    ఇండియాలో టెస్లా కార్లు కొనే వారే లేరు! ఆ విదేశీ సంస్థ ఈవీలకు మాత్రం డిమాండ్​..

    రెండు విదేశీ ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు టెస్లా, విన్​ఫాస్ట్​ ఈ ఏడాది ఇండియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. వీటిల్లో విన్​ఫాస్ట్​కే అధిక డిమాండ్​ కనిపిస్తోంది! టెస్లాతో పోలిస్తే అనేక రెట్లు ఎక్కువ సేల్స్​ చేస్తోంది విన్​ఫాస్ట్​ సంస్థ. దీనికి కారణం ఏంటి? గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 10, 2025 6:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇండియాలోకి టెస్లా ఎంట్రీపై దాదాపు 2,3 ఏళ్ల నిరీక్షణ కొనసాగింది. అనంతరం ఎలాన్​ మస్క్​కి చెందిన ఈ ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాల తయారీ సంస్థ ఈ ఏడాది ఇండియాలోకి గ్రాండ్​గా అడుగుపెట్టింది. అయితే, టెస్లాకు ఇండియాలో ఆశించిన మేర ఆదరణ లభిస్తున్నట్టు కనిపించడం లేదు! అదే సమయంలో, టెస్లాతో పాటు ఇండియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన విన్​ఫాస్ట్​కి మాత్రం మంచి డిమాండ్​ (టెస్లాతో పోల్చితే) కనిపిస్తోంది.

    టెస్లా మోడల్​ వై..
    టెస్లా మోడల్​ వై..

    నవంబర్ 2025కు సంబంధించిన తాజా రిటైల్ విక్రయాల గణాంకాలు ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించాయి. టెస్లా కంటే విన్‌ఫాస్ట్ భారత్‌లో గణనీయంగా ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విక్రయించింది. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్స్ (ఎఫ్​ఏడీఏ) విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం ఈ విషయం స్పష్టమైంది.

    నవంబర్‌లో విన్‌ఫాస్ట్ విక్రయాల్లో 122% వృద్ధి!

    నవంబర్ 2025 నెలలో వియత్నాంకు చెందిన విన్‌ఫాస్ట్ సంస్థ ఇండియాలో మొత్తం 291 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను డెలివరీ చేసింది. ఇదే సమయంలో అమెరికన్ దిగ్గజం టెస్లా కేవలం 48 యూనిట్లను మాత్రమే విక్రయించగలిగింది! మాస్​ మార్కెట్ ప్రమాణాల ప్రకారం ఈ సంఖ్యలు చిన్నవిగానే ఉన్నప్పటికీ, భారత్‌లోకి అడుగుపెట్టిన తరువాత విన్‌ఫాస్ట్ ఎంత వేగంగా పుంజుకుందో ఈ పోలిక స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.

    విన్‌ఫాస్ట్ ఫలితాలు అంతకుముందు నెలతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉన్నాయి! అక్టోబర్ 2025లో ఈ కంపెనీ 131 వాహనాలను మాత్రమే విక్రయించింది. నవంబర్‌కు వచ్చేసరికి విక్రయాలు రెండింతల కంటే ఎక్కువగా పెరిగి, 291 యూనిట్లకు చేరాయి. ఇది నెలవారీగా ఏకంగా 122.14 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది. టెస్లా కూడా కొద్దిపాటి వృద్ధిని నమోదు చేసింది. అక్టోబర్‌లో 40 కార్లు అమ్మింది, నవంబర్‌లో 48 యూనిట్లకు చేరుకుంది. ఇది నెలవారీగా 20 శాతం మెరుగుదల మాత్రమే.

    కాగా.. నవంబర్​ నెలలో, టాటా మోటార్స్ ఎప్పటిలాగే ఈవీ మార్కెట్‌లో స్పష్టమైన నాయకత్వాన్ని కొనసాగించింది. తన బలమైన మోడల్ లైనప్, డీలర్ నెట్‌వర్క్ కారణంగా టాటా మోటార్స్ నవంబర్‌లో 6,153 ఈవీలను విక్రయించి, ఇతర తయారీదారుల కంటే చాలా ముందుంది.

    టెస్లా కంటే విన్‌ఫాస్ట్​కి ఎందుకు డిమాండ్​ ఉంది?

    • విన్‌ఫాస్ట్ సంస్థ అధికారికంగా సెప్టెంబర్ 2025లో భారత్‌లో అడుగుపెట్టింది. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ దేశీయంగా అసెంబుల్ చేసిన రెండు మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. అవి వీఎఫ్​6, వీఎఫ్​7.
    • వీఎప్​6 ధర రూ. 16.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
    • వీఎఫ్​7 ధర రూ. 20.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ఉంది.

    స్థానికంగా అసెంబుల్ చేయడం వల్ల విన్‌ఫాస్ట్ తమ కార్ల ధరలను మెయిన్‌స్ట్రీమ్ ఈవీ సెగ్మెంట్‌కు దగ్గరగా ఉంచగలిగింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఈ ధరల శ్రేణిలోనే ఉంది!

    మరోవైపు, టెస్లా భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కేవలం ఒకే ఒక్క మోడల్​ని విక్రయిస్తంది. అది మోడల్ వై. ఈ మోడల్ పూర్తిగా విదేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతోంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 59.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ఉంది. ఈ అధిక ధర కారణంగా టెస్లా కేవలం ప్రీమియం మార్కెట్ విభాగంలో మాత్రమే పోటీ పడగలుగుతోంది. విన్‌ఫాస్ట్ మోడళ్లతో పోలిస్తే టెస్లా ధరల్లో ఉన్న ఈ భారీ వ్యత్యాసమే రెండు బ్రాండ్‌ల విక్రయాల మధ్య తేడాకు ప్రధాన కారణంగా ఉంది.

