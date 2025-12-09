Edit Profile
    టాటా సియెర్రా వర్సెస్ మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్: రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ ఎస్‌యూవీ?

    టాటా సియెర్రా ఇటీవల మార్కెట్లోకి వచ్చిన మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్‌కు ప్రధాన పోటీదారుగా నిలిచింది. ఈ రెండు కొత్త ఎస్‌యూవీలను ధర, ఇంజిన్ సామర్థ్యం, పరిమాణం, ఫీచర్ల పరంగా పోల్చి చూస్తే, కొనుగోలుదారులకు ఏ ఎస్‌యూవీ మరింత మెరుగైన 'విలువ'ను అందిస్తుందో తెలుసుకోవచ్చు. 

    Published on: Dec 09, 2025 5:10 PM IST
    By HT Telugu Desk
    టాటా సియెర్రా ప్రారంభ ధర 11.49 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ మాత్రం 10.50 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై, టాప్ ఎండ్ వేరియంట్‌కు 19.99 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ప్రారంభ ధర విషయంలో మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ దాదాపుగా 1 లక్ష తక్కువ ధరను కలిగి ఉండటం ద్వారా ప్రారంభ రౌండ్‌లో కొంచెం అదనపు ప్రయోజనం పొందుతుంది.

    టాటా సియెర్రా ఇంజిన్ ఎంపికలు:

    నేచురల్ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్: 1.5-లీటర్ యూనిట్, ఇది 105 హెచ్‌పీ శక్తిని, 145 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ లేదా 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది.

    టర్బో పెట్రోల్: 1.5-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్, 158 హెచ్‌పీ శక్తిని, 255 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది.

    డీజిల్: ఇది చిన్న టాటా మోడళ్లలో ఉపయోగించే 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్. 116 హెచ్‌పీ శక్తిని, 280 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది.

    మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ ఇంజిన్ ఎంపికలు:

    మైల్డ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్: ఇది 102 హెచ్‌పీ శక్తిని, 139 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 5-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఉంది. ఈ నేచురల్ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) ఎంపిక కూడా అందుబాటులో ఉంది.

    సీఎన్‌జీ: సీఎన్‌జీ మోడ్‌లో ఎనర్జీ, టార్క్ 86 హెచ్‌పీ, 121.5 ఎన్ఎమ్‌కి పడిపోతుంది. ఇది కేవలం మ్యాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే వస్తుంది.

    స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్: ఇది 115 హెచ్‌పీ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇ-సీవీటీ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది.

    తీర్పు: సియెర్రా టర్బో పెట్రోల్, డీజిల్ వంటి శక్తివంతమైన ఇంజిన్ ఎంపికలను అందించి, పవర్, టార్క్ పరంగా ముందుంది. విక్టోరిస్ మాత్రం మెరుగైన మైలేజీ కోసం సీఎన్‌జీ, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఎంపికలను, అలాగే ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) ఎంపికను అందించింది.

    కొలతల పోలిక (డైమెన్షన్స్)

    మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ 4,360 మి.మీ. పొడవు, 1,795 మి.మీ. వెడల్పు, 1,655 మి.మీ. ఎత్తును కలిగి ఉంది. దీని వీల్‌బేస్ 2,600 మి.మీ., గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 210 మి.మీ.

    టాటా సియెర్రా 4,340 మి.మీ. పొడవు, 1,841 మి.మీ. వెడల్పు, 1,715 మి.మీ. ఎత్తును కలిగి ఉంది. దీని వీల్‌బేస్ 2,730 మి.మీ., గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 205 మి.మీ.

    తీర్పు: సియెర్రా ఎత్తులో, ముఖ్యంగా వెడల్పులో (46 మి.మీ. ఎక్కువ), వీల్‌బేస్‌లో (130 మి.మీ. ఎక్కువ) విక్టోరిస్ కంటే పెద్దదిగా ఉంది. పొడవైన వీల్‌బేస్ కారణంగా సియెర్రా లోపల ఎక్కువ స్థలం లభిస్తుంది. విక్టోరిస్ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్‌ను కలిగి ఉంది.

    డిజైన్, ఫీచర్లు

    టాటా సియెర్రా ఫీచర్లు:

    సియెర్రా స్ట్రైకింగ్, సమకాలీన ఎస్‌యూవీ డిజైన్‌తో వస్తుంది. పూర్తి-వెడల్పు ఎల్‌ఈడీ డీఆర్‌ఎల్‌లు, ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌లైట్స్, 19-అంగుళాల డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ దీని ప్రత్యేకతలు. లోపలి భాగంలో డ్యూయల్-టోన్ అప్‌హోల్‌స్టరీ, మల్టీ-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, అలాగే అధిక వేరియంట్‌లలో ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్, ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ కోసం ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ ఉంది. వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, వివిధ టెర్రైన్ మోడ్‌లు, మల్టిపుల్ యూఎస్‌బీ-సి పోర్ట్‌లు వంటి సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి.

    మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ ఫీచర్లు:

    విక్టోరిస్ కూడా మెరుగైన ఫీచర్లతో ఉంది. ఆటో ఎల్‌ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌లైట్స్, ఎల్‌ఈడీ డీఆర్‌ఎల్‌లు, 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, రూఫ్-మౌంటెడ్ స్పాయిలర్ దీని ఎక్స్టీరియర్ హంగులు. ఇంటీరియర్ బ్లాక్, ఐవరీ కలర్ స్కీమ్‌ను కలిగి ఉంది. ఎంచుకున్న ట్రిమ్‌లలో 64-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, జెశ్చర్ కంట్రోల్‌తో పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్, హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ (PM2.5 ఫిల్టర్‌తో) వంటివి ఉన్నాయి. 10.1-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ (వైర్‌లెస్ కార్‌ప్లే & ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో), 8-స్పీకర్ డాల్బీ అట్మోస్ ఆడియో సిస్టమ్‌ను అందిస్తుంది.

    తీర్పు: సియెర్రా ట్రిపుల్-స్క్రీన్ లేఅవుట్, పొడవైన వీల్‌బేస్ కారణంగా మరింత విశాలమైన, ప్రీమియం అనుభూతిని అందించగలదు. విక్టోరిస్ మాత్రం జెశ్చర్ కంట్రోల్డ్ టెయిల్‌గేట్, హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే వంటి ఉపయోగకరమైన టెక్నాలజీతో ఆకట్టుకుంటుంది.

    తుది నిర్ణయం

    పవర్ / పనితీరు కోరుకునేవారు: టాటా సియెర్రాను ఎంచుకోవచ్చు. దీనికి టర్బో పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్‌ల ఎంపికలు ఉన్నాయి.

    మైలేజ్ / తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు కోరుకునేవారు: మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. దీని స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్, సీఎన్‌జీ ఎంపికలు మైలేజీ విషయంలో బాగా పని చేస్తాయి.

    కేబిన్ స్పేస్ / రోడ్ ప్రెజెన్స్ కోరుకునేవారు: టాటా సియెర్రా. దీని ఎక్కువ వెడల్పు, వీల్‌బేస్ కారణంగా మరింత విశాలమైన అనుభూతి లభిస్తుంది.

    మీరు దేనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అనేదానిపై మీ తుది ఎంపిక ఆధారపడి ఉంటుంది.

