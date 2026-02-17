Edit Profile
    పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త: ఒక్కరోజే రూ. 1,200 పతనమైన బంగారం.. వెండి కూడా డౌన్

    బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఊరట. మంగళవారం ఉదయం మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా దిగొచ్చాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, డాలర్ బలోపేతం కావడంతో పసిడి ధరల్లో ఈ భారీ క్షీణత కనిపిస్తోంది. మీ నగరంలో నేటి తాజా రేట్లు, తగ్గడానికి గల కారణాలు ఇవే..

    Published on: Feb 17, 2026 9:36 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మంగళవారం ఉదయం భారతీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ (MCX)లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా క్షీణించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ పుంజుకోవడం, ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడంతో పసిడి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.

    పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త: ఒక్కరోజే రూ. 1,200 పతనమైన బంగారం.. వెండి కూడా డౌన్ (REUTERS)
    నేటి మార్కెట్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:

    • బంగారం (ఏప్రిల్ కాంట్రాక్ట్): 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,200 (0.80%) తగ్గి, రూ. 1,53,532 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
    • వెండి (మార్చి ఫ్యూచర్స్): కిలో వెండి ఏకంగా రూ. 4,700 (2%) తగ్గి, రూ. 2,35,142 కు చేరుకుంది.

    గత సెషన్‌లో బంగారం ధర రూ. 1,54,760 వద్ద, వెండి ధర రూ. 2,39,891 వద్ద ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే.

    ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:

    1. బలపడిన డాలర్: డాలర్ ఇండెక్స్ 2% పెరిగి 97.15 వద్దకు చేరింది. సాధారణంగా డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు, ఇతర కరెన్సీలు వాడే దేశాలకు బంగారం కొనుగోలు భారంగా మారుతుంది. దీనివల్ల డిమాండ్ తగ్గి ధరలు క్షిణిస్తాయి.

    2. చైనా మార్కెట్లు మూతపడటం: చాంద్రమాన నూతన సంవత్సరం (Lunar New Year) సెలవుల కారణంగా ఈ వారం చైనా మార్కెట్లు మూతపడ్డాయి. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ తగ్గి, ధరల పెరుగుదలకు బ్రేక్ పడింది.

    3. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య అణు ఒప్పందంపై జరుగుతున్న చర్చలు సానుకూల దిశగా సాగుతున్నాయి. మంగళవారం రెండో విడత చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ చర్చలు సఫలమైతే భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుతాయని, తద్వారా సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంపై ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి తగ్గించవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    అమెరికా ఫెడ్ రిజర్వ్ మీటింగ్ నిర్ణయాలు, జీడీపీ గణాంకాలు, పీసీఈ (PCE) ద్రవ్యోల్బణ డేటా కోసం ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వీటి ఆధారంగానే ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి జూలైలో తొలి వడ్డీ రేట్ల కోత ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

    "ఎంసీఎక్స్ గోల్డ్ ఏప్రిల్ ఫ్యూచర్స్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,54,000 స్థాయిని పరీక్షించే అవకాశం ఉంది. అమెరికా మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం పరిస్థితులు కాస్త బలహీనంగా ఉన్నాయని" ఇండస్ ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది అభిప్రాయపడ్డారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్ర: ఈరోజు బంగారం ధర ఎందుకు తగ్గింది?

    జ: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పెరగడం, చైనా మార్కెట్లు సెలవుల వల్ల మూతపడటం, అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల వల్ల ధరలు తగ్గాయి.

    ప్ర: ఎంసీఎక్స్‌లో వెండి ధర ఎంత తగ్గింది?

    జ: వెండి ధర ఒకే రోజు కిలోకు రూ. 4,700 కంటే ఎక్కువగా తగ్గి, రూ. 2,35,142 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

    ప్ర: రానున్న రోజుల్లో ధరలు ఎలా ఉండవచ్చు?

    జ: ఈ వారం అమెరికా నుంచి వెలువడే జీడీపీ, ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలపై పసిడి గమనం ఆధారపడి ఉంటుంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

