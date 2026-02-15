Edit Profile
    Family SUV : టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ కొనొచ్చా? 3ఏళ్ల వినియోగం తర్వాత పర్సనల్​, హానెస్ట్​ రివ్యూ..

    టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! నేను టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీని 3ఏళ్ల నుంచి వాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీపై ఇక్కడ నా పర్సనల్​, హానెస్ట్​ రివ్యూని చెక్​ చేయండి.

    Published on: Feb 15, 2026 11:38 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మధ్యతరగతి ప్రజలకు కారు కొనడం అనేది ఒక కల! అందుకోసమే రూపాయి రూపాయి పోగు చేస్తుంటారు. బడ్జెట్​లో మంచి కారు కొనాలని చూస్తుంటారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు కూడా ఇప్పుడు బడ్జెట్​లో మంచి మంచి మోడల్స్​ని తీసుకోస్తున్నాయి. వాటిల్లో టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ ఒకటని అనడంలో సందేహం లేదు. ఇండియాలో ఉన్న బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎస్​యూవీల్లో టాటా పంచ్​ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. మరి మీరు ఈ కారు తీసుకోవచ్చా? పంచ్​ ఓనర్​గా నా 3ఏళ్ల- 2 నెలల ఎక్స్​పీరియెన్స్​ని, పర్సనల్​ అండ్​ హానెస్ట్​ రివ్యూని ఇక్కడ ఇస్తాను. కచ్చితంగా చెక్​ చేయండి.

    టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ 2022 మోడల్​..
    టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ 2022 మోడల్​..

    టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ- నేను ఎప్పుడు కొన్నాను?

    దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ టాటా మోటార్స్​.. టాటా పంచ్​ అనే మైక్రో ఎస్​యూవీని తొలిసారిగా 2021లో లాంచ్​ చేసింది. రూ. 10లక్షల లోపు బడ్జెట్​లో మంచి ఫ్యామిలీ కారు కోసం నేను 2022 తొలినాళ్లల్లో నా వేటను మొదలుపెట్టాను. నేను హైదరాబాద్​లో ఉంటాను కాబట్టి, ట్రాఫిక్​లో మేన్యువల్​ బండి నడపడం ఇబ్బందే అని నాకు అర్థమైంది. అందుకే ఆటోమేటిక్​ కారు కొనాలని ఫిక్స్​ అయ్యాను.

    మార్కెట్​లో అప్పటికే కియా సెల్టోస్​కి మంచి డిమాండ్​ ఉంది. కానీ అందులోని వాల్యూ ఫర్​ మనీ వేరియంట్​ ధర నా బడ్జెట్​ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనిపించింది. అప్పుడే టాటా పంచ్​పై నా దృష్టి పడింది.

    టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీలో వాల్యూ ఫర్​ మనీ వేరియంట్​ కోసం వెతికాను. ఆ సమయంలో అడ్వెంచర్​ రిథమ్​ వేరియంట్​ నాకు ‘బెస్ట్​ బై’ అనిపించింది.

    2022 ఆగస్టులో టాటా పంచ్​ని బుక్​ చేశాను. కొవిడ్​ అనంతర సప్లై చెయిన్​ ఇబ్బందుల కారణాల వల్ల డెలివరీ కాస్త ఆలస్యమైంది. చివరిగా, 2022 డిసెంబర్​లో నేను నా మొదటి కారును డెలివరీ తీసుకున్నాను ( ఆ ఫీలింగే వేరు!).

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ రిథమ్​ వేరియంట్​ షోరూమ్​ నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి నాకు రూ. 9.5లక్షల వరకు ఖర్చు అయ్యింది.

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ రిథమ్​- ఇంజిన్ ఏంటి?

    2022లో నేను టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ రిథమ్​ ఏఎంటీ తీసుకున్నప్పుడు అందులో 1199 సీసీ, 3 సిలిండర్​- 1.2 లీటర్​ రెవొట్రాన్​ పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ ఉంది. ఇది 5 స్పీడ్​ గేర్​ బాక్స్​కి కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్​ 87 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 115 ఎన్​ఎం టార్క్​ని జనరేట్​ చేస్తుంది.

    టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ- ఫీచర్స్​ ఏంటి?

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ రిథమ్​లో అన్ని అత్యాధునిక ఫీచర్లు లేనప్పటికీ.. బడ్జెట్​ రేంజ్​లో కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయని నాకు అనిపించింది. అవి..

    • 7 ఇంచ్​ టచ్​స్క్రీన్​
    • డిజిటల్​ డ్రైవర్​ డిస్​ప్లే
    • రేర్​ పార్కింగ్​ సెన్సార్​
    • ఎల్​ఈడీ హెడ్​లైట్స్​ వంటివి ఉన్నాయి.

    సన్​రూఫ్​, టీపీఎంఎస్​ (టైర్​ ప్రెజర్​ మానిటరింగ్​ సిస్టెమ్​), రేర్​ ఏసీ, రేర్​ వైపర్​ వంటివి ఇందులో లేవు. నా ప్రయారిటీలో సన్​రూఫ్​ లేదు కాబట్టి పెద్దగా ఫీల్​ అవ్వలేదు. కానీ టీపీఎంఎస్​ కూడా ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేదని ఇప్పటికీ అనిపిస్తుంది.

    ఇక రేర్​ ఏసీ విషయం గురించి నెక్ట్స్​ సెక్షన్​లో చెబుతాను.

    వాస్తవానికి 2023, 24లో టాటా పంచ్​ని టాటా మోటార్స్​ స్వల్పంగా అప్డేట్​ చేసింది. ఫలితంగా తక్కువ ధరకే సన్​రూఫ్​ వేరియంట్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే, 2024లో టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​, అడ్వెంచర్​ రిథమ్​ వేరియంట్లను టాటా మోటార్స్​ సైలెంట్​గా డిస్కంటిన్యూ చేసేసింది.

    టాటా పంచ్​- కేబిన్​ లోపల ఎలా ఉంది?

    బయట నుంచి చూడటానికి ఈ టాటా పంచ్​ ఒక చిన్న కారుగా ఉంటుంది. కానీ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి సరిపడా స్పేస్​ ఇందులో ఉంటుంది. ఐదుగురు ప్రశాంతంగా కూర్చోవచ్చు. (ఎవరైనా లావుగా ఉంటే, వెనుక సీట్​లో కాస్త అడ్జెస్ట్​ అవ్వాల్సి వస్తుంది).

    డైమెన్షన్స్​ పరంగా నన్ను ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం ఒకటి ఉంది. నా స్నేహితుడు 6 అడుగల ఎత్తు ఉంటాడు. అతను కూర్చుని డ్రైవ్​ చేసినప్పుడు కూడా హెడ్​ రూఫ్​ బాగానే అనిపించింది.

    నా కారులో రేర్​ ఏసీ లేదు. కానీ ఫ్రెంట్​ ఏసీని ఆన్​ చేసి పెట్టినప్పుడు క్యాబిన్​ కూల్​ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైమ్​ తీసుకోకపోవడం (వేసవి కాలంలో కూడా) నాకు చాలా బాగా అనిపించింది! అంటే.. నా ఒపీనియన్​ ప్రకారం ఈ మైక్రో ఎస్​యూవీలో అసలు రేర్​ ఏసీ అవసరమే లేదు.

    ఇక వెనుక వైపు లగేజ్​కి కూడా చాలా స్పేస్​ ఇచ్చింది టాటా మోటార్స్​. వెనుక రో-ని ఫోల్డ్​ చేసే ఆప్షన్​ కూడా ఉండటంతో స్పేస్​ మరింత పెరుగుతుంది. నేను ఇల్లు మారినప్పుడు ఏసీతో పాటు అనేక వస్తువులను సులభంగా నా కారులోనే షిఫ్ట్​ చేశాను.

    మొత్తం మీద.. టాటా పంచ్​ క్యాబిల్​ స్పేషియస్​గా, అన్ని అవసరాలను తీర్చే విధంగా ఉంటుంది.

    టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ- మైలేజ్​ ఎంత ఇస్తోంది?

