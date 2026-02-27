Edit Profile
    Stocks to buy today : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ ఇదే..

    ఫిబ్రవరి 27, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 27, 2026 8:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 27 పాయింట్లు పడి 82,249 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 14 పాయింట్లు పెరిగి 25,497 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 144 పాయింట్లు పెరిగి 61,188 వద్దకు చేరింది.

    ఫిబ్రవరి 27, స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    ఫిబ్రవరి 27, స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,465.99 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,031.57 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 90 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో డైరక్షన్​ లేదు. బ్రేకౌట్​ కోసం ట్రేడర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. నిఫ్టీ50లో 25,600- 25,700 లెవల్స్​ తక్షణ బ్రేకౌట్​ జోన్​గా ఉంది. 25,500- 25,300 బ్రేక్​ అయితే అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది,” అని కొటాక్​ సెక్యూరిటీస్​ హెడ్​ ఈక్విటీ రీసెర్చ్​ శ్రీకాంత్​ చౌహాన్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.03 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.54శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.18 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    బంగారం, వెండి ధరలు..

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్ప లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. స్పాట్​ గోల్డ్​ ఔన్సుకు 5200 డాలర్ల వద్ద ఉంది. స్పాట్​ సిల్వర్​ ఔన్సుకు 88 డాలర్లకు చేరింది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    ఐఓసీ- బై రూ. 186.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 180, టార్గెట్​ రూ. 200

    శ్రీరామ్​ ఫైనాన్స్​- బై రూ. 1105, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1065, టార్గెట్​ రూ. 1185

    జేఎస్​డబ్ల్యూ ఎనర్జీ- బై రూ. 498, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 485, టార్గెట్​ రూ. 530

    సీఈఎస్​సీ- బై రూ. 160, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 155, టార్గెట్​ రూ. 170

    పాలసీ బజార్​- బై రూ. 1525, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1485, టార్గెట్​ రూ. 1580

    ఐడియా ఫోర్జ్​- బై రూ. 424.60, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 415, టార్గెట్​ రూ. 455

    కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్​- బై రూ. 595, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 583, టార్గెట్​ రూ. 640

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..

    ఇండస్​ఇండ్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 965, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 930, టార్గెట్​ రూ. 1040

    జామ్నా ఆటో- బై రూ. 148.2, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 142.5, టార్గెట్​ రూ. 162

    ఇంజనీర్స్​ ఇండియా- బై రూ. 224, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 216, టార్గెట్​ రూ. 240

    లిండే ఇండియా- బై రూ. 6895, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 6636, టార్గెట్​ రూ. 7400

    మ్యాన్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 450, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 434, టార్గెట్​ రూ. 487

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

