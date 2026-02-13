Edit Profile
    మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు: ఇరాన్‌కు ట్రంప్ ‘మిడ్‌నైట్ హ్యామర్’ హెచ్చరిక

    ఇరాన్‌తో ఉద్రిక్తతలు ముదురుతున్న వేళ, అమెరికా తన అత్యంత శక్తివంతమైన ‘యూఎస్ఎస్ జెరాల్డ్ ఆర్. ఫోర్డ్’ యుద్ధనౌకను మధ్యప్రాచ్యానికి తరలిస్తోంది. చర్చలు విఫలమైతే ‘మిడ్‌నైట్ హ్యామర్’ వంటి తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించారు.

    Published on: Feb 13, 2026 11:58 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    వాషింగ్టన్/టెహ్రాన్: మధ్యప్రాచ్యంలో మరోసారి యుద్ధ ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. ఇరాన్‌తో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విమాన వాహక నౌక (Aircraft Carrier) ‘యూఎస్ఎస్ జెరాల్డ్ ఆర్. ఫోర్డ్’ (USS Gerald R. Ford)ను అమెరికా మధ్యప్రాచ్యానికి పంపింది. అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒకవైపు ఇరాన్‌తో చర్చలు జరుపుతూనే, మరోవైపు సైనిక చర్యకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సంకేతాలిస్తుండటం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా పెను సంచలనంగా మారింది.

    మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు: ఇరాన్‌కు ట్రంప్ ‘మిడ్‌నైట్ హ్యామర్’ హెచ్చరిక (AFP)
    మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు: ఇరాన్‌కు ట్రంప్ 'మిడ్‌నైట్ హ్యామర్' హెచ్చరిక (AFP)

    బలగాల భారీ మోహరింపు

    న్యూయార్క్ టైమ్స్ కథనం ప్రకారం.. ప్రస్తుతం కరేబియన్ సముద్రంలో ఉన్న ఈ భారీ యుద్ధనౌకను వెంటనే మధ్యప్రాచ్యానికి వెళ్లాలని అమెరికా రక్షణ శాఖ ఆదేశించింది. ఇది అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న ‘యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్’ స్ట్రైక్ గ్రూప్‌తో పాటు మూడు గైడెడ్ మిస్సైల్ డిస్ట్రాయర్లతో చేరనుంది. ఈ భారీ యుద్ధనౌక కనీసం ఏప్రిల్ చివరి వరకు లేదా మే మొదటి వారం వరకు అక్కడే ఉండొచ్చని అమెరికా అధికారులు భావిస్తున్నారు.

    గత నెలలో వెనిజులా మాజీ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను గద్దె దించిన ‘సర్ప్రైజ్ రైడ్’లో కీలక పాత్ర పోషించిన ఈ జెయింట్ షిప్, ఇప్పుడు ఇరాన్‌ను కట్టడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇరాన్‌పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు రెండో యుద్ధనౌకను పంపే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు ట్రంప్ ఇదివరకే సూచనప్రాయంగా వెల్లడించారు.

    ట్రంప్ ‘మిడ్‌నైట్ హ్యామర్’ హెచ్చరిక

    బుధవారం వైట్ హౌస్‌లో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెన్యామిన్ నెతన్యాహుతో భేటీ అయిన తర్వాత, ట్రంప్ ఇరాన్‌ను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. “గతంలో ఒక ఒప్పందానికి రావడానికి ఇరాన్ నిరాకరించినప్పుడు.. అది ‘మిడ్‌నైట్ హ్యామర్’ (Midnight Hammer) దెబ్బను రుచి చూడాల్సి వచ్చింది. అది వారికి ఎంత నష్టం చేసిందో అందరికీ తెలుసు. కనీసం ఇప్పుడైనా వారు బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తిస్తారని ఆశిస్తున్నాను” అని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.

    ఒప్పందం కుదిరితే సరే.. లేదంటే పర్యవసానాలు తీవ్రంగా ఉంటాయనే అర్థంలో ఆయన మాట్లాడటం, పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ వాతావరణాన్ని మరింత వేడెక్కించింది. అదే సమయంలో గాజాలో శాంతి ప్రయత్నాలు వేగంగా సాగుతున్నాయని, మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి నెలకొంటుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.

    ఏమిటీ మిడ్‌నైట్ హ్యామర్?

    అమెరికా అధికారులు నేరుగా ధృవీకరించకపోయినా, గతంలో ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై లేదా కీలక స్థావరాలపై అమెరికా జరిపిన రహస్య సైనిక చర్యను ‘మిడ్‌నైట్ హ్యామర్’గా పిలుస్తున్నట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మరోసారి అటువంటి దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందనేది ట్రంప్ హెచ్చరికల సారాంశం.

    ప్రస్తుతం అగ్రరాజ్యం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇరాన్‌ను చర్చలకు రప్పిస్తుందా? లేక యుద్ధానికి దారితీస్తుందా? అన్నది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

