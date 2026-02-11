వెండి ఇన్వెస్టర్లకు భారీ షాక్: గరిష్టాల నుంచి 40% పతనమైన ధరలు.. రికవరీ ఎప్పుడు?
ఎంసీఎక్స్ (MCX) వెండి ధరలు ₹4.20 లక్షల గరిష్టం నుంచి దాదాపు ₹1.59 లక్షలు (40%) పతనమయ్యాయి. ప్రస్తుతం ₹2.25 లక్షల వద్ద కీలక మద్దతు కనిపిస్తుండగా, టెక్నికల్ చార్టుల ప్రకారం వెండిలో మదుపు చేసేవారు గమనించాల్సిన కీలక అంశాలివే.
గతేడాది నుంచి జెట్ స్పీడుతో దూసుకెళ్లిన వెండి ధరలకు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడింది. ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించిన శ్వేత లోహం, ఇప్పుడు గరిష్ట స్థాయిల నుంచి సుమారు 40 శాతం మేర పతనమై ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనలో పడేసింది. ముఖ్యంగా గరిష్ట ధరల వద్ద కొనుగోలు చేసిన వారికి భారీ నష్టాలు తప్పలేదు. అయితే, ఈ పతనం తర్వాత వెండి మళ్లీ కోలుకుంటుందా? టెక్నికల్ చార్టులు ఏం చెబుతున్నాయి? నిపుణుల మాటల్లో తెలుసుకుందాం.
ధరలు ఎందుకు పడిపోయాయి?
జనవరి చివరి నాటికి వెండి ధరలు ₹4,20,000 మార్కును దాటాయి. అయితే, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తదుపరి చైర్మన్గా 'ఇన్ఫ్లేషన్ హాక్' (ద్రవ్యోల్బణంపై కఠినంగా ఉండేవారు) కెవిన్ వార్ష్ పేరును డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించడంతో సీన్ రివర్స్ అయింది. దీనివల్ల డాలర్ బలపడటం, పెట్టుబడిదారులు భారీగా లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడంతో జనవరి 30 నుంచి ఫిబ్రవరి 2 మధ్య కేవలం మూడు సెషన్లలోనే ధరలు సగానికి పడిపోయాయి.
టెక్నికల్ చార్టులు ఏం చెబుతున్నాయి?
ప్రస్తుతం వెండి ధరలు ఒక పరిమిత శ్రేణిలో కదలాడుతున్నాయి. బుధవారం (ఫిబ్రవరి 11) ధరలు సుమారు 3% మేర పుంజుకున్నప్పటికీ, దీన్ని పూర్తి స్థాయి రికవరీగా భావించలేమని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ విశ్లేషణ:
వెండి ధరలు ప్రస్తుతం ₹2,25,000 నుంచి ₹2,85,000 మధ్య ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార (Rectangle) ఫార్మేషన్లో కదులుతున్నాయని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ కమోడిటీ అనలిస్ట్ మానవ్ మోదీ పేర్కొన్నారు. ధరలు ₹2,85,000 – ₹3,00,000 స్థాయిని దాటితేనే మళ్లీ పటిష్టమైన ర్యాలీని ఆశించవచ్చు.
బొలింజర్ బ్యాండ్స్: టెక్నికల్ గా చూస్తే బొలింజర్ బ్యాండ్స్ కుంచించుకుపోతున్నాయి. అంటే మార్కెట్లో తీవ్రత తగ్గి, త్వరలో ఏదో ఒక దిశలో పెద్ద మార్పు రాబోతుందని అర్థం.
కీలక స్థాయిలు (Levels to Watch): ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల ప్రకారం ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన మద్దతు, ప్రతిఘటన స్థాయిలు ఇవే:
వెండి ధరల విశ్లేషణ - కీలక స్థాయిలు:
తక్షణ మద్దతు (Support): ₹2,25,000 - ఇక్కడ ధరలు నిలబడితేనే మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
కీలక మద్దతు: ₹2,00,000 - ఇది పడిపోతే మరింత పతనం తప్పదు.
ప్రతిఘటన (Resistance): ₹2,85,000 - ఈ స్థాయి పైన క్లోజ్ అయితేనే బుల్లిష్ ట్రెండ్ మొదలవుతుంది.
లక్ష్యం (Target): ₹3,10,000 - దీర్ఘకాలంలో ధరలు ఈ స్థాయికి చేరే ఛాన్స్ ఉంది.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
షార్ట్ టర్మ్ లో వెండి ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నందున ఆచితూచి వ్యవహరించాలని ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ సూచించారు. అయితే, దీర్ఘకాలిక కోణంలో చూస్తే (2026-27), వెండికి డిమాండ్ ఇంకా బలంగానే ఉంది. సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో వెండి వినియోగం పెరుగుతున్నందున, ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం (Buy on Dips) మంచి వ్యూహమని ఏంజెల్ వన్ నిపుణులు తేజస్ శీగ్రేకర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
భయపడాల్సిన పనిలేదు
వెండి ధరలు ఇప్పుడు కన్సాలిడేషన్ దశలో ఉన్నాయి. ₹2,00,000 స్థాయి పటిష్టంగా ఉన్నంత కాలం దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు భయపడాల్సిన పని లేదు. రాబోయే 8 నుంచి 12 నెలల్లో వెండి మళ్లీ తన పాత గరిష్టాలను తాకే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.