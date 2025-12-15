టాటా సియెర్రా టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ల ధరలు ఎంతో తెలుసా?
టాటా సియెర్రా టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ల ధరల వివరాలను ప్రకటించింది టాటా మోటార్స్ సంస్థ. వాటితో పాటు టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ అన్ని వేరియంట్లకు సంబంధించిన ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మీరు ఈ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఈ డీటైల్స్ మీకు ఉపయోగపడతాయి.
2025లో అందరి దృష్టిన ఆకర్షించిన కొత్త కార్లలో టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ ఒకటి. గత నెలలో లాంచ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ మోడల్పై టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. 1990 దశకంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న సియెర్రాకు సరికొత్త లుక్ని ఇచ్చి దేశీయ మార్కెట్లో రీ-లాంచ్ చేసింది టాటా మోటార్స్ సంస్థ. ఇక ఇప్పుడు మోడల్కి సంబంధించిన టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ల (అకంప్లీష్డ్, అకంప్లీష్డ్+) ధరలను సంస్థ ప్రకటించింది. ఒకవేళ మీరు టాటా సియెర్రాని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. ఈ ఎస్యూవీ వేరియంట్లు, వాటి ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా సియెర్రా- టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ల ధరలు..
టాటా సియెర్రా అకంప్లీష్డ్
1.5 ఎన్ఏ పెట్రోల్ ఎంటీ- రూ. 17.99 లక్షలు
1.5 టర్బో పెట్రోల్ ఏటీ- రూ. 19.99 లక్షలు
1.5 డీజిల్ ఎంటీ- రూ. 18.99 లక్షలు
1.5 డీజిల్ ఏటీ- రూ. 19.99 లక్షలు
టాటా సియెర్రా అంకప్లీష్డ్+
1.5 టర్బో పెట్రోల్ ఏటీ- రూ. 20.99 లక్షలు
1.5 డీజిల్ ఎంటీ- రూ. 20.29 లక్షలు
1.5 డీజిల్ ఏటీ- రూ. 21.29 లక్షలు
- టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ బేస్ వేరియంట్లోనే అదిరే ఫీచర్లు- పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ- ఇతర వేరియంట్ల ధరలు..
పెట్రోల్ వేరియంట్లు-
సియెర్రా 1.5 రెవోట్రాన్ స్మార్ట్+ (ఎంటీ) - రూ. 11.49 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్ (ఎంటీ) - రూ. 12.99 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్ (డీసీఏ)- రూ. 14.49 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్+ (ఎంటీ) - రూ. 14.49 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్+ (డీసీఏ) - రూ. 15.99 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్ (ఎంటీ)- రూ. 15.29 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్ (డీసీఏ)- రూ. 16.79 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్+ (ఎంటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు
1.5 హైపీరియన్ అడ్వెంచర్ (ఏటీ)- రూ. 17.99 లక్షలు
- టాటా సియెర్రా వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
డీజిల్ వేరియంట్లు-
1.5 క్రయోజైట్ స్మార్ట్ (ఎంటీ)- రూ. 12.99 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్ (ఎంటీ)- రూ. 14.49 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్ (ఏటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్+ (ఎంటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్+ (ఏటీ)- రూ. 17.49 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్ (ఎంటీ)- రూ. 16.49 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్+ (ఎంటీ)- రూ. 17.19 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్+ (ఏటీ)- రూ. 18.49 లక్షలు
టాటా సియెర్రా ప్రీ-బుకింగ్స్ డిసెంబర్ 16న ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. జనవరిలో డెలివరీలను మొదలుపెట్టనున్నట్టు సంస్థ ఇప్పటికే వెల్లడించింది.