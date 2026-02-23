Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పసిడి పరుగు.. వెండి జోరు.. ఎంసీఎక్స్‌లో భారీగా పెరిగిన ధరలు, కారణం ఇదే

    అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు బంగారం, వెండి ధరలకు రెక్కలు తొడిగాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు, డాలర్ పతనం కారణంగా సోమవారం ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం 2% పైగా పెరగ్గా, వెండి ఏకంగా 6% ఎగబాకింది. పసిడి ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1.60 లక్షల మార్కును దాటింది.

    Published on: Feb 23, 2026 9:52 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పసిడి ప్రియులకు సోమవారం ఉదయాన్నే భారీ షాక్ తగిలింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి భారతీయ కమోడిటీ మార్కెట్‌పై (MCX) తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. కేవలం గంటల వ్యవధిలోనే బంగారం, వెండి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ప్రధానంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన కొత్త వాణిజ్య సుంకాలు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్నాయి.

    పసిడి పరుగు.. వెండి జోరు.. ఎంసీఎక్స్‌లో భారీగా పెరిగిన ధరలు, కారణం ఇదే
    పసిడి పరుగు.. వెండి జోరు.. ఎంసీఎక్స్‌లో భారీగా పెరిగిన ధరలు, కారణం ఇదే

    ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్ పరిస్థితి ఏమిటి?

    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభం కావడమే భారీ లాభాలతో మొదలైంది.

    • బంగారం: ఏప్రిల్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఏకంగా రూ. 3,700 (2.4%) పెరిగి, 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,60,600కి చేరింది.
    • వెండి: మార్చి ఫ్యూచర్స్ ధర కలలో కూడా ఊహించని విధంగా రూ. 15,200 (6%) పెరిగింది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 2,68,120 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

    ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే:

    1. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు

    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌కు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇరాన్‌తో "అర్థవంతమైన ఒప్పందం" కుదుర్చుకోవడానికి వచ్చే 10 రోజులు అత్యంత కీలకమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ గడువు ముగిస్తే ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆందోళన మార్కెట్లను భయపెడుతోంది. మరోవైపు ఇరాన్ వ్యాప్తంగా విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తుండటంతో అక్కడ రాజకీయ అస్థిరత ఏర్పడింది.

    2. డాలర్ పతనం:

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ ఇండెక్స్ 0.45% తగ్గి 97.36కు పడిపోయింది. డాలర్ విలువ తగ్గినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలు ఉన్న దేశాలకు బంగారం కొనడం చౌకగా మారుతుంది. దీనివల్ల డిమాండ్ పెరిగి ధరలు కూడా పెరుగుతాయి.

    3. ట్రంప్ 'టారిఫ్' దెబ్బ:

    ట్రంప్ గతంలో విధించిన కొన్ని వాణిజ్య సుంకాలను అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. దీనికి కౌంటర్‌గా ట్రంప్ తన వాణిజ్య భాగస్వాములపై 15% కొత్త సుంకాన్ని (Tariff) ప్రకటించారు. ఈ పరిణామం ప్రపంచ వాణిజ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందనే భయంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మళ్లుతున్నారు.

    నిపుణుల విశ్లేషణ:

    ప్రస్తుత పరిస్థితులను గమనిస్తుంటే, బంగారం ధరలు మరికొంత కాలం పాటు ఇదే ధోరణిలో ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. యుద్ధ భయాలు ఉన్నంత కాలం పసిడికి గిరాకీ తగ్గదని, సామాన్యులకు ఈ ధరలు మరింత భారంగా మారతాయని సీనియర్ ఎకనమిస్ట్ ఒకరు వివరించారు.

    ఏపీ, తెలంగాణలోని ముఖ్య నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఇలా

    నగరం22 క్యారెట్ల ధర24 క్యారెట్ల ధర
    హైదరాబాద్ 1,46,000 1,59,280
    విజయవాడ 1,46,000 1,59,280
    విశాఖపట్నం 1,45,990 1,59,270
    తిరుపతి 1,46,100 1,59,350

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న: ఇప్పుడు బంగారం కొనడం మంచిదేనా?

    జవాబు: మార్కెట్ ప్రస్తుతం తీవ్రమైన అస్థిరతలో ఉంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు అనుకూలించే వరకు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది మంచిదే అయినా, స్వల్పకాలికంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    ప్రశ్న: వెండి ధర ఎందుకు అంత వేగంగా పెరిగింది?

    జవాబు: పారిశ్రామిక అవసరాలకు వెండి వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. యుద్ధం వంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు బంగారంతో పోలిస్తే వెండిలో హెచ్చుతగ్గుల శాతం (Volatility) ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే ఇది 6% వరకు పెరిగింది.

    ప్రశ్న: డాలర్ ఇండెక్స్ తగ్గితే బంగారం ఎందుకు పెరుగుతుంది?

    జవాబు: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు డాలర్లలో ఉంటాయి. డాలర్ విలువ తగ్గితే, ఇతర కరెన్సీలతో పోలిస్తే బంగారం విలువ పెరుగుతుంది, తద్వారా ధరలు పెరుగుతాయి.

    recommendedIcon
    News/News/పసిడి పరుగు.. వెండి జోరు.. ఎంసీఎక్స్‌లో భారీగా పెరిగిన ధరలు, కారణం ఇదే
    News/News/పసిడి పరుగు.. వెండి జోరు.. ఎంసీఎక్స్‌లో భారీగా పెరిగిన ధరలు, కారణం ఇదే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes