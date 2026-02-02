ఆటోమేటిక్ కారు కొంటున్నారా? ఈ 5 తప్పులు చేస్తే లక్షల్లో ఖర్చు
ఆటోమేటిక్ కారు కొనేముందు, వాడేటప్పుడు మనం చేసే చిన్న పొరపాట్లు గేర్బాక్స్ను దెబ్బతీస్తాయి. మెయింటెనెన్స్ తగ్గించుకోవడానికి ఈ టిప్స్ పాటించండి.
మారుతున్న ప్రయాణం.. మారుతున్న అలవాట్లు ఒకప్పుడు కారు కొనాలంటే మైలేజీ ఎంత అని అడిగేవారు. కానీ ఇప్పుడు సిటీ ట్రాఫిక్ పుణ్యమా అని "ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ ఉందా?" అని అడుగుతున్నారు. గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో పదే పదే క్లచ్ నొక్కడం, గేర్లు మార్చడం వంటి తలనొప్పి లేకుండా ప్రశాంతంగా ప్రయాణించాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటున్నారు. అయితే, ఈ సౌకర్యం వెనుక మనం తెలియక చేసే కొన్ని చిన్న పొరపాట్లు భవిష్యత్తులో భారీ మెకానికల్ రిపేర్లకు దారితీస్తాయని మీకు తెలుసా?
నేటి ట్రెండ్:
ఎందుకు అందరూ ఆటోమేటిక్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు? గత ఐదేళ్లలో భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఆటోమేటిక్ కార్ల విక్రయాలు దాదాపు 30% పెరిగాయి. ముఖ్యంగా రూ. 10 లక్షల లోపు బడ్జెట్లో కూడా విభిన్న రకాల ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్లు అందుబాటులోకి రావడం ఒక ప్రధాన కారణం. కానీ, మ్యాన్యువల్ కారును డ్రైవ్ చేసినట్టే ఆటోమేటిక్ కారును కూడా డ్రైవ్ చేస్తే మాత్రం కారు ఇంజన్ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది.
ఆటోమేటిక్ కారు కొనేముందు, వాడేటప్పుడు చేసే 5 ప్రధాన తప్పులు
1. సరైన గేర్బాక్స్ రకాన్ని ఎంచుకోకపోవడం: చాలామంది "ఆటోమేటిక్" అంటే అన్నీ ఒకటే అనుకుంటారు. కానీ ఇందులో AMT, CVT, DCT, Torque Converter అని రకాలు ఉంటాయి.
- AMT (Automated Manual Transmission): ఇది తక్కువ బడ్జెట్ కార్లలో ఉంటుంది. గేర్ మార్పులు కొంచెం నెమ్మదిగా (జెర్క్) అనిపిస్తాయి.
- CVT (Continuously Variable Transmission): అత్యంత సాఫీగా ఉంటుంది. సిటీ డ్రైవింగ్కు ఇది బెస్ట్.
- DCT (Dual Clutch Transmission): పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది కానీ రిపేర్ ఖర్చు ఎక్కువ. మీరు కేవలం సిటీలో తిరిగే వారైతే DCT కొని అనవసరంగా డబ్బు వృధా చేసుకోవద్దు.
2. సిగ్నల్ పడినప్పుడు 'D' మోడ్లోనే ఉంచడం: ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర కారు ఆగినప్పుడు కూడా చాలామంది గేర్ లీవర్ను 'D' (Drive) మోడ్లోనే ఉంచి బ్రేక్ గట్టిగా తొక్కుతారు. దీనివల్ల గేర్బాక్స్పై అనవసరమైన ఒత్తిడి పడుతుంది. 30 సెకన్ల కంటే ఎక్కువ సమయం ఆగాల్సి వస్తే కారును 'N' (Neutral) మోడ్లోకి మార్చడం ఉత్తమం.
3. కారు పూర్తిగా ఆగకముందే గేర్ మార్చడం: మ్యాన్యువల్ కార్లలో అలవాటు కొద్దీ, కారు ఇంకా మెల్లగా కదులుతుండగానే రివర్స్ గేర్ లేదా డ్రైవ్ మోడ్లోకి మార్చేస్తుంటారు. ఆటోమేటిక్ కార్లలో గేర్బాక్స్ లోపల ఉండే 'పార్కింగ్ పావల్' (Parking Pawl) అనే చిన్న పిన్ దీనివల్ల విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కారు పూర్తిగా సున్నా వేగానికి వచ్చిన తర్వాతే గేర్ మార్చాలి.
4. కొండ ప్రాంతాల్లో న్యూట్రల్లో ఉంచడం (Coasting): మైలేజీ వస్తుందని కొందరు ఘాట్ రోడ్లపై దిగేటప్పుడు కారును న్యూట్రల్లో పెడతారు. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన పని. ఆటోమేటిక్ కార్లలో ఇంజన్ బ్రేకింగ్ చాలా అవసరం. న్యూట్రల్లో ఉంచితే బ్రేక్స్ వేడెక్కి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. పైగా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆయిల్ సరఫరా నిలిచిపోయి గేర్బాక్స్ కాలిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
5. పార్కింగ్ బ్రేక్ వాడకపోవడం: కారు ఆపగానే నేరుగా 'P' మోడ్లో పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. కానీ, కారు బరువు మొత్తం కేవలం గేర్బాక్స్లోని చిన్న లాక్ మీద పడుతుంది. ముందుగా హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసి, ఆ తర్వాతే 'P' మోడ్ లోకి మార్చడం సరైన పద్ధతి.
నిపుణుల మాట..
ఆటోమొబైల్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, "ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది సెన్సర్లు, కంప్యూటర్ చిప్స్తో నడుస్తుంది. మ్యాన్యువల్ కారులో క్లచ్ ప్లేట్ పోతే రూ. 5-10 వేలలో పని పూర్తవుతుంది, కానీ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ పాడైతే లక్షల్లో ఖర్చు అవుతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్త తప్పనిసరి."