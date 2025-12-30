మధ్యతరగతి కుటుంబాల కోసం 7 సీటర్ ఎంపీవీ- నిస్సాన్ గ్రావిటే హైలైట్స్ ఇవి..
నిస్సాన్ నుంచి వస్తున్న సరికొత్త 7-సీటర్ ఎంపీవీ ‘గ్రావిటే’పై మంచి బజ్ నెలకొంది. రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ప్లాట్ఫామ్పై రూపొందుతున్న ఈ కారు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారత మార్కెట్పై నిస్సాన్ ఇండియా తన పట్టును మరింత పెంచుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ మేరకు రానున్న సంవత్సరాల్లో వరుస లాంచ్లను ప్లాన్ చేస్తోంది. వీటిల్లో సరికొత్త 7-సీటర్ ఎంపీవీ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దాని పేరు నిస్సాన్ గ్రావిటే. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు బడ్జెట్ ధరలో లగ్జరీ అనుభూతిని ఈ కారు అందిస్తుందని తెలుస్తోంది. కాగా ఈ ఎంపీవీకి సంబంధించిన మోడల్ ఒకటి భారత రోడ్లపై టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కారులోని కొన్ని కొత్త విషయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాటి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
నిస్సాన్ గ్రావిటే ఎంపీవీ- ఇండియా లాంచ్..
రోడ్లపై ప్రత్యక్షమైన గ్రావిటే ఎంపీవీ.. వచ్చే ఏడాది, అంటే మార్చి 2026లో లాంచ్ అవుతుంది. అదే సమయంలో ఈ కారు ధరలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, అఫీషియల్ లాంచ్కు ముందే ఈ కారు టెస్టింగ్ దశలో కెమెరా కంటికి చిక్కింది. జాతీయ రహదారిపై వెళుతున్న ఈ టెస్ట్ మోడల్ను వివేక్ ఆర్ అనే వ్యక్తి వీడియో తీశారు. కారు మొత్తం కామోఫ్లాజ్తో ఉన్నప్పటికీ, దీని రూపం చూస్తుంటే ఇది రెనాల్ట్ ట్రైబర్ను పోలి ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
రెనాల్ట్-నిస్సాన్ భాగస్వామ్యంలో వస్తున్న ఈ కారు సీఎంఫ్-ఏ+ ప్లాట్ఫామ్పై రూపుదిద్దుకుంటోంది.
నిస్సాన్ గ్రావిటే- డిజైన్ ఎలా ఉండబోతోంది?
గ్రావిటే కారు చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా ఉండనుంది. ముందు భాగంలో సన్నని ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్, బోనెట్పై ‘GRAVITE’ అనే పేరు స్పష్టంగా కనిపించనున్నాయి. మధ్యలో పెద్ద గ్రిల్, సీ-షేప్ బంపర్ ఈ 7 సీటర్ ఫ్యామిలీ ఎంపీవీకి ఒక రగ్గడ్ లుక్ను ఇస్తున్నాయి.
నిస్సాన్ ఈ కారు కోసం ప్రత్యేకంగా ‘టీల్’ రంగును పరిచయం చేస్తోంది. అంతేకాదు స్పోర్టీ అలాయ్ వీల్స్, బాడీ క్లాడింగ్ కారుకి ఒక ఎస్యూవీ తరహా రాజసాన్ని జోడిస్తాయి. వెనుక వైపు కూడా సీ-షేప్ టెయిల్ ల్యాంప్స్, క్రోమ్ టచ్తో ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చారు.
నిస్సాన్ గ్రావిటే- ఇంజిన్, పనితీరు..
ఈ కారులో 1.0 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను వాడుతున్నారు. ఇది 76 బీహెచ్పీ పవర్ని, 95 ఎన్ఎం టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది. గేర్బాక్స్ విషయంలో కూడా కస్టమర్లకు రెండు ఆప్షన్లు ఉండనున్నాయి. ఒకటి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్, రెండోది 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ. సిటీ ట్రాఫిక్లో ప్రయాణించే వారికి ఏఎంటీ వేరియంట్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
నిస్సాన్ గ్రావిటే- లోపల ఫీచర్లు ఇవే..
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఫీచర్లను చాలా వరకు ఈ గ్రావిటే ఎంపీవీలోనూ చూడవచ్చు. 8-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్, 7-ఇంచ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటివి ఇందులో ఉంటాయి. భద్రత విషయంలో రాజీ పడకుండా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, మల్టీ-వ్యూ కెమెరాను కూడా నిస్సాన్ అందిస్తోంది. నిస్సాన్ బ్రాండ్ ఇమేజ్కు తగ్గట్లుగా ఇంటీరియర్ కలర్స్, సీట్ అప్హోల్స్టరీని మరింత కొత్తగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. సెకండ్, థర్డ్- రో ప్రయాణికులకు కూడా ఏసీ వెంట్స్ ఉండటం వల్ల పెద్ద కుటుంబాలకు ఇది చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ఇక్కడ నిస్సాన్ గ్రావిటే ప్రైజింగ్ కీలకంగా మారనుంది. దేశంలో తక్కువ ధరకు లభిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంపీవీల్లో రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఒకటి. ఈ గ్రావిటేని కూడా అందుబాటు ధరలో తీసుకొస్తే.. ఎక్కువ సీటింగ్ కెపాసిటీ, ఆధునిక ఫీచర్లు కోరుకునే భారతీయ కుటుంబాలకు ఈ నిస్సాన్ గ్రావైట్ ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం అవుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.