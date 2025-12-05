స్కోడా నుంచి కొత్త ఎస్యూవీ- టాటా సియెర్రా, క్రెటాకు పోటీగా! లాంచ్ ఎప్పుడంటే..
స్కోడా నుంచి కొత్త ఎస్యూవీ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఇది ఇటీవలే లాంచ్ అయిన టాటా సియెర్రా, క్రెటాకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్ లాంచ్తో పాటు ఇప్పటి వరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
జనవరి 2026లో ఇండియాలో కొత్త కారును లాంచ్ చేయనున్నట్లు అధికారిక ధృవీకరించింది స్కోడా సంస్థ. బ్రాండ్ ఆ మోడల్ పేరును ప్రకటించనప్పటికీ, రాబోయే ప్రాడక్ట్ ‘కుషాక్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ’కి చెందిన మిడ్ సైకిల్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ అని భావిస్తున్నారు.
గత కొద్ది నెలలుగా, అప్డేటెడ్ కుషాక్ ఎస్యూవీకి చెందిన క్యామోఫ్లేజ్ టెస్ట్ వాహనాలు భారతీయ రోడ్లపై అనేకసార్లు కనిపించాయి. ఈ ప్రోటోటైప్లు ముందు- వెనుక భాగాల్లో భారీగా కవర్ చేసి ఉన్నాయి. ఫలితంగా విజువల్ మార్పులు ప్రధానంగా ఆ ప్రాంతాల్లోనే ఉంటాయని ఇది సూచిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త కుషాక్ నుంచి ఏం ఆశించవచ్చు అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..
కొత్త స్కోడా కుషాక్ నుంచి ఏం ఆశించవచ్చు?
కొత్త కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్లో కింది మార్పులను మనం ఆశించవచ్చు:
ముందు భాగం: రివైజ్డ్ గ్రిల్, కొత్త బంపర్ డిజైన్ ఉండవచ్చు. హెడ్ల్యాంప్ యూనిట్లలో కూడా అప్డేట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ వాటి ఆకారంలో పెద్ద మార్పులు కనిపించకపోవచ్చు.
వెనుక భాగం: ఇదే విధమైన మార్పులు వెనుక భాగంలో కూడా ఆశించవచ్చు. ఇక్కడ ఎస్యూవీకి కొత్తగా రూపొందించిన టైల్ల్యాంప్లు, రిఫ్రెష్ చేసిన బంపర్ లభించవచ్చు.
టెస్ట్ వెహికిల్స్ కూడా ప్రస్తుత మోడల్లోని అల్లాయ్ వీల్స్తోనే తిరుగుతున్నప్పటికీ, స్కోడా ప్రొడక్షన్ వెర్షన్లో కొత్త వీల్ డిజైన్ను పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.
స్కోడా కొత్త ఎస్యూవీ- ఇంటీరియర్లో భారీ అప్గ్రేడ్?
ఇంటీరియర్ అప్డేట్లు మరింత గణనీయంగా ఉండవచ్చని అంచనా.
స్పై షాట్స్ ప్రకారం.. ప్రస్తుత కుషాక్లో లేని 360-డిగ్రీ కెమెరా సెటప్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో యాడ్ చేయవచ్చు.
ఈ ఫేస్లిఫ్ట్లో అప్డేట్ చేసిన డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, రిఫ్రెష్ చేసిన టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను తీసుకురావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది.
భద్రతా అప్గ్రేడ్లు కూడా ఇందులో భాగంగా ఉండవచ్చు. కుషాక్ ఇప్పటికే 5-స్టార్ భారత్ ఎన్సీఏపీ రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. అయితే, ఈ ఫేస్లిఫ్ట్లో అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్) సూట్ని పరిచయం చేయటం ద్వారా దాని భద్రతా ప్యాకేజీని మరింత పెంచవచ్చు. అయితే దీనిని ఇంకా అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదు.
కొత్త స్కోడా కుషాక్- మెకానికల్ మార్పులు లేవు..
స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్తో ఎలాంటి మెకానికల్ మార్పులు ఉండకపోవచ్చని అంచనా.
ఈ ఎస్యూవీ 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో కొనసాగుతుంది. ఇది 113 హెచ్పీ పవర్ని, 178 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ యూనిట్ కూడా కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 147 హెచ్పీ పవర్ని, 250 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
లాంచ్ అయిన తర్వాత ఈ కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్.. టాటా సియెర్రా, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా, ఎంజీ ఆస్టర్ వంటి మోడళ్లతో పోటీ పడటం కొనసాగిస్తుంది.