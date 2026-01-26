Edit Profile
    ఆటోమేటిక్ గేర్ కార్లు: AMT, CVT, DCT.. వీటిలో ఏది బెస్ట్? కొనేముందు తెలుసుకోండి

    ఆటోమేటిక్ గేర్ కార్లలో ఏ టెక్నాలజీ బెస్ట్? మైలేజీ, మెయింటెనెన్స్, ట్రాఫిక్ డ్రైవింగ్ కోసం ఏది ఎంచుకోవాలో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 26, 2026 3:55 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కారు నడపడం ఒక ఎత్తయితే, విపరీతమైన ట్రాఫిక్‌లో పదే పదే క్లచ్ నొక్కుతూ గేర్లు మార్చడం మరో ఎత్తు. అందుకే ఇప్పుడు అంతా ఆటోమేటిక్ కార్ల వైపు చూస్తున్నారు. కానీ, ఒకప్పుడు ఆటోమేటిక్ అంటే కేవలం ఒకటే రకం ఉండేది, ఇప్పుడు మాత్రం టెక్నాలజీలు మారిపోయాయి.

    ఆటోమేటిక్ గేర్ కార్లు: AMT, CVT, DCT.. వీటిలో ఏది బెస్ట్? కొనేముందు తెలుసుకోండి
    అసలు ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్ అంటే ఏమిటి?

    మాన్యువల్ కార్లలో మనం క్లచ్ నొక్కి, మన చేత్తో గేర్ మార్చాలి. కానీ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లో క్లచ్ పెడల్ ఉండదు. కారు వేగాన్ని బట్టి లోపల ఉన్న కంప్యూటర్ లేదా మెకానిజం తనంతట తానే గేర్లు మారుస్తుంది. దీనివల్ల మన ఎడమ కాలుకు పూర్తి విశ్రాంతి లభిస్తుంది.

    1. AMT (Automated Manual Transmission) - సామాన్యుడి ఆటోమేటిక్

    దీన్ని 'సెమీ-ఆటోమేటిక్' అని కూడా అంటారు. ఇది నిజానికి ఒక మాన్యువల్ గేర్ బాక్సే, కానీ దానిపై ఒక రోబోటిక్ యూనిట్ ఉంటుంది. మనం గేర్ మార్చాల్సిన పని లేకుండా ఆ రోబోనే క్లచ్ నొక్కి గేర్ వేస్తుంది.

    ఎలా ఉంటుంది?: గేర్ మారేటప్పుడు కొంచెం కుదుపు (Head nod) కనిపిస్తుంది. వేగంగా వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు ఇది కొంచెం నెమ్మదిగా స్పందిస్తుంది.

    మైలేజీ: మాన్యువల్ కారుతో సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మైలేజీ ఇస్తుంది.

    ఖర్చు: అన్నింటికంటే తక్కువ ధరలో దొరికే టెక్నాలజీ ఇది. మెయింటెనెన్స్ కూడా తక్కువే.

    ఎవరికి బెస్ట్?: తక్కువ బడ్జెట్‌లో కారు కావాలనుకునే వారికి, నగరాల్లో తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే వారికి ఇది సరైనది. (ఉదా: మారుతి సుజుకి వాగన్-ఆర్, టాటా పంచ్).

    2. Torque Converter (TC) - నమ్మకమైన టెక్నాలజీ

    ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత పాత, నమ్మకమైన ఆటోమేటిక్ టెక్నాలజీ. ఇది గేర్లు మార్చడానికి 'ఫ్లూయిడ్' (నూనె వంటి ద్రవం) ప్రెషర్‌ను వాడుతుంది.

    డ్రైవింగ్ అనుభవం: చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. గేర్లు మారినట్టే తెలియదు.

    మైలేజీ: ఇది మిగతా వాటితో పోలిస్తే కొంచెం తక్కువ మైలేజీ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో పవర్ లాస్ కొంచెం ఎక్కువ.

    మెయింటెనెన్స్: ఇది చాలా కాలం మన్నిక వస్తుంది, కానీ ఏదైనా రిపేర్ వస్తే ఖర్చు ఎక్కువే.

    మూలం: అమెరికాలో ఇది బాగా పాపులర్.

    3. CVT (Continuously Variable Transmission) - జపాన్ అద్భుతం

    ఇందులో అసలు గేర్లు ఉండవు. ఒక బెల్ట్, రెండు పుల్లీల సహాయంతో అనంతమైన గేర్ రేషియోలను ఇది సృష్టిస్తుంది. జపాన్ కంపెనీలైన హోండా, నిస్సాన్, టయోటా వీటిని ఎక్కువగా వాడతాయి.

