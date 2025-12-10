Edit Profile
    క్రేజీ డిజైన్​- రేంజ్​లో తోపు! 2026లో లాంచ్​ అయ్యే టాప్​ 5 ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు..

    2025లో అనేక ఈవీ మోడల్స్​ ఇండియాలో లాంచ్​ అయ్యాయి. ఈ  నేపథ్యంలో 2026 కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోంది! దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు 2026లో తమ కొత్త ఈవీలను లాంచ్​ చేసేందుకు ప్లాన్స్​ చేస్తున్నాయి. వాటిల్లోని టాప్​ 5 అట్రాక్టివ్​, మచ్​ అవైటెడ్​ మోడల్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 10, 2025 11:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విక్రయాలు ఏడాదికేడాది స్థిరంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే టాటా వంటి బ్రాండ్‌లు అనేక ఈవీ మోడళ్లను అందిస్తూ విస్తరణ ప్రణాళికలతో దూసుకుపోతుండగా, మారుతీ వంటి సంస్థలు ఈ సెగ్మెంట్‌లోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. గ్లోబల్‌గా ఎస్‌యూవీలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌తో పాటు, దేశంలో ఎలక్ట్రిఫికేషన్​పై పెరుగుతున్న ఆసక్తికి అనుగుణంగా తయారీదారులు తమ వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నారు.

    కియా సైరోస్​ ఐసీఈ వెర్షన్​..
    కియా సైరోస్​ ఐసీఈ వెర్షన్​..

    రాబోయే సంవత్సరాల్లో అనేక కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టేందుకు కంపెనీలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా 2026లో పలు క్రేజీ మోడల్స్​ లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్నాయి. వాటిల్లో టాప్​ 5 బెస్ట్​, మచ్​ అవైటెడ్​ ఈవీల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    2026లో లాంచ్​ అవుతున్న టాప్​ 5 ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు..

    1. టాటా సియెర్రా ఈవీ-

    ఐకానిక్ టాటా సియెర్రా ఐసీఈ ఇంజిన్​ ఇటీవలే ఇండియాలో లాంచ్​ అయ్యింది. దీని ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ 2026 మార్చి నాటికి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    పవర్‌ట్రైన్: ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ సియెర్రా సింగిల్-మోటార్ రేర్-వీల్ డ్రైవ్, డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లలో లభించే అవకాశం ఉంది. ఇది ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది!

    ప్రత్యేకతలు: కొత్తగా పరిచయం చేసిన ఐసీఈ సియెర్రా డిజైన్‌ను పోలి ఉండే ఈ ఈవీలో ఫ్రంక్ (ముందు భాగంలో స్టోరేజ్ స్పేస్), వన్-పెడల్ డ్రైవింగ్, వెహికల్-టు-లోడ్ బై-డైరెక్షనల్ ఛార్జింగ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉంటాయని అంచనాలు ఉన్నాయి.

    2. కియా సైరోస్ ఈవీ-

    కియా సైరోస్ ఈవీ కూడా 2026 మార్చి నాటికి భారత్‌లో అరంగేట్రం చేయవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ మధ్యే తొలిసారిగా ఇది టెస్టింగ్ సమయంలో కెమెరా కంట పడింది.

    డిజైన్: స్పై షాట్‌ల ప్రకారం.. ఎలక్ట్రిక్ సైరోస్ డిజైన్ దాదాపుగా ఐసీఈ వెర్షన్‌ను పోలి ఉంటుంది. అయితే, ముందు కుడి ఫెండర్‌పై ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి ఈవీ-స్పెసిఫిక్​ టచ్‌లు ఇందులో ఉంటాయి.

    ముఖ్య విషయం: టెస్ట్ మోడల్‌లో కియా పర్ఫార్మెన్స్ మోడళ్లకు కేటాయించే ఆకుపచ్చ బ్రేక్ కాలిపర్స్ కనిపించడం విశేషం. క్యాబిన్, ఫీచర్లు ఐసీఈ సైరోస్​తో సమానంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ప్లాట్‌ఫామ్: టాటా నెక్సాన్ ఈవీకి పోటీగా రానున్న ఈ కారు హ్యుందాయ్ కే1 ప్లాట్‌ఫామ్‌పై తయారువుతుందని సమాచారం.

    3. హ్యుందాయ్ ఇన్‌స్టర్ ఈవీ-

    టాటా పంచ్ ఈవీకి పోటీగా హ్యుందాయ్​ సంస్థ 2026 చివరి నాటికి భారత మార్కెట్‌లోకి ఒక ఎలక్ట్రిక్​ కారును తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. దాని పేరు హ్యుందాయ్​ ఇన్​స్టర్​ ఈవీ.

    ఉత్పత్తి: HE1i అనే కోడ్‌నేమ్‌తో పిలుస్తున్న ఈ కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ చెన్నైలోని శ్రీపెరంబుదూర్ ప్లాంట్‌లో తయారవుతుంది. దీనికి దేశీయంగా సేకరించిన ఎక్సైడ్ బ్యాటరీలను వాడతారు.

    బ్యాటరీ/రేంజ్: గ్లోబల్ ఇన్‌స్టర్ ఈవీ ఆధారంగా, ఇది 42కేడబ్ల్యూహెచ్​, 49కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ఆప్షన్‌లలో వస్తుంది. ఈ బ్యాటరీలు 97హెచ్​పీ లేదా 115హెచ్​పీ మోటార్‌లతో కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది. డబ్ల్యూఎల్​టీపీ ప్రకారం, ఇవి వరుసగా 300 కి.మీ, 355 కి.మీ రేంజ్‌ను అందిస్తాయి.

    ఫీచర్లు: ఇందులో డ్యూయల్ 10.25-ఇంచ్​ డిస్‌ప్లేలు, లెవల్ 2 అడాస్​ (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్), ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్‌తో కూడిన 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

    4. మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ-

    మహీంద్రా సంస్థ ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓకి చెందిన పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్‌పై పనిచేస్తోంది. ఇది టాటా నెక్సాన్​ ఈవీకి పోటీ ఇవ్వనుంది.

    స్థానం: ఇది ఎక్స్​యూవీ400 కంటే చిన్నదిగా, తక్కువ ధరలో ఉండే అవకాశం ఉంది.

    బ్యాటరీ/రేంజ్: రాబోయే ఈ ఈవీలో 35 కేడబ్ల్యూహెచ్​ ఎన్​ఎంసీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉండవచ్చని, ఇది సుమారు 400 కి.మీ రేంజ్‌ను అందించగలదని అంచనా.

    లాంచ్: మహీంద్రా తన ఈ కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీని 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    5. మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారా

    మారుతీ నుంచి అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ విటారా వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో, అంటే జనవరి 2026లో లాంచ్​కానుంది. ఇది మారుతీకి చెందిన మొదటి ఈవీ అవుతుంది.

    బ్యాటరీ/రేంజ్: ఈ ఎస్‌యూవీ రెండు లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ ఆప్షన్‌లలో లభిస్తుంది:

    49 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ (సింగిల్-మోటార్ సెటప్) - 346 కి.మీ రేంజ్.

    61 కేడబ్ల్యూహెచ్​ పెద్ద బ్యాటరీ (ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ లేదా ఆల్-వీల్ డ్రైవ్) - 428 కి.మీ రేంజ్.