    మైలేజ్​ని రెండు రకాలుగా విభజించాలి. ఒకటి సిటీ డ్రైవ్​, ఇంకొకటి హైవే డ్రైవ్​. దాని కన్నా ముందు ఈ 3ఏళ్ల రెండు నెలల్లో ఈ వెహికిల్​ ఎంత తిరిగిందో మీకు చెప్పాలి.

    2022 డిసెంబర్​ నుంచి 2026 ఫిబ్రవరి 15 వరకు నా కారు 26,400 కి.మీలు తిరిగింది. (అవును! ఇది తక్కువే అని మీరు అభిప్రాయపడటంలో తప్పు లేదు. అవసరం ఉన్నప్పుడే కారు తీయడం నాకు అలవాటు. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​ ట్రాఫిక్​తో పాటు వెళ్లే చోట పార్కింగ్​ స్పేస్​ ఉంటుందో లేదో అని భయపడుతుంటాను.)

    నిజం చెప్పాలంటే.. ట్రాఫిక్​ వల్ల మాటిమాటికి క్లచ్​- బ్రేక్​ ప్రెస్​ చేయాల్సి వస్తోంది కాబట్టి.. నగరంలో టాటా పంచ్​ నాకు గరిష్ఠంగా సగటున 12-13 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​ ఇస్తోంది.

    ఇక హైవే డ్రైవ్​లోనే అసలు విషయం ఉంది! అందులోనే అసలు మజా ఉంది!

    ఈ మూడేళ్లల్లో నేను హైదరాబాద్​ నుంచి రాజమండ్రికి చాలాసార్లు వెళ్లివచ్చాను. హైదరాబాద్​ నుంచి విజయవాడ, మచిలీపట్నం, గుంటూరు కూడా వెళ్లాను. హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరుకు (ఎన్​హెచ్​ 44 చాలా బాగుంటుంది), హైదరాబాద్​ నుంచి శ్రీరంగం కూడా వెళ్లాను. హైదరాబాద్​ నుంచి కొడైకెనాల్​ వరకు నా టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీలోనే ఫ్యామిలీ ట్రిప్​కి (మీరు పైన చూసిన ఫొటో దీనికి సంబంధించినదే) వెళ్లాను. అంతేకాదు రాజమండ్రి నుంచి బెంగళూరు కూడా సింగిల్​ స్ట్రెచ్​లో డ్రైవ్​ చేశాను.

    ప్రతి ట్రిప్​లోనూ కిలోమీటర్లు, మైలేజ్​ని చెక్​ చేయడం నాకు అలవాటు. ఏసీ ఉంచి, ఏసీ తీసేసి కూడా మైలేజ్​ని చెక్​ చేస్తూ ఉంటాను.

    నా పంచ్​ ఎస్​యూవీ చాలా వరకు యావరేజ్​గా 17 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​ని ఇచ్చింది. ఉదాహరణకు.. గత నెల ఫిబ్రవరిలో హైదరాబాద్​- బెంగళూరు ట్రిప్​కి వెళ్లాను. మొత్తం 1382 కి.మీకి 17 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​ వచ్చింది.

    ఇక ఏసీ ఆఫ్​ చేసి చూసినప్పుడు ఓ సందర్భంలో 22 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​ కూడా వచ్చింది (ఆటోమేటిక్​ కారుకు ఇది చాలా ఎక్కువ!). మొత్తం మీద చూసుకుంటే.. హైవే, లాంగ్​ ట్రిప్స్​లో నా టాటా పంచ్​ మైలేజ్ సగటున ​16.5 కేఎంపీఎల్​ (రోడ్లు అద్వానంగా ఉన్నప్పటికీ)కి మించి తగ్గడం నేను చూడలేదు.

    ఇంకో విషయం.. ఒకే స్ట్రెచ్​లో 620 కి.మీలు నడిపినా.. ఈ కారులో అలసట అనిపించలేదు. 120 కి.మీ స్పీడ్​లో (దాని కన్నా వేగంగా వెళ్లడం నాకు ఇష్టం లేదు) నడిపినా.. బాడీ రోల్​ అవ్వలేదు. వేరే కార్లలో ఆ స్పీడ్​లో బాడీ రోల్​ అవుతుండటాన్ని నేను గమనించాను. అది డ్రైవర్​కి కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది.

