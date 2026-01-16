Edit Profile
    ఫార్చ్యునర్‌కి గట్టి పోటీ ఈ ఎంజీ 'మెజెస్టర్’- అదిరే ఫీచర్లతో! లాంచ్​ డేట్​ ఇదే..

    జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా తన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎస్‌యూవీ 'మెజెస్టర్'ను ఫిబ్రవరి 12న ఆవిష్కరించనుంది. అదిరిపోయే లుక్స్, లగ్జరీ ఇంటీరియర్, పవర్‌ఫుల్ డీజిల్ ఇంజిన్‌తో వస్తున్న ఈ కారు గ్లోస్టర్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయనుంది.

    Published on: Jan 16, 2026 11:21 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​లోని భారీ ఎస్‌యూవీల సెగ్మెంట్​లో ప్రకంపనలు సృష్టించేందుకు ఎంజీ మోటార్ సిద్ధమైంది! తన సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ ‘ఎంజీ మెజెస్టర్’ను ఫిబ్రవరి 12, 2026న భారత్​లో ఆవిష్కరించనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ఉన్న గ్లోస్టర్ స్థానంలో రానున్న ఈ కొత్త కారు.. మరింత బోల్డ్ లుక్, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో వినియోగదారులను పలకరించనుంది.

    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ..
    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ..

    ఆటో ఎక్స్‌పో 2025లో తొలిసారి మెరిసిన ఈ కారు, ఇప్పుడు మార్కెట్​లోకి వచ్చేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న ‘మాక్సస్ డీ90’ ఆధారంగా మెజెస్టర్‌ను రూపొందించారు. దీని భారీ గ్లోస్-బ్లాక్ గ్రిల్, స్ల్పిట్​ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, మజిల్ బాడీ లైన్స్ ఈ ఎస్‌యూవీకి ఒక గంభీరమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి. 20-ఇంచ్​ డైమండ్-కట్ అలాయ్ వీల్స్, రూఫ్ రైల్స్, వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్ ఫినిషర్స్ దీనికి మరింత స్పోర్టీ లుక్‌ను జోడిస్తాయి.

    ఎంజీ మెజెస్టర్​- ఫీచర్ల ఖజానా..

    ఎంజీ మెజెస్టర్ లోపలి భాగం ఒక విలాసవంతమైన విడిదిని తలపిస్తుంది. పూర్తిగా నలుపు రంగులో ఉండే క్యాబిన్ ప్రయాణికులకు ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    12.3-ఇంచ్​ భారీ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, అంతే పరిమాణంలో ఉండే డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఇందులో ఉన్నాయి.

    వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రిక్ టెయిల్ గేట్ వంటి సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని సులభతరం చేస్తాయి.

    ఎంజీ మెజెస్టర్​- భద్రతకు పెద్దపీట..

    ప్రయాణికుల రక్షణ కోసం ఎంజీ మోటార్ ఇందులో అత్యాధునిక భద్రతా ప్రమాణాలను చేర్చింది. ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్-స్టార్ట్, హిల్-డిసెంట్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లతో పాటు టాప్ వేరియంట్లలో ‘లెవల్ 2 అడాస్​’ టెక్నాలజీ లభిస్తుంది. ఇది లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్ల ద్వారా డ్రైవర్‌కు ఎల్లవేళలా రక్షణగా ఉంటుంది.

    ఎంజీ మెజెస్టర్​- ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్..

    ఎంజీ మెజెస్టర్ పరిమాణంలో చాలా పెద్దది. దీని పొడవు 5,046 ఎంఎం, వీల్ బేస్ 2,950 ఎంఎంగా ఉండటం వల్ల లోపల స్పేస్​ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 2.0-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌ను కొనసాగించనున్నారు.

    సింగిల్-టర్బో మోడల్ 158.7 బీహెచ్​పీ పవర్, 373.5 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    ట్విన్-టర్బో డీజిల్ వేరియంట్ 212.5 బీహెచ్​పీ పవర్, 478.5 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ రెండు ఇంజిన్లు 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తాయి. కస్టమర్లు తమ అవసరానికి తగినట్లుగా రియర్-వీల్ డ్రైవ్ లేదా ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ఉన్న హైబ్రిడ్ వెర్షన్ భారత్‌లోకి వస్తుందా లేదా అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

    ఇండియాలో లాంచ్​ తర్వాత ఈ ఎంజీ మెజెస్టర్​ బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ టయాటో ఫార్చ్యునర్​కి గట్టి పోటీ ఇస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి.

    మొత్తానికి, లగ్జరీ, పవర్ కలగలిసిన ఎస్‌యూవీ కోరుకునే వారికి ఎంజీ మెజెస్టర్ ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుంది.

