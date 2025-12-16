Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏథర్ ఎనర్జీ​ నుంచి కొత్త ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- లేటెస్ట్​ అప్డేట్​ ఇది..

    ఏథర్ ఎనర్జీ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన డిజైన్​ వివరాలు లీక్​ అయ్యాయి. గతంలో ప్రదర్శించిన ఈఎల్​01 కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా ఈ కొత్త 'ఫ్యామిలీ' ఈ-స్కూటర్​ని సంస్థ తయారు చేయనున్నట్టు తెలుస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Dec 16, 2025 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఏథర్​ ఎనర్జీ నుంచి ఒక కొత్త ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రాబోతోంది! ఈ మేరకు ఇండియాలో ఒక ఈ-స్కూటర్​ డిజైన్​ పేటెంట్​కి సంస్థ దాఖలు చేసుకుంది. ఇది EL01 కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా తయారవుతోంది. ఈ పేటెంట్ ఫైలింగ్, కంపెనీ నెక్ట్స్​ జనరేషన్​ 'ఫ్యామిలీ స్కూటర్' ఉత్పత్తి రూపంలో ఎలా ఉంటుందనే దానిపై స్పష్టమైన సూచన ఇస్తోంది.

    ఏథర్​ ఈఎల్​01 ఆధారిత ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..
    ఏథర్​ ఈఎల్​01 ఆధారిత ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..

    ఏథర్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ఈఎల్​01 పేటెంట్ వెల్లడించిన కీలక అంశాలు..

    ఈఎల్​01 అనే పేరు కొత్తదేమీ కాదు! ఏథర్ ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో జరిగిన 'ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే 2025' కార్యక్రమంలో తమ కొత్త ఈఎల్​ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఆవిష్కరించేటప్పుడు ఈ ఈఎల్​01 కాన్సెప్ట్‌ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ని ప్రదర్శించింది.

    అయితే, ఆ సమయంలో ఏ మోడల్‌తో కొత్త ఆర్కిటెక్చర్ ప్రారంభమవుతుందో, లేదా ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తారో కంపెనీ ప్రకటించలేదు. తాజా డిజైన్ పేటెంట్ దాఖలుతో, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉత్పత్తి దశకు ఒక అడుగు దగ్గరైనట్లు తెలుస్తోంది.

    కాన్సెప్ట్‌కు ఎంత దగ్గరగా ఉంది?

    పేటెంట్ పొందిన డిజైన్, బహిరంగంగా చూపించిన ఈఎల్​01 కాన్సెప్ట్‌ను చాలావరకు పోలి ఉంది.

    డిజైన్: ఇది స్పోర్టీ మోడల్‌గా కాకుండా, స్పష్టంగా కుటుంబ అవసరాల కోసం ఉద్దేశించినట్లు కనిపిస్తోంది. డిజైన్ చాలా క్లీన్​గా, ఆచరణాత్మకంగా ఉంది.

    ప్రధాన లక్షణాలు: చదునైన, విశాలమైన ఫ్లోర్‌బోర్డ్, పొడవైన సింగిల్ పీస్ సీటు, వెనుక కూర్చున్నవారి సౌలభ్యం కోసం పెద్ద గ్రాబ్ రైల్ ఇందులో ఉన్నాయి.

    లైటింగ్: పేటెంట్ చిత్రంలో చూసినట్లుగా, హెడ్‌ల్యాంప్ హ్యాండిల్‌బార్‌పై అమర్చి ఉంది. అయితే ఎల్​ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్ ఫ్రెంట్​ ఏప్రాన్‌పై ఉంది. ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ మొత్తం రూపకల్పన నిటారుగా, సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉంది.

    తేడాలు: డిజైన్ పేటెంట్ వెర్షన్‌లో డ్రమ్ బ్రేక్‌లు ఉపయోగించినట్లు కనిపిస్తోంది. కాన్సెప్ట్ మోడల్‌లో ముందు డిస్క్ బ్రేక్, వెనుక డ్రమ్ సెటప్‌ను చూపించారు. అలాగే, కాన్సెప్ట్‌లో 14-ఇంచ్​ చక్రాలను ప్రదర్శించారు. అయితే ఉత్పత్తి మోడల్‌లో కూడా అదే పరిమాణం ఉంటుందా అనేది ఇంకా స్పష్టం కాలేదు.

    ఫీచర్లు: ఈఎల్​01 కాన్సెప్ట్‌లో డిజిటల్ ఇన్​స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంది. పేటెంట్​లో పరికరాల స్థాయిలు ధృవీకరించనప్పటికీ, ఫైనల్​ ప్రాడక్ట్​లో స్క్రీన్ ఆధారిత డిస్‌ప్లే ఉండే అవకాశం ఉంది.

    కొత్త ఈఎల్​ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఎందుకు ముఖ్యం?

    ఈఎల్​01 స్కూటర్ ఏథర్​కి చెందిన కొత్త ఈఎల్​ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఆధారంగా తయారు కానుంది. 26 లక్షల కిలోమీటర్లకు పైగా వాస్తవ ప్రపంచ రైడింగ్ డేటాను ఉపయోగించి దీనిని అభివృద్ధి చేశారు.

    ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్​ని మాడ్యులర్‌గా రూపొందించారు. అంటే దీనిపై వివిధ పరిమాణాలు, రకాలు, అవసరాలకు తగిన స్కూటర్లను రూపొందించవచ్చు.

    ఇది యూనిబాడీ స్టీల్ ఛాసిస్‌ను పరిచయం చేసింది. ఇది మన్నికను పెంచడంతో పాటు తయారీ ప్రక్రియను సరళీకృతం చేస్తుంది. ఏథర్ ప్రకారం, ఈ కొత్త నిర్మాణం వల్ల స్కూటర్ అసెంబ్లీ 15 శాతం వేగంగా జరుగుతుంది!

    సరళమైన భాగాలు, తక్కువ బ్రేక్ అరుగుదల కారణంగా, నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గుతాయని కంపెనీ పేర్కొంది. సర్వీసింగ్ విరామాలు కూడా 10,000 కి.మీ వరకు పెంచవచ్చు.

    ఏథర్​ ఎనర్జీ సంస్థకు ఏథర్​ రిజ్టా రూపంలో ఇప్పటికే ఒక బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఉంది. ఇక ఈ ఈఎల్​01 లాంచ్​ అయితే, మార్కెట్​లో వాటా మరింత పెంచుకోవచ్చని సంస్థ అభిప్రాయపడుతోంది.

    News/News/ఏథర్ ఎనర్జీ​ నుంచి కొత్త ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- లేటెస్ట్​ అప్డేట్​ ఇది..
    News/News/ఏథర్ ఎనర్జీ​ నుంచి కొత్త ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- లేటెస్ట్​ అప్డేట్​ ఇది..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes