టాటా సియెర్రా వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా: ధరలు, పనితీరు పోలిక
2025లో విడుదలైన టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ, మార్కెట్లో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న హ్యుందాయ్ క్రెటాకు ప్రధాన పోటీదారుగా నిలిచింది. అన్ని ఇంజిన్ ఆప్షన్లలోనూ సియెర్రా ప్రారంభ ధరలు క్రెటా కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే, టార్క్ (Torque) పరంగా సియెర్రా మెరుగైన పనితీరును కనబరుస్తోంది.
టాటా మోటార్స్ ఎట్టకేలకు భారతీయ మార్కెట్లో టాటా సియెర్రా (Tata Sierra)ను విడుదల చేసింది. 2025లో ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన కార్ లాంచ్గా నిలిచింది. సియెర్రాకు అతిపెద్ద పోటీదారుగా హ్యుందాయ్ సంస్థకు చెందిన క్రెటా (Hyundai Creta) ఉంది. ఈ రెండు ఎస్యూవీల ధరలు (ఎక్స్- షోరూమ్), పనితీరు మధ్య ఉన్న పోలికను ఇక్కడ చూడవచ్చు.
1. నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ (NA) పెట్రోల్ ఇంజిన్ పోలిక
రెండు ఎస్యూవీలలోని బేస్ వేరియంట్లు నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్లతో మొదలవుతాయి. ఈ రెండు కార్లలోనూ 1.5 లీటర్ల సామర్థ్యం గల ఇంజిన్ ఉంది.
ధరలు: హ్యుందాయ్ క్రెటా (NA పెట్రోల్) ప్రారంభ ధర రూ. 10.73 లక్షలు. టాటా సియెర్రా (NA పెట్రోల్) ప్రారంభ ధర రూ. 11.49 లక్షలు. సియెర్రా ప్రారంభ ధర క్రెటా కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంది.
పనితీరు: క్రెటాలోని నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 116 bhp శక్తిని, 145 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మరోవైపు, సియెర్రా ఇంజిన్ 106 bhp శక్తిని, 145 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. శక్తి (Power) పరంగా చూస్తే, సియెర్రా కంటే క్రెటా ఇంజిన్ కొద్దిగా మెరుగ్గా ఉంది.
2. టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ పోలిక
అధిక శక్తిని కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ధరలు: హ్యుందాయ్ క్రెటా టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ధరలు రూ. 16.35 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. టాటా సియెర్రా టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ధరలు రూ. 17.99 లక్షల నుంచి మొదలవుతాయి. టర్బో-పెట్రోల్ వేరియంట్లలో కూడా సియెర్రా ధర క్రెటా కంటే దాదాపు రూ. 1.6 లక్షల వరకు ఎక్కువగా ఉంది.
పనితీరు: క్రెటా టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ 160 bhp శక్తిని, 243 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సియెర్రా టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ కూడా 160 bhp గరిష్ట శక్తిని ఉత్పత్తి చేసినప్పటికీ, దీని టార్క్ అవుట్పుట్ మాత్రం 255 Nm వద్ద ఉంది. అంటే, సియెర్రా టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ 12 Nm అధిక టార్క్ను అందిస్తోంది.
3. డీజిల్ ఇంజిన్ పోలిక
రెండు ఎస్యూవీలలోనూ 1.5 లీటర్ల డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంది.
ధరలు: హ్యుందాయ్ క్రెటా డీజిల్ ఇంజిన్ ప్రారంభ ధర రూ. 12.25 లక్షలు. టాటా సియెర్రా డీజిల్ ఇంజిన్ ప్రారంభ ధర రూ. 12.99 లక్షలు. డీజిల్ వేరియంట్లలో సియెర్రా ధర క్రెటా కంటే సుమారు రూ. 74 వేలు ఎక్కువ.
పనితీరు: శక్తి పరంగా, రెండు ఇంజిన్లు సుమారుగా 115 bhp గరిష్ట శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అయితే, టార్క్ విషయానికి వస్తే, క్రెటా డీజిల్ ఇంజిన్ 250 Nm టార్క్ను అందిస్తే, సియెర్రా డీజిల్ ఇంజిన్ 260 Nm టార్క్ను అందిస్తోంది. డీజిల్ ఇంజిన్లో కూడా సియెర్రా 10 Nm అధిక టార్క్ను అందిస్తోంది.
ప్రస్తుతానికి, హ్యుందాయ్ క్రెటా ధరలు రూ. 10.73 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై, టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 20.20 లక్షల వరకు ఉంది (ఎక్స్-షోరూమ్). టాటా సియెర్రా ప్రారంభ ధర రూ. 11.49 లక్షలుగా ఉంది. అయితే, సియెర్రా టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధరలను టాటా ఇంకా ప్రకటించలేదు. సియెర్రా ప్రారంభ ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, టర్బో-పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్లలో ఇది అధిక టార్క్ను అందించి, పనితీరులో మెరుగ్గా ఉంది. ఏ ఎస్యూవీ మెరుగైనదనే తుది నిర్ణయం కస్టమర్ ప్రాధాన్యతలను బట్టి ఉంటుంది.
Tata Sierra vs Hyundai Creta: ధరల పోలిక
|Engine Type
|Model
|Starting Price (Ex showroom)
|Engine Specs
|Power
|Torque
|NA petrol
|Tata Sierra
|₹11.49 lakh
|1.5 NA petrol
|106 bhp
|145 Nm
|NA petrol
|Hyundai Creta
|₹10.73 lakh
|1.5 NA petrol
|116 bhp
|145 Nm
|Turbo petrol
|Tata Sierra
|₹17.99 lakh
|1.5 turbo petrol
|160 bhp
|255 Nm
|Turbo petrol
|Hyundai Creta
|₹16.35 lakh
|1.5 turbo petrol
|160 bhp
|243 Nm
|Diesel
|Tata Sierra
|₹12.99 lakh
|1.5 diesel
|115 bhp
|260 Nm
|Diesel
|Hyundai Creta
|₹12.25 lakh
|1.5 diesel
|115 bhp
|250 Nm