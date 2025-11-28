Subscribe Now! Get features like
భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిగా 'INGLO ఆర్కిటెక్చర్' ఆధారంగా రూపొందించిన 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ అయిన మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ని కంపెనీ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ ఎస్యూవీ ప్రారంభ ధర రూ. 19.95 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో సరికొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతుందని మహీంద్రా పేర్కొంది.
నెలల తరబడి టీజర్లతో ఆసక్తి పెంచిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు బుకింగ్స్ జనవరి 14, 2026న ప్రారంభం కానున్నాయి. డెలివరీలు జనవరి 23, 2026 నుంచి మొదలవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 9ఎస్ వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్స్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ మొత్తం ఆరు వేరియంట్లలో (4 ప్రధాన- 2 సబ్ వేరియంట్లు) అందుబాటులో ఉంది. వేరియంట్ల వారీగా ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి:
బ్యాటరీ ప్యాక్: 59 కేడబ్ల్యూహెచ్, 79 కేడబ్ల్యూహెచ్ ఆప్షన్స్.
సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: 79 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ను 180 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఛార్జర్తో కేవలం 20 నిమిషాల్లో 20% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు! 59 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ను 140 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఛార్జర్తో 20 నిమిషాల్లో ఛార్జ్ చేయవచ్చు.
పవర్: 79 కేడబ్లూహెచ్ ప్యాక్కు 210 కేడబ్ల్యూ, 59 కేడబ్ల్యూహెచ్ ప్యాక్కు 170 కేడబ్ల్యూ పవర్ (ఈ విభాగంలో ఉత్తమమైనది).
డ్రైవింగ్: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్, మల్టిపుల్ డ్రైవింగ్ మోడ్లు (బూస్ట్ మోడ్తో పాటు), వన్-టచ్ సింగిల్ పెడల్ డ్రైవ్.
సస్పెన్షన్: ఐలింక్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ అండ్ 5-లింక్ రియర్ సస్పెన్షన్, ఎంటీవీసీఎల్ టెక్నాలజీ, ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండెంట్ డంపింగ్.
ఇతర ఫీచర్లు: పనోరమిక్ స్కైరూఫ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఇల్యూమినేటెడ్ లోగో, బై-ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్లు, ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్లు.
ఇంటీరియర్: ప్రీమియం ఫాబ్రిక్ అప్హోల్స్టరీ, స్లైడింగ్ సెకండ్ రో సీట్లు, 2వ వరుస సీట్లలో 60:40 స్ల్పిట్ అండ్ మల్టీ-స్టెప్ రిక్లైన్.
స్టోరేజ్: విశాలమైన ఫ్రంక్ (ముందు భాగంలో 150 లీటర్లు), ట్రంక్ (వెనుక భాగంలో 527 లీటర్ల వరకు).
టెక్నాలజీ: క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్ - 8155, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లే, 5జీ కనెక్టివిటీ, కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు (కేబిన్ ప్రీకూలింగ్, షెడ్యూల్డ్ ఛార్జింగ్, రిమోట్ కమాండ్స్ - Me4U యాప్ ద్వారా).
సౌండ్: 4 స్పీకర్లు & 2 ట్వీటర్లు, బిల్ట్-ఇన్ అమెజాన్ అలెక్సా.
(ప్యాక్ వన్ అబోవ్లో ఉన్న ఫీచర్లతో పాటు అదనంగా)
బ్యాటరీ ప్యాక్: 70 కేడబ్ల్యూహెచ్.
ఛార్జింగ్: 20 నిమిషాల్లో 20% నుండి 80% వరకు ఛార్జింగ్ (160 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఛార్జర్తో).
పవర్: 180 కేడబ్ల్యూ.
ఇంటీరియర్ మెరుగుదలలు: సాఫ్ట్ లెథరెట్-ర్యాప్డ్ ఇంటీరియర్ ట్రిమ్స్, లెథరెట్ సీట్ అప్హోల్స్టరీ, లెథరెట్ స్టీరింగ్ వీల్.
భద్రత & అసిస్టెన్స్: లెవల్ 2 అడాస్ (1 రాడార్ & 1 విజన్ కెమెరాతో), 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్ వ్యూ మానిటర్, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు.
సౌండ్ & టెక్నాలజీ: 16 స్పీకర్ల హర్మాన్/కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్, డాల్బీ అట్మాస్, ఫ్రంట్ రోలో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్.
కంఫర్ట్: వెంటిలేటెడ్ 1వ వరుస సీట్లు, 6 వే అడ్జస్టబుల్ పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు, డ్యూయల్ జోన్ ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్.
(ప్యాక్ టూ అబోవ్లో ఉన్న ఫీచర్లతో పాటు అదనంగా)
సస్పెన్షన్: ఇంటెలిజెంట్ అడాప్టివ్ సస్పెన్షన్.
లైటింగ్: ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్- సెంటర్ సిగ్నేచర్ ల్యాంప్తో, సీక్వెన్షియల్ టర్న్ ఇండికేటర్లు.
భద్రత (Safety): 7 ఎయిర్బ్యాగ్లు (6 ఎయిర్బ్యాగ్లు + డ్రైవర్ మోకాలి ఎయిర్బ్యాగ్), లెవల్ 2+ అడాస్ (5 రాడార్లు & 1 విజన్ కెమెరాతో), బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ క్రాస్ ట్రాఫిక్ అలర్ట్.
అసిస్టెన్స్: డ్రైవర్-ఇనిషియేటెడ్ ఆటో లేన్ ఛేంజ్, లేన్ సెంటరింగ్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ స్టీరింగ్ అసిస్ట్.
కంఫర్ట్ అండ్ లగ్జరీ: అకౌస్టిక్ లామినేటెడ్ డోర్ గ్లాస్, డ్యూయల్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ (ముందు- వెనుక), అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ ఫిల్ట్రేషన్ (ఏక్యూఐ డిస్ప్లేతో), వెంటిలేటెడ్ 2వ వరుస సీట్లు.
ప్రత్యేకతలు: ఎలక్ట్రికల్గా డిప్లాయ్ అయ్యే ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, పాసివ్ కీ-లెస్ ఎంట్రీ.
(ప్యాక్ త్రీలో ఉన్న ఫీచర్లతో పాటు అదనంగా)
లగ్జరీ లైటింగ్: నైట్ ట్రైల్ - కార్పెట్ ల్యాంప్లు.
టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్: క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్ (24 GB RAM & 128 GB స్టోరేజ్తో).
అసిస్టెన్స్: ఆటోపార్క్ అసిస్ట్, డ్రైవ్ వీడియో రికార్డింగ్, విజన్ఎక్స్ ( ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ హెడ్స్-అప్ డిస్ప్లే).
సెక్యూరిటీ: సెక్యూర్ 360 (లైవ్ వ్యూ & రికార్డింగ్), ఐడెంటిఫై - డామ్స్ (డ్రైవర్ ఆక్యుపెన్సీ మానిటరింగ్ సిస్టమ్).
స్టీరింగ్ వీల్పై క్యాప్టచ్ స్విచ్లు.
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ వేరియంట్లు, వాటి ధరలకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.