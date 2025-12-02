వివో X300, X300 ప్రో ఫ్లాగ్షిప్లు విడుదల! మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500తో కెమెరా
వివో తన సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు Vivo X300, Vivo X300 Proలను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 SoC, 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా (Pro మోడల్లో), అలాగే 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో ఈ ఫోన్లు అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తున్నాయి.
చైనా, ఇతర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలైన ఒక నెల తర్వాత, వివో ఎట్టకేలకు తన X300 సిరీస్ ఫ్లాగ్షిప్లను భారతీయ వినియోగదారులకు పరిచయం చేసింది. ఈ సిరీస్లో Vivo X300, Vivo X300 Pro మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు డివైజ్లు కూడా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్తో పనిచేస్తాయి, అలాగే సెల్ఫీల కోసం 50MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉన్నాయి. బ్యాటరీ సామర్థ్యంలో మాత్రం ఈ రెండు మోడల్స్కు తేడా ఉంది. X300 ప్రోలో 6,510mAh బ్యాటరీ ఉండగా, X300లో 6,040mAh యూనిట్ ఉంది.
ధర, లభ్యత, లాంచ్ ఆఫర్లు
ధర వివరాలు:
- Vivo X300 Pro (16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్): రూ. 1,09,999
Vivo X300 వేరియంట్లు:
- 12GB + 256GB: రూ. 75,999
- 12GB + 512GB: రూ. 81,999
- 16GB + 512GB: రూ. 85,999
లభ్యత: వివో ఇండియా వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రీ-బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ల అమ్మకాలు డిసెంబర్ 10 నుండి మొదలవుతాయి. ప్రత్యేకంగా Zeiss 2.35x టెలిఫోటో ఎక్స్టెండర్ కిట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర రూ. 18,999.
- ప్రారంభ ఆఫర్లు (Launch Offers): కొనుగోలుదారుల కోసం వివో ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను ప్రకటించింది:
- ఆఫ్లైన్ కొనుగోళ్లు: ₹4,000 వరకు బండిల్ డిస్కౌంట్.
- బ్యాంక్ ఆఫర్లు: SBI కార్డ్, HDFC బ్యాంక్ వినియోగదారులకు 10% క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది.
- ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లు (Flipkart, Amazon): 24 నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్, అలాగే ఫ్లాట్ ₹4,000 తగ్గింపు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Vivo X300 ప్రో: ప్రధాన స్పెసిఫికేషన్లు
Vivo X300 Pro మోడల్ ముఖ్యంగా అడ్వాన్స్డ్ కెమెరా ఫీచర్లపై దృష్టి పెట్టింది.
ఇది 6.78-అంగుళాల 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. దీనికి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, మెరుగైన ఔట్డోర్ విజిబిలిటీ ఉన్నాయి. కెమెరా కోసం, 50MP Sony LYT-828 మెయిన్ సెన్సార్, 50MP JN1 అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా (OIS తో) ఉన్నాయి. దీనికి వివో V3+, Vs1 ఇమేజింగ్ చిప్స్, Zeiss కలర్ ప్రాసెసింగ్ సపోర్ట్ చేస్తాయి.
ముందు భాగంలో 50MP JN1 కెమెరా ఉంది. ప్రాసెసింగ్ కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500, 16GB LPDDR5x RAM, 512GB UFS 4.1 స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత వివో కస్టమ్ ఇంటర్ఫేస్తో పనిచేస్తుంది.
6,510mAh బ్యాటరీతో పాటు 90W వైర్డ్, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ స్పీకర్లు, యాక్షన్ బటన్, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, IP68 ప్రొటెక్షన్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
Vivo X300: ప్రధాన స్పెసిఫికేషన్లు
సాధారణ X300 మోడల్ కూడా అదే చిప్సెట్ (Dimensity 9500), అదే ఛార్జింగ్ వేగాన్ని కలిగి ఉంది. అయితే ఇది కాస్త చిన్న 6,040mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 6.31-అంగుళాల 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED డిస్ప్లేను కాంపాక్ట్ (చిన్న సైజు) ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్లో అందిస్తుంది. దీని బరువు 190g మాత్రమే.
కెమెరా విషయానికి వస్తే, 200MP Samsung HPB ప్రైమరీ సెన్సార్, 50MP JN1 అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 50MP LYT-602 పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి. దీనికి V3+ ఇమేజింగ్ చిప్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో కూడా 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది, అలాగే ప్రో మోడల్కు సరిపోయేలా Zeiss టెలికన్వర్టర్ యాక్సెసరీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.