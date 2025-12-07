Edit Profile
    Tata Sierra ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు- వాటి ధరల వివరాలు..

    టాటా మోటార్స్​ సంస్థ టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ వేరియంట్ల వారీగా ధరలను తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో టాటా సియెర్రా వేరియంట్లు, వాటి ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మీరు ఈ ఎస్​యూవీ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగపడుతుంది.

    Published on: Dec 07, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2025 టాటా సియెర్రాకు సంబంధించి బిగ్​ అప్డేట్​! గత నెలలో ఈ ఎస్​యూవీని ఇండియాలో లాంచ్​ చేసిన టాటా మోటార్స్​, తాజాగా ఇందులోని వేరియంట్ల ధరలను ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో టాటా సియెర్రా ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ ధరల వివరాలు..
    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ ధరల వివరాలు..

    2025 టాటా సియెర్రా- వేరియంట్లు, వాటి ధరలు..

    ఈ కొత్త సియెర్రాను మొత్తం మూడు పవర్‌ట్రైన్ ఆప్షన్లలో, ఐదు వేరియంట్లలో అందిస్తున్నారు. వాటి ఎక్స్​షోరూం ధరలు..

    పెట్రోల్​ వేరియంట్లు-

    సియెర్రా 1.5 రెవోట్రాన్ స్మార్ట్+ (ఎంటీ) - రూ. 11.49 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్ (ఎంటీ) - రూ. 12.99 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్ (డీసీఏ)- రూ. 14.49 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్+ (ఎంటీ) - రూ. 14.49 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్+ (డీసీఏ) - రూ. 15.99 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్ (ఎంటీ)- రూ. 15.29 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్ (డీసీఏ)- రూ. 16.79 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్+ (ఎంటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు

    1.5 హైపీరియన్ అడ్వెంచర్ (ఏటీ)- రూ. 17.99 లక్షలు

    డీజిల్​ వేరియంట్లు-

    1.5 క్రయోజైట్ స్మార్ట్ (ఎంటీ)- రూ. 12.99 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్ (ఎంటీ)- రూ. 14.49 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్ (ఏటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్+ (ఎంటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్+ (ఏటీ)- రూ. 17.49 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్ (ఎంటీ)- రూ. 16.49 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్+ (ఎంటీ)- రూ. 17.19 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్+ (ఏటీ)- రూ. 18.49 లక్షలు

    అకంప్లిష్‌డ్, అకంప్లిష్‌డ్+ వేరియంట్ల ధరలను ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉందని గమనించాలి.

    2025 టాటా సియెర్రా ఫీచర్స్​..

    కొత్త టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీలో అద్భుతమైన ఫీచర్లను చేర్చారు!

    ఎక్స్​టీరియర్​ ఎలిమెంట్స్​-

    • ఆల్-ఎల్​ఈడీ లైటింగ్
    • ముందు, వెనుక భాగంలో ఎల్​ఈడీ లైట్ బార్‌లు
    • ఫ్లష్-ఫిట్టింగ్ డోర్ హ్యాండిల్స్ (తలుపులోకి కలిసిపోయే హ్యాండిల్స్)
    • సీక్వెన్షియల్ టర్న్ ఇండికేటర్లు
    • 19-ఇంచ్​ అల్లాయ్ వీల్స్
    • బ్లాక్-అవుట్ రూఫ్, రూఫ్ రైల్స్

    ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు-

    సియెర్రా లోపల విశాలంగా, సాంకేతికంగా మెరుగ్గా ఉంది:

    • పానోరమిక్ సన్‌రూఫ్
    • డాష్‌బోర్డ్‌లో ప్రముఖంగా కనిపించే మూడు స్క్రీన్‌లు
    • ఏఆర్​ హెచ్​యూడీ (ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే)
    • 12-స్పీకర్ జేబీఎల్​ మ్యూజిక్ సిస్టమ్
    • రేర్​ విండో సన్‌షేడ్స్
    • ముందు ప్రయాణికుల సీటు కోసం బాస్ మోడ్ ఫంక్షన్
    • రేర్​ ఏసీ వెంట్స్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్
    • వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు
    • మెమరీ, వెల్‌కమ్ ఫంక్షన్లతో 6-వే పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు
    • 65డబ్ల్యూ టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌లు, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ప్రొజెక్షన్
    • గెశ్చర్ కంట్రోల్‌తో కూడిన పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్
    • టెరైన్ మోడ్స్ సెలెక్టర్, ఈపీబీ (ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్), ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు
    • లెవెల్ 2 అడాస్​ (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్)
    • ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, డ్యుయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్
