మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రాకు చెందిన బెస్ట్ సెల్లింగ్, 7 సీటర్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ ఎక్స్యూవీ700కి త్వరలోనే ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్ రాబోతోంది. తాజాగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ ప్రొడక్షన్ వచ్చే నెల, అంటే డిసెంబర్ 2025లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. 2026లో ఈ మోడల్ లాంచ్ అవ్వొచ్చు! కాగా ప్రస్తుత తరం ఎక్స్యూవీ700 మోడల్ ఉత్పత్తి నవంబర్ 2025 తో నిలిచిపోనుందని తెలుస్తోంది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ700 ఫేస్లిఫ్ట్- డిజైన్, ఇంటీరియర్లో కీలక మార్పులు!
కొత్త ఎక్స్యూవీ700 ఫేస్లిఫ్ట్ ఇప్పటికే భారత దేశ రోడ్లపై టెస్టింగ్ దశలో కనిపించింది. ఈ ఎస్యూవీ టెస్ట్ మోడల్కి సంబంధించిన స్పై షాట్ల ద్వారా కొన్ని ఆసక్తికరమైన వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
ఎక్స్టీరియర్: ఈ కొత్త ఎస్యూవీకి పూర్తిగా కొత్తగా డిజైన్ చేసిన ఫ్రంట్ గ్రిల్, కొత్త ‘ట్విన్-పాడ్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్’, సరికొత్త సిగ్నేచర్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు (డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్) ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇంటీరియర్: ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో మార్పులు చేసిన డోర్ ప్యానెల్స్తో పాటు సరికొత్త ఇంటీరియర్ థీమ్ లభించనుంది.
ట్రిపుల్ స్క్రీన్ డాష్బోర్డ్: అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు.. డాష్బోర్డ్లో ఉండబోతోంది! రాబోయే ఎక్స్ఈవీ 9ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు తరహాలో, ఈ మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ700 ఫేస్లిఫ్ట్లో కూడా మూడు-స్క్రీన్ల సెటప్తో కూడిన సరికొత్త డాష్బోర్డ్ను మహీంద్రా అందించనుంది.
సౌండ్ సిస్టమ్: అదనంగా, ఈ కొత్త మోడల్లో హార్మన్/కార్డన్ ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్ను కూడా అందించే అవకాశం ఉంది.
ఇంజిన్ విషయంలో పాతవే కొనసాగే అవకాశం!
ఎక్స్యూవీ700 ఫేస్లిఫ్ట్లో ప్రస్తుతం ఉన్న శక్తివంతమైన ఇంజిన్లే కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ఇంజిన్ ఎంపికలు: 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్, 2.0-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్.
ట్రాన్స్మిషన్: ఈ రెండు ఇంజిన్ ఆప్షన్లు 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికతో జత చేయబడతాయి.
‘ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ’గా పేరు మార్పు?
మహీంద్రా సంస్థ ఇటీవల ‘XUV 7XO’ పేరును ట్రేడ్మార్క్ చేయించుకుంది. మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ700 ఫేస్లిఫ్ట్కి ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ అనే పేరు పెట్టే అవకాశం ఉంది.
తమ ఎక్స్యూవీ300 ఫేస్లిఫ్ట్ను ‘ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ’గా మార్చినప్పటి నుంచి, నామకరణంలో ఈ తరహా మార్పులు మహీంద్రా అనుసరిస్తున్న ట్రెండ్ను ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.
ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓకు ప్రధాన మార్పులు చేసినందున కొత్త పేరు సరిగ్గా సరిపోయింది. ఎక్స్యూవీ700 ఫేస్లిఫ్ట్ స్పై షాట్లు కూడా ఈ మోడల్లో గణనీయమైన మార్పులు ఉంటాయని సూచిస్తున్నాయి. కాబట్టి, మహీంద్రా ఈ ప్రజాదరణ పొందిన 7 సీటర్ ఎస్యూవీ కొత్త పేరు వచ్చే అవకాశాన్ని కొట్టిపారేయలేం.
ఈ కొత్త మోడల్కి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడనప్పటికీ, ఈ వివరాలు కారు ప్రియులలో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతున్నాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ700 ప్రస్తుత ధర రూ. 13.66లక్షల నుంచి రూ. 23.71లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్ ధర ఇంకాస్త ఎక్కువ ఉండొచ్చు. 2026లో లాంచ్ తర్వాత ఈ మోడల్ మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్తో పాటు టాటా సఫారీ, హ్యుందాయ్ అల్కజార్, ఎంజీ హెక్టర్ ప్లస్ వంటి వాటితో పోటీ పడనుంది.
