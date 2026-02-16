Edit Profile
    రూ. లక్ష కంటే దిగువకు బంగారం? రష్యా 'యూ-టర్న్'తో పసిడి ధర పతనమవనుందా?

    Gold rate today: భారత్‌లో బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 2027 చివరి నాటికి 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. లక్ష కంటే దిగువకు చేరవచ్చని అంచనా. రష్యా మళ్లీ డాలర్ బాట పట్టడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    Published on: Feb 16, 2026 4:29 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగారం ధరలకు త్వరలో రెక్కలు తెగనున్నాయా? గత ఏడాది కాలంగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు తిరోగమనం పట్టనున్నాయా? తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది. ఈ ఏడాది (2026) జనవరిలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రికార్డు స్థాయిలో రూ. 1,80,779ని తాకినప్పటికీ, ఇప్పుడు అది రూ. 1,56,200 స్థాయికి పడిపోయింది. అంటే కేవలం కొద్ది రోజుల్లోనే సుమారు రూ. 24,500 మేర ధర తగ్గింది. రాబోయే రోజుల్లో ఇది రూ. లక్ష కంటే దిగువకు చేరవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    రూ. లక్ష కంటే దిగువకు బంగారం? రష్యా 'యూ-టర్న్'తో పసిడి ధర పతనమవనుందా? (Photo: Pixabay)
    రూ. లక్ష కంటే దిగువకు బంగారం? రష్యా 'యూ-టర్న్'తో పసిడి ధర పతనమవనుందా? (Photo: Pixabay)

    రష్యా నిర్ణయంతో మారిన సమీకరణాలు

    బంగారం ధరలు ఇంతలా పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం రష్యా తీసుకున్న ఒక సంచలన నిర్ణయమేనని తెలుస్తోంది. రష్యా మళ్లీ అమెరికన్ డాలర్ (USD) ద్వారా వాణిజ్య లావాదేవీలు జరిపేందుకు సిద్ధమవుతోందని బ్లూమ్‌బెర్గ్ ఒక నివేదికలో వెల్లడించింది. ఇప్పటివరకు 'డి-డాలరైజేషన్' (డాలర్‌పై ఆధారపడటం తగ్గించడం) పేరుతో బ్రిక్స్ (BRICS) దేశాలు బంగారాన్ని భారీగా కొనుగోలు చేస్తూ వచ్చాయి. అయితే, రష్యా ఇప్పుడు మళ్లీ డాలర్ వైపు మొగ్గు చూపడం వల్ల అంతర్జాతీయంగా బంగారం డిమాండ్‌పై భారీ ప్రభావం పడనుంది.

    ట్రంప్ ప్రభుత్వంతో ఆర్థిక భాగస్వామ్యం కోసం రష్యా ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరుకోవడం, శాంతి ఒప్పందం దిశగా అడుగులు పడటం కూడా డాలర్ బలోపేతానికి, బంగారం పతనానికి దారితీస్తాయని 'పేస్ 360' (PACE 360) చీఫ్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజిస్ట్ అమిత్ గోయెల్ అభిప్రాయపడ్డారు.

    సెంట్రల్ బ్యాంకుల అమ్మకాలు మొదలవుతాయా?

    గతంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల (Tariffs) భయంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారాన్ని నిల్వ చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనా, రష్యా వంటి దేశాలు భారీగా కొనుగోళ్లు జరపడంతో ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. అయితే, ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది.

    "సెంట్రల్ బ్యాంకులు తమ కొనుగోళ్లను ఆపేయడమే కాకుండా, ఓపెన్ మార్కెట్లో బంగారాన్ని విక్రయించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల మార్కెట్లో బంగారం సప్లై పెరిగి ధరలు భారీగా తగ్గుతాయి" అని ప్రముఖ మార్కెట్ నిపుణుడు అనుజ్ గుప్తా వివరించారు.

    ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?

    బంగారం ధరలు పడిపోతున్న తరుణంలో దీర్ఘకాలిక మదుపరులు ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలను వెతుక్కోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    • బాండ్లు మిన్న: ఆర్థిక అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు బంగారం కంటే దీర్ఘకాలిక ప్రభుత్వ బాండ్లు (30-40 ఏళ్ల గడువు గలవి) సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా మారే అవకాశం ఉంది. అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ పుంజుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
    • కంగారు వద్దు: ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోవు. మధ్య మధ్యలో చిన్నపాటి పెరుగుదలలు (Dead-cat bounces) కనిపిస్తాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవాలి.

    2027 చివరి నాటికి అంచనా:

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ప్రస్తుతమున్న 5,046 డాలర్ల నుండి 3,000 డాలర్లకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో భారత్‌లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 90,000 నుండి రూ. 1,00,000 మధ్య స్థిరపడవచ్చని అమిత్ గోయెల్ జోస్యం చెప్పారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?

    రష్యా మళ్లీ డాలర్ వాణిజ్యం వైపు మొగ్గు చూపడం, సెంట్రల్ బ్యాంకులు కొనుగోళ్లు ఆపేయడం ప్రధాన కారణాలు.

    2. రూ. లక్ష కంటే కిందకు ఎప్పుడు వస్తుంది?

    మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం, 2027 చివరి నాటికి బంగారం ధర రూ. లక్ష కంటే తక్కువకు చేరవచ్చు.

    3. ఇప్పుడు బంగారం కొనడం మంచిదేనా?

    ధరలు తగ్గుముఖం పట్టే సూచనలు ఉన్నందున, స్థిరత్వం వచ్చే వరకు వేచి చూడటం లేదా నిపుణుల సలహాతో పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమం.

