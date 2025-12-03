Maruti Suzuki e Vitara ఆవిష్కరణ- రేంజ్, ఫీచర్స్ ఇవే..
Maruti Suzuki e Vitara ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని సంస్థ ఆవిష్కరించింది. 2026 జనవరిలో ఇది లాంచ్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఈవీ రేంజ్, ఫీచర్స్, సేఫ్టీ రేటింగ్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
భారతదేశంలో మారుతీ సుజుకీ తన మొట్టమొదటి మాస్-మార్కెట్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఈ-విటారాను మరోసారి అధికారికంగా ప్రదర్శించింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని జనవరి 2026లో మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ సరికొత్త మోడల్తో మారుతీ సుజుకీ మన దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) విభాగంలోకి అడుగుపెడుతూ, తన ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వ్యూహంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది.
ఆటో ఎక్స్పో 2023లో ఈవీఎక్స్ కాన్సెప్ట్ రూపంలో తొలిసారిగా ప్రదర్శనకు వచ్చిన ఈ ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ, ఆ తర్వాత భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో 2025లో పూర్తి ఉత్పత్తి రూపంలో ఆవిష్కృతమైంది. ప్రత్యేకంగా ఈవీ ఆర్కిటెక్చర్పై నిర్మించిన మారుతీ మొట్టమొదటి మాస్-మార్కెట్ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ ఉత్పత్తి ఇదే కావడం విశేషం.
మారుతీ సుజుకీ ఈ- విటారా: ప్లాట్ఫారమ్, ఫీచర్లు..
ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారా కొత్త HEARTECT-e ప్లాట్ఫారమ్పై ఆధారపడి ఉంది. కేవలం ఈవీల కోసం రూపొందించిన ఈ ప్లాట్ఫారమ్ ఫ్లాట్-ఫ్లోర్ డిజైన్ను, బలమైన హై-వోల్టేజ్ సేఫ్టీ స్ట్రక్చర్ను కలిగి ఉంది. ఇది కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ విభాగంలో స్థానం పొందింది.
బ్యాటరీ ఆప్షన్స్: ఈ-విటారా రెండు వేర్వేరు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్స్, అలాగే 2డబ్ల్యూడీ (టూ-వీల్ డ్రైవ్), 4డబ్ల్యూడీ (ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్) వేరియంట్లలో లభించనుంది.
మైలేజ్: టాప్-స్పెక్ వేరియంట్లో ఒకే ఛార్జ్పై 543 కి.మీ వరకు డ్రైవింగ్ రేంజ్ అందిస్తుందని మారుతీ సుజుకీ పేర్కొంది.
కలర్స్: ఈ-విటారాను నాలుగు డ్యూయల్-టోన్తో పాటు మొత్తం 10 రంగుల ఆప్షన్స్ కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మారుతీ సుజుకీ ఈ- విటారా: బ్యాటరీ, రేంజ్, పనితీరు..
ఈ-విటారాను 49 కేడబ్ల్యూహెచ్, 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ ఎల్పీఎఫ్ బ్యాటరీ ప్యాక్లతో విక్రయిస్తోంది మారుతీ సుజుకీ.
2డబ్ల్యూడీ (49 కేడబ్ల్యూహెచ్)- 49 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్.. 142 బీహెచ్పీ పవర్ని, 189 ఎన్ఎం టార్క్ని జనరేట్ చేస్తుంది. 344 కి.మీ వరకు రేంజ్ని ఇస్తుంది.
2డబ్ల్యూడీ (61 కేడబ్ల్యూహెచ్)- 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్.. 172 బీహెచ్పీ పవర్, 189 ఎన్ఎం టార్క్ని జనరేట్ చేస్తుంది. దీని రేంజ్ 543 కి.మీ.
4డబ్ల్యూడీ (61 కేడబ్ల్యూహెచ్)- 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్.. 172 బీహెచ్పీ పవర్, 300 ఎన్ఎం టార్క్ని జనరేట్ చేస్తుంది. రేంజ్ 543 కి.మీ.
2డబ్ల్యూడీ 49 కేడబ్ల్యూహెచ్ వెర్షన్: ఇది కేవలం 2డబ్ల్యూడీ (టూ-వీల్ డ్రైవ్) సెటప్లో మాత్రమే లభిస్తుంది.
61 కేడబ్ల్యూహెచ్ వెర్షన్: పెద్ద బ్యాటరీ యూనిట్ 2డబ్ల్యూడీ, 4డబ్ల్యూడీ (ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్) వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
ALLGRIP-e 4డబ్ల్యూడీ సిస్టమ్
61 కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్లలో సుజుకీ ALLGRIP-e ఎలక్ట్రిక్ 4డబ్ల్యూడీ సిస్టమ్ను తొలిసారిగా పరిచయం చేస్తున్నారు. ఈ సిస్టమ్లో ముందు, వెనుక భాగంలో స్వతంత్ర ఈయాక్సిల్ మోటార్లు ఉంటాయి. ఇది ఆఫ్-రోడ్ పనితీరును మెరుగుపరచడానికి "ట్రైల్ మోడ్"ను కూడా కలిగి ఉంది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ- విటారా: ఇంటీరియర్, టెక్నాలజీ..
ఈ-విటారా లోపలి భాగంలో చదరపు ఆకారపు ఎయిర్ వెంట్లు, డ్యూయల్-స్క్రీన్ డిస్ప్లే సెటప్తో కూడిన క్లీన్ డాష్బోర్డ్ కనిపిస్తుంది.
డ్యూయల్-స్క్రీన్: ఇందులో 10.1-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటాయి. వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో ప్రామాణికంగా లభిస్తాయి.
డ్రైవర్ ఫీచర్లు: డ్రైవర్కు టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, 10-వే పవర్-అడ్జస్టబుల్ సీటు, సుజుకీ కనెక్ట్ ద్వారా అనేక కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఆటో-హోల్డ్తో కూడిన ఈపీబీ, కనెక్టెడ్ కార్ ఫంక్షన్లు వంటి అనేక సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లను ఈ ఎస్యూవీలో అందించారు.
మారుతీ సుజుకీ ఈ- విటారా: భద్రత..
ఈ-విటారా మారుతీ మోడళ్లలో మొదటిసారిగా లెవల్-2 ADAS సూట్ను అందిస్తోంది.
అడాస్ ఫీచర్లు: లేన్ కీప్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి డ్రైవర్ సహాయక వ్యవస్థలు ఇందులో ఉన్నాయి.
ప్రామాణిక భద్రత: ప్రామాణిక భద్రతా పరికరాల్లో ఏడు ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఈఎస్సీ, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, ముందు - వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు ఉన్నాయి.
భారత్ ఎన్సీఏపీ రేటింగ్: ఈ ఎస్యూవీ ఇటీవల జరిగిన భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ను పొందింది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ- విటారా : లాంచ్, బుకింగ్లు..
జనవరి 2026లో మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారాను లాంచ్ చేయనున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. అదే సమయంలో కారు అధికారిక ధరలను వెల్లడించనున్నారు. బుకింగ్లు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయి, అయితే ఖచ్చితమైన తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు.