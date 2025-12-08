Edit Profile
    మహీంద్రా 'XUV 7XO'గా ఎక్స్​యూవీ700- ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ లాంచ్​ డేట్​ ఇదే..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ700కి ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ లాంచ్​కాబోతోంది. అయితే ఈ మోడల్​ పేరును సంస్థ మార్చింది. కొత్త మహీంద్ర ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ లాంచ్​ డేట్​ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 08, 2025 2:30 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    స్వదేశీ వాహన తయారీ సంస్థ మహింద్రా తమ ప్రముఖ ఎస్‌యూవీ ఎక్స్​యూవీ700 పేరును ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓగా మార్చింది. ఈ విషయాన్ని కంపెనీ తమ సోషల్ మీడియా పేజీలో టీజర్ ద్వారా ఒక అధికారిక ప్రకటన చేసింది. అలాగే, కొత్త ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ మోడల్‌ను జనవరి 5వ తేదీన భారత మార్కెట్‌లో లాంచ్ చేయనున్నట్లు కూడా మహింద్రా ధృవీకరించింది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ..
    

    గత నెలలోనే కంపెనీ 'ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ' పేరుతో ట్రేడ్‌మార్క్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడంతో ఈ పేరు మార్పు ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. తమ ఎస్‌యూవీ పేరును మార్చడం మహింద్రాకు ఇది రెండోసారి! ఇంతకుముందు, ఎక్స్​యూవీ300 పేరును ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓగా మార్చింది. దీనికి తోడు కంపెనీ ఎక్స్​యూవీ 1ఎక్స్​ఓ, ఎక్స్​యూవీ 5ఎక్స్​ఓ అనే పేర్ల కోసం కూడా ట్రేడ్‌మార్క్ దరఖాస్తులను దాఖలు చేసింది. అంటే, భవిష్యత్తులో ఈ పేర్లతో కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

    మహింద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓలో వచ్చే మార్పులు ఏంటి?

    ఎక్స్‌టీరియర్ మార్పులు-

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎక్స్​టీరియర్​లో ఈ కింది మార్పులను చూడవచ్చు:

    హెడ్‌లైట్ కాన్ఫిగరేషన్: హెడ్‌లైట్​ను రీ-డిజైన్​ చేశారు. ఇది స్కార్పియో ఎన్​లో చూసినట్లుగా డ్యూయల్ బారెల్స్​ని కలిగి ఉంటుంది. ఇవి ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్‌లుగానే కొనసాగుతాయి. అయితే ఈసారి మహింద్రా ప్రొజెక్టర్ అమరికను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.

    డీఆర్‌ఎల్: డేటైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్ పాత మోడల్‌లో ఉన్నట్లుగా కిందకు విస్తరించకుండా, ఇకపై యూ- ఆకారాన్ని సంతరించుకుంటుంది.

    గ్రిల్, బంపర్: డిస్కంటిన్యూ చేసిన ఎక్స్​యూవీ500 గ్రిల్‌ను పోలి ఉండే కొత్త గ్రిల్​ను ముందు భాగంలో ప్రవేశపెడతారు. బంపర్ కూడా కొత్త డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

    సైడ్ ప్రొఫైల్: సైడ్​ల కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ ఉంటాయి. ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, రూఫ్ రైల్స్ పాతవి కొనసాగుతాయి.

    వెనుక భాగం: ఇటీవల లాంచ్ అయిన ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​లో చూసినట్లుగా, వెనుక టెయిల్ ల్యాంప్ డిజైన్ కొత్తగా ఉంటుంది.

    ఇంటీరియర్ మార్పులు​-

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఇంటీరియర్ డిజైన్‌ను ఇప్పుడు ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ మోడల్ ప్రభావితం చేయనుంది. కాబట్టి, ఈ కింది మార్పులను ఆశించవచ్చు:

    స్టీరింగ్ వీల్: ఇల్యూమినేటెడ్ మహింద్రా లోగోతో కూడిన 2 స్పోక్‌ స్టీరింగ్ వీల్​ను చూడవచ్చు.

    స్క్రీన్ కాన్ఫిగరేషన్: మూడు స్క్రీన్‌ల అమరిక ఇందులో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అంటే, ప్రయాణికులకు కూడా ప్రత్యేక డిస్‌ప్లే ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ప్రీమియం ఫీచర్లు: మహింద్రా అదనంగా డాల్బీ అట్మోస్, రెండొవ వరుసకు కెప్టెన్ సీట్లు, వెంటిలేషన్ ఫీచర్, ముందు పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ వంటి ఇతర అప్​గ్రేడ్స్​ని కూడా జోడించవచ్చు.

    ఇంజిన్ ఆప్షన్లు-

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ, ప్రస్తుతం ఉన్న ఎక్స్​యూవీ700 మాదిరిగానే అదే ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది:

    డీజిల్ ఇంజిన్: 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ రెండు వేర్వేరు ట్యూనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    పెట్రోల్ ఇంజిన్: 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఒకే ట్యూనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో వస్తుంది.

    ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి, 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అదనంగా, ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ పవర్‌ట్రైన్ ఎంపిక కూడా కొనసాగుతుంది.

    లాంచ్​ నాటికి ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఇతర ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