    పనితీరు: రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా సాగుతుంది. అంటే మీరు యాక్సిలరేటర్ గట్టిగా తొక్కితే ఇంజిన్ సౌండ్ వస్తుంది కానీ కారు వెంటనే వేగం పుంజుకోదు.

    ట్రాఫిక్‌లో: సిటీ ట్రాఫిక్‌లో దీనికంటే స్మూత్ కారు మరొకటి ఉండదు.

    మైలేజీ: స్థిరమైన స్పీడ్‌లో వెళ్తే అద్భుతమైన మైలేజీ ఇస్తుంది.

    ఎవరికి బెస్ట్?: సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కోరుకునే ఫ్యామిలీస్ కోసం (ఉదా: హోండా సిటీ, హోండా అమేజ్).

    4. DCT / DSG (Dual Clutch Transmission) - వేగానికి మారుపేరు

    ఇది జర్మనీ టెక్నాలజీ (ఫోక్స్‌వ్యాగన్, హ్యుందాయ్ కార్లలో చూస్తుంటాం). ఇందులో రెండు క్లచ్‌లు ఉంటాయి. ఒకటి ఒకటో గేర్‌లో ఉంటే, రెండో క్లచ్ అప్పుడే రెండో గేర్‌ను సిద్ధంగా ఉంచుతుంది.

    పెర్ఫార్మెన్స్: గేర్లు మెరుపు వేగంతో మారుతాయి. స్పోర్ట్స్ కార్ ఫీలింగ్ వస్తుంది.

    మైలేజీ: హైవేలపై మంచి మైలేజీ ఇస్తుంది కానీ ట్రాఫిక్‌లో కొంచెం తగ్గుతుంది.

    ఖరీదు: ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ టెక్నాలజీ, కాబట్టి కారు ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ట్రాఫిక్‌లో ఎక్కువ సేపు ఉంటే ఇది వేడెక్కే (Overheating) అవకాశం ఉంది.

    ప్రశ్నలు - సమాధానాలు

    ప్ర: చిన్న ఇంజిన్ కార్లకు (1000–1200cc) ఏ ఆటో గేర్ బాగుంటుంది?

    జ: చిన్న ఇంజిన్ ఉన్న కార్లకు AMT లేదా CVT చక్కగా సరిపోతాయి. తక్కువ పవర్ ఉన్నప్పుడు AMT ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని బాగా వాడుకుంటుంది.

    ప్ర: పెద్ద ఇంజిన్ లేదా టర్బో కార్లకు ఏ టెక్నాలజీ సరిపోతుంది?

    జ: టర్బో ఇంజిన్లు ఇచ్చే పవర్‌ను తట్టుకోవాలంటే DCT లేదా Torque Converter బెస్ట్. ఇవి ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే టార్క్‌ను సమర్థవంతంగా చక్రాలకు పంపుతాయి.

    ప్ర: మైలేజీ ఎక్కువ ఇచ్చే ఆటోమేటిక్ గేర్ ఏది?

    జ: వాస్తవ పరిస్థితుల్లో AMT అన్నింటికంటే ఎక్కువ మైలేజీ ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత CVT హైవేల మీద మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    ప్ర: భారతీయ రోడ్లు, ట్రాఫిక్ పరిస్థితుల్లో ఏది మేలు?

    జ: మన బంపర్-టు-బంపర్ ట్రాఫిక్‌లో CVT లేదా Torque Converter డ్రైవర్‌కు ఏమాత్రం అలసట లేకుండా చేస్తాయి. బడ్జెట్ తక్కువైతే AMTని ఎంచుకోవచ్చు.

    ఫైనల్ కన్క్లూజన్: మీరు ఏ కారు కొనాలి?

    మీ బడ్జెట్ తక్కువైతే, మైలేజీ ముఖ్యం అనుకుంటే: కళ్ళు మూసుకుని AMT కారు తీసుకోండి.

    మీకు స్మూత్ డ్రైవింగ్ కావాలి, ఫ్యామిలీతో సిటీలో ఎక్కువగా తిరుగుతారు అంటే: CVT బెస్ట్ ఆప్షన్.

    మీకు వేగం, పవర్, థ్రిల్లింగ్ డ్రైవింగ్ కావాలి అంటే: DCT / DSG ఎంచుకోండి.

    మీరు కారును 10-15 ఏళ్లు వాడాలి, రిపేర్లు రాకూడదు అంటే: Torque Converter వైపు వెళ్ళండి.

    కారు ఏదైనా సరే, షోరూమ్‌కు వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి లాంగ్ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి డ్రైవింగ్ స్టైల్ వేరుగా ఉంటుంది. మీకు ఏది సౌకర్యంగా ఉంటే అదే మీకు 'బెస్ట్ ఆటోమేటిక్ కారు'.

    © 2026 HindustanTimes