    MG Majestor : ఎంజీ మెజెస్టర్​ బుకింగ్స్​ షురూ- బడా ఎస్​యూవీలోని టాప్​ 5 హైలైట్స్​ ఇవే..

    జేఎస్​డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎస్​యూవీ 'మెజెస్టర్​'ని భారత్‌లో ఆవిష్కరించింది. ఎంజీ గ్లోస్టర్ పైన ఉండబోయే ఈ బడా ఎస్​యూవీ బుకింగ్స్ రూ. 41,000తో ప్రారంభమయ్యాయి. 2.0 లీటర్ ట్విన్-టర్బో ఇంజన్, అదిరిపోయే ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యాలతో వచ్చిన ఈ ఎస్​యూవీ విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 13, 2026 9:11 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ జేఎస్​డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా తన లైనప్‌లోకి సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎస్​యూవీని ప్రవేశపెట్టింది. అదే ‘ఎంజీ మెజెస్టర్’. ఇప్పటికే ఉన్న గ్లోస్టర్ కంటే ఇది మరింత శక్తివంతమైనది, విలాసవంతమైనది! ఈ కొత్త ఎస్​యూవీ బుకింగ్స్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. రూ. 41వేల టోకెన్​ అమౌంట్​తో సంస్థకు చెందిన అధికారిక వెబ్​సైట్​లో దీనిని బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ..
    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ..

    హెక్టార్, హెక్టార్ ప్లస్, ఆస్టర్, గ్లోస్టర్ తర్వాత కంపెనీ నుంచి వస్తున్న ఐదొవ పెట్రోల్/డీజిల్ (ఐసీఈ) ఎస్​యూవీ ఇది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎంజీ మెజెస్టర్​ గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    ఎంజీ మెజెస్టర్​- ఈ బడా ఎస్​యూవీ టాప్​ 5 హైలైట్స్​..

    1. ట్విన్-టర్బో పవర్.. 4డబ్ల్యూడీ సత్తా-

    ఎస్​యూవీలో 2.0 లీటర్ ట్విన్-టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజన్ ఉంది. ఇది 215 బీహెచ్​పీ పవర్‌ని, 478 ఎన్​ఎం గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ జత చేశారు.

    ఆఫ్‌రోడింగ్: ఇందులో 4డబ్ల్యూడీ సామర్థ్యంతో పాటు సెగ్మెంట్‌లోనే మొదటిసారిగా 'ట్రిపుల్ డిఫరెన్షియల్ లాక్' ఫీచర్‌ను అందించారు.

    మోడ్స్: సాండ్, రాక్, మడ్, స్నో వంటి మల్టిపుల్ టెర్రైన్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది 810 ఎంఎం లోతు నీటిలో కూడా సులభంగా ప్రయాణించగలదు.

    2. రాజసం ఉట్టిపడే డిజైన్-

    ఈ ఎంజీ మెజెస్టర్ ఎస్​యూవీ చూడటానికి చాలా భారీగా, బాక్సీ ఆకృతిలో కనిపిస్తుంది.

    లైటింగ్: 'డ్రాగన్ ఐ' ఎల్​ఈడీ డీఆర్​ఎల్స్​, నిలువుగా ఉండే ఎల్​ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్ దీనికి కొత్త లుక్ ఇచ్చాయి.

    లుక్స్: 19-ఇంచ్​ అల్లాయ్ వీల్స్, రూఫ్ రైల్స్, వెనుక వైపు కనెక్ట్ చేసిన ఎల్​ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, ప్రముఖంగా కనిపించే 'మోర్రిస్​ గ్యారేజ్​' బ్రాండింగ్‌తో ఇది అదిరిపోయే రోడ్ ప్రజెన్స్‌ను కలిగి ఉంది.

    3. విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్ (6 అండ్​ 7 సీటర్)-

    ఈ కారు క్యాబిన్ ఎంతో ప్రీమియంగా ఉంటుంది. స్మోక్డ్ ఎబోనీ థీమ్, లెదర్ అప్​హోలిస్టరీ దీనికి లగ్జరీ లుక్ ఇచ్చాయి.

    మసాజ్ సీట్లు: ఇందులో 8 రకాల ప్యాటర్న్స్ ఉన్న మల్టీ-మోడ్ మసాజ్ సీట్లు ఉన్నాయి.

    టెక్నాలజీ: 12.3- ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 12-స్పీకర్ల జేబీఎల్​ ఆడియో సిస్టమ్, 64-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, త్రీ-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    4. జియో కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీ

    రిలయన్స్ జియో భాగస్వామ్యంతో ఐ-స్మార్ట్​ కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లను మెరుగుపరిచారు.

    వాలెట్ మోడ్: డ్రైవర్ కార్‌ను పార్క్ చేసేటప్పుడు వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని భద్రపరుస్తుంది.

    క్వైట్ మోడ్: ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం కొన్ని జోన్లలో ఆడియోను తగ్గిస్తుంది.

    వీటితో పాటు బ్లూటూత్ డిజిటల్ కీ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

    5. సేఫ్టీలో 'లెవల్ 2 అడాస్​'-

    ఎంజీ మెజెస్టర్​ని ధృడమైన 'లాడర్-ఫ్రేమ్' ఛాసిస్‌పై నిర్మించారు.

    భద్రత: ఇందులో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, హిల్-హోల్డ్ కంట్రోల్ ఉన్నాయి.

    అడాస్​: లెవల్ 2 అడాస్​ ప్యాకేజీలో భాగంగా.. లేన్ కీప్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్లు లభిస్తాయి.

    మరి మీరు ఈ ఎస్​యూవీని కొంటున్నారా?

