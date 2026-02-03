మార్కెట్లోకి ఎంజీ మెజెస్టర్- ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఎస్యూవీ లాంచ్..
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు ఎంజీ మెజెస్టర్ రెడీ అవుతోంది. ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఈ ఎస్యూవీ లాంచ్ కానుంది. దీనికి సంబంధించి సంస్థ తాజాగా ఒక టీజర్ని విడుదల చేసి, ఈ ఎస్యూవీపై హైప్ని పెంచేసింది. ఆ వివరాలు..
జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా తన సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ ‘మెజెస్టర్’ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. 2025 ఆటో ఎక్స్పోలో తొలిసారిగా ప్రదర్శించిన ఈ భారీ ఎస్యూవీని ఫిబ్రవరి 12, 2026న అధికారికంగా ఆవిష్కరించనున్నారు. కంపెనీ తన ప్రస్తుత మోడల్ గ్లోస్టర్ స్థానంలో లేదా దానికి ఎగువన ఈ ప్రీమియం మోడల్ను తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్లు వాహన ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచుతున్నాయి. ఇక తాజాగా మరో టీజర్ని సంస్థ రిలీజ్ చేసింది. ఫలితంగా ఈ ఎస్యూవీపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి.
ఎంజీ మెజెస్టర్- డిజైన్, లుక్: అదిరిపోయే స్టైల్
లేటెస్ట్ టీజర్లో మెజెస్టర్ ఎస్యూవీ రియర్ ప్రొఫైల్ని సంస్థ రివీల్ చేసింది. ఫ్రెంట్ ప్రొఫైల్ని గతంలోనే చూపించింది. ఇక మెజెస్టర్ ఎస్యూవీని ఎంజీ మోటార్ తన శ్రేణిలోనే అతి పొడవైన, వెడల్పైన, ఎత్తైన వాహనంగా అభివర్ణిస్తోంది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా 'డీ+' సెగ్మెంట్ను కంపెనీ సృష్టించింది.
ముందు భాగం: భారీ మ్యాట్రిక్స్ స్టైల్ గ్రిల్, ఫాల్కన్ తరహా ఎల్ఈడీ డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు, స్ప్లిట్ హెడ్ల్యాంప్ సెటప్తో ఈ ఎస్యూవీ ఎంతో శక్తివంతంగా కనిపిస్తుంది.
సైడ్ ప్రొఫైల్: 19-ఇంచ్ భారీ అలాయ్ వీల్స్, విశాలమైన వీల్ ఆర్చ్లు వాహనానికి ఒక మస్క్యులర్ లుక్ను ఇచ్చాయి.
వెనుక భాగం: వెనుక వైపున కారు మొత్తం వెడల్పుగా వ్యాపించి ఉండే ఫుల్-విడ్త్ ఎల్ఈడీ లైట్ బార్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. దీనిపై మెజెస్టర్ అని స్పష్టంగా రాసి ఉండటంతో పాటు సిల్వర్ ఫినిషింగ్తో ఉన్న భారీ బంపర్ దీనికి ప్రీమియం ఫీల్ను జోడిస్తుంది.
ఎంజీ మెజెస్టర్- ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు: లగ్జరీకి కేరాఫ్ అడ్రస్..
మెజెస్టర్ క్యాబిన్ లోపల అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో కూడిన లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉండబోతున్నాయి. ప్రధానంగా డ్యూయల్ 12.3-ఇంచ్ డిస్ప్లేలు (ఒకటి ఇన్ఫోటైన్మెంట్ కోసం, మరొకటి డిజిటల్ క్లస్టర్ కోసం) డ్రైవర్కు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి.
ఎస్యూవీలోని మరికొన్ని ఫీచర్లు..
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్
360-డిగ్రీల కెమెరా వ్యూ
ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ (ఈపీబీ)
ఎలక్ట్రిక్ టైల్గేట్
లెవల్ 2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్)
ఎంజీ మెజెస్టర్- ఇంజిన్ సామర్థ్యం, పనితీరు
ఎంజీ గ్లోస్టర్లో వాడుతున్న అదే నమ్మకమైన 2.0-లీటర్ డీజిల్ ట్విన్-టర్బో ఇంజిన్నే మెజెస్టర్లోనూ కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఇది గరిష్టంగా 212.5 బీహెచ్పీ పవర్ని, 478.5 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. వినియోగదారుల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా రియర్ వీల్ డ్రైవ్, ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్లలో ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది.
భారత మార్కెట్లో టయోటా ఫార్చ్యూనర్ వంటి దిగ్గజ కార్లకు ఈ మెజెస్టర్ ఎస్యూవీ గట్టి పోటీనిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 40 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉండవచ్చని అంచనా.