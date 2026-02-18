బంగారం గరిష్టం నుంచి 20% డౌన్.. ఇది కొనేందుకు సరైన సమయమేనా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
బంగారం, వెండి ధరలు గరిష్ట స్థాయిల నుండి గణనీయంగా పతనమయ్యాయి. ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో బంగారం 20% పైగా, వెండి ఏకంగా 45% వరకు తగ్గాయి. ఈ భారీ తగ్గుదల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలా లేదా మరికొంత కాలం వేచి చూడాలా అనే అంశంపై మార్కెట్ నిపుణులు కీలక సూచనలు చేశారు.
పసిడి మార్కెట్లో అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. గత కొంతకాలంగా ఆకాశాన్ని తాకిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు భారీగా కిందికి దిగివచ్చాయి. బుధవారం (ఫిబ్రవరి 18) ఎంసీఎక్స్ (MCX) ట్రేడింగ్లో ఏప్రిల్ గోల్డ్ కాంట్రాక్టులు 10 గ్రాములకు ₹1,52,719 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి. ఇది గతంలో నమోదైన ఆల్టైమ్ రికార్డు గరిష్టం ₹1,93,096 తో పోలిస్తే దాదాపు ₹40,000 (21%) తక్కువ.
ఇక వెండి పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా ఉంది. కిలో వెండి తన గరిష్ట స్థాయి ₹4,20,048 నుండి ఏకంగా ₹1,88,000 (45%) పతనమై ప్రస్తుతం తక్కువ ధరల వద్ద కదలాడుతోంది.
ధరలు పడిపోవడానికి కారణాలేంటి?
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం (ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల పురోగతి), డాలర్ విలువ పెరగడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై నెలకొన్న అంచనాలు ఈ ఒడిదుడుకులకు ప్రధాన కారణాలుగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
నిపుణుల సలహా: ఇప్పుడు కొనవచ్చా?
జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ హెడ్ హరీష్ వి అభిప్రాయం ప్రకారం.. బంగారం ధరల సర్దుబాటు (Correction) అనేది పెట్టుబడిదారులకు ఒక మంచి అవకాశం.
- బంగారం: సెంట్రల్ బ్యాంకుల డిమాండ్, భౌగోళిక అనిశ్చితి కారణంగా దీర్ఘకాలంలో బంగారం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం మంచి వ్యూహమని ఆయన సూచించారు.
- వెండి: వెండి విషయంలో మాత్రం కొంత జాగ్రత్త అవసరమని, దీని ధరలు పారిశ్రామిక డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంటాయని హరీష్ తెలిపారు. భారీగా కాకుండా చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని పేర్కొన్నారు.
ఎస్ఎమ్సీ గ్లోబల్ రీసెర్చ్ హెడ్ వందనా భారతి మాట్లాడుతూ.. ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ టైమింగ్ కోసం చూడకుండా, 5-10% ధర తగ్గిన ప్రతిసారీ కొంత మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలని సూచించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: ఈరోజు బంగారం ధర ఎంత ఉంది?
ఈరోజు అంటే ఫిబ్రవరి 18, 2026 బుధవారం రోజున హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,55,000 గా ఉంది. కరీంనగర్లో రూ. 1,54,750గా ఉంది.
ప్రశ్న: ఈరోజు వెండి ధర ఎంత ఉంది?
ఈరోజు ఫిబ్రవరి 18, 2026న వెండి ధర 10 గ్రాములకు రూ. 2500గా ఉంది.
ప్రశ్న: బంగారం ధర ఎందుకు ఇంతలా తగ్గింది?
అమెరికా డాలర్ బలపడటం, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు సఫలమౌతున్నాయన్న వార్తలు, ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడం ప్రధాన కారణాలు.
ప్రశ్న: పెట్టుబడిదారులకు ఇది సరైన సమయమేనా?
అవును, దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఇది ఛాన్స్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా కొనుగోలు (Staggered accumulation) చేయడం మంచిది.
ప్రశ్న: ట్రేడర్లు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
మార్కెట్లో అధిక ఒడిదుడుకులు ఉన్నందున ట్రేడర్లు స్టాప్ లాస్ పాటిస్తూ, చురుగ్గా వ్యవహరించాలని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
(డిస్క్లైమర్: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించగలరు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోబడి ఉంటుంది.)