    అయితే, రెగ్యులర్​గా తీయకపోవడం వల్ల కంపెనీ ఇచ్చిన బ్యాటరీ 2ఏళ్ల 5 నెలలకే పని చేయడం ఆపేసింది.

    టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ- పర్సనల్​ రివ్యూ..

    మొత్తం మీద చెప్పాలంటే.. మధ్యతరగతి కుటుంబానికి ఈ టాటా పంచ్​ అనేది ఒక బెస్ట్​ ఆప్షన్​! 3ఏళ్ల 2 నెలల వినియోగం తర్వాత నేను ఈ విషయాన్ని కచ్చితంగా చెప్పగలను.

    ఈ మూడేళ్లల్లో సర్వీస్​ విషయంలోనూ పెద్దగా సమస్యలు ఎదురవ్వలేదు (కానీ సర్వీస్​ సెంటర్లలో రద్దీ బాగా ఉంటుంది).

    ఇంత మాట్లాడి సేఫ్టీ గురించి చెప్పలేదు అనుకుంటున్నారా? టాటా కారును నేను పరిగణించడానికి ప్రధాన కారణమే.. సేఫ్టీ! టాటా పంచ్​కి కూడా 5 స్టార్​ రేటింగ్​ ఉందని తెలిసే తీసుకున్నాను. (ఫ్యామిలీ భద్రత ముఖ్యం బాసు)

    కానీ నాకు మూడు విషయాల్లో ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. ఒకటి.. ఇండికేటర్లు. పవర్​ స్టీరింగ్​ చాలా స్మూత్​గా ఉండం వల్ల.. ఇండికేటర్​ వేసి- స్వల్పంగా స్టీరింగ్​ తిప్పినా ఇండికేటర్ వెంటనే​ ఆగిపోతోంది. ఫలితంగా, టర్న్​ తీసుకునేంత వరకు ఇండికేటర్​ని మాటిమాటికి ఆన్​ చేయాల్సి వస్తోంది.

    ఇంకొకటి.. హైట్​లో నడపడం ఇబ్బందిగా ఉంటోంది. ఏదైనా ఎత్తైన ప్రాంతాన్ని ఎక్కుతున్నప్పుడు.. సరైన హార్స్​ పవర్​ లేకపోవడంతో బండి వెనక్కి వెళ్లిపోతోంది! వెంటనే యాక్సలరేషన్​ ఇచ్చినా పెద్దగా ఫలితం ఉండట్లేదు. ఆ సమయంలో హ్యాండ్​ బ్రేక్​తో మేనేజ్​ చేయాల్సి వస్తోంది.

    "హిల్​ హోల్డ్​ అసిస్ట్​ ఉంటే బాగుండు" అని నాకు అనిపిస్తోంది.

    మరొకటి.. మేన్యువల్​తో పోల్చితే ఆటోమేటిక్​ కార్లలో గేర్​ షిఫ్టింగ్​ కాస్త ఇబ్బందే! మొదట్లో నాకు ఇబ్బంది కలగలేదు కానీ.. ఇప్పుడు గేర్​ షిఫ్టింగ్​లో కాస్త ల్యాగ్​ అనిపిస్తోంది.

    2026 టాటా పంచ్​ని సంస్థ ఇటీవలే లాంచ్​ చేసింది. జీఎస్టీ కట్స్​తో పాటు ఇతర కారణాల వల్ల ధరలు దిగిరావడంతో వాల్యూ ఫర్​ వేరియంట్​లోనే అనేక కొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సన్​రూఫ్​ కూడా ఇప్పుడు వాల్యూ ఫర్​ మనీ వేరియంట్​లోనే లభిస్తోంది. సేఫ్టీ ఫీచర్లు కూడా పెరిగాయి.

    బడ్జెట్​లో కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే.. టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీని ట్రై చేయొచ్చని నేను రికమెండ్​ చేస్తాను.

