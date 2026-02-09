Edit Profile
    బంగారం, వెండి ధరల భారీ జంప్: ఒక్క రోజే ₹3,000 పెరిగిన గోల్డ్.. ఇప్పుడు కొనవచ్చా?

    వారారంభంలోనే పసిడి ప్రియులకు షాక్ తగిలింది. దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా ఎగబాకాయి. డాలర్ బలహీనపడటం, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ సురక్షిత సాధనమైన బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    Published on: Feb 09, 2026 9:38 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    హైదరాబాద్/ముంబై: సోమవారం (ఫిబ్రవరి 9) ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. ఏప్రిల్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు రూ. 3,000 (సుమారు 2 శాతం) పెరిగి రూ. 1,58,500 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. కేవలం బంగారం మాత్రమే కాకుండా, వెండి కూడా అదే బాటలో పయనిస్తోంది. మార్చి సిల్వర్ కాంట్రాక్టులు ఏకంగా 6 శాతం పెరిగి, కేజీ రూ. 2,64,885 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి. అంటే ఒక్క రోజే కేజీ వెండిపై రూ. 15,000 భారం పెరిగింది.

    బంగారం, వెండి ధరల భారీ జంప్: ఒక్క రోజే ₹3,000 పెరిగిన గోల్డ్.. ఇప్పుడు కొనవచ్చా? (Photo: Courtesy SS WealthStreet)
    బంగారం, వెండి ధరల భారీ జంప్: ఒక్క రోజే ₹3,000 పెరిగిన గోల్డ్.. ఇప్పుడు కొనవచ్చా? (Photo: Courtesy SS WealthStreet)

    ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?

    ప్రధానంగా అమెరికన్ డాలర్ విలువ పడిపోవడం బంగారానికి కలిసి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 4 తర్వాత డాలర్ ఇండెక్స్ అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడంతో, ఇతర దేశాల కరెన్సీల్లో బంగారం కొనడం చౌకగా మారింది. దీనివల్ల డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. వీటితో పాటు మరికొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి:

    • భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు: అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అస్థిర పరిస్థితుల వల్ల పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
    • వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలు: యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత తగ్గించవచ్చనే వార్తలు పసిడి ధరలకు రెక్కలు తొడుగుతున్నాయి.
    • స్థానిక డిమాండ్: దేశీయంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో స్పాట్ మార్కెట్‌లో కొనుగోళ్లు జోరందుకున్నాయి.

    ఇది కొనుగోలుకు సరైన సమయమేనా?

    ధరలు పెరిగాక కొనాలా? వద్దా? అనే సందేహంలో ఉన్నవారికి మార్కెట్ నిపుణులు కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ దీనిపై స్పందిస్తూ.. "గతంలో బంగారం రూ. 1,78,000 – రూ. 1,80,000 గరిష్టాల నుంచి కొంత తగ్గి స్థిరపడింది. ప్రస్తుతం రూ. 1,50,000 – రూ. 1,55,000 మధ్య గట్టి మద్దతు (Support) కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ ధర రూ. 1,60,000 దాటి స్థిరంగా కొనసాగితే, రానున్న రోజుల్లో మళ్లీ రూ. 1,70,000 నుంచి రూ. 1,80,000 మార్కును తాకే అవకాశం ఉంది" అని వివరించారు.

    దీనిని బట్టి చూస్తే, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ప్రస్తుత ధరలు కొంత అనుకూలంగానే ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. అయితే, స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లు మాత్రం మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

