలివైన నిర్ణయం.