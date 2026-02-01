Edit Profile
    ఎప్‌స్టైన్ ఫైల్స్ ప్రకంపనలు: ‘ఇజ్రాయెల్ గుప్పిట్లో ట్రంప్’.. ఎఫ్‌బీఐ నివేదికలో విస్తుపోయే నిజాలు

    జెఫ్రీ ఎప్‌స్టైన్ కేసులో అమెరికా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన కొత్త పత్రాలు అంతర్జాతీయంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇజ్రాయెల్ ప్రభావానికి లోనయ్యారని, ఆయన అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ రష్యన్ పెట్టుబడులను అక్రమంగా మళ్లించారని ఒక విశ్వసనీయ ఎఫ్‌బీఐ నివేదిక పేర్కొనడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది.

    Published on: Feb 01, 2026 10:37 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    లైంగిక నేరస్తుడు, దివంగత జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ కేసుకు సంబంధించిన దర్యాప్తులో అమెరికా న్యాయ శాఖ (DOJ) శనివారం లక్షలాది కొత్త పత్రాలను బహిర్గతం చేసింది. ఈ పత్రాల్లో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన సన్నిహితులకు సంబంధించిన అనేక సంచలన ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

    ఎప్‌స్టైన్ ఫైల్స్ ప్రకంపనలు: ‘ఇజ్రాయెల్ గుప్పిట్లో ట్రంప్’.. ఎఫ్‌బీఐ నివేదికలో విస్తుపోయే నిజాలు (File photo/AP)
    ఎప్‌స్టైన్ ఫైల్స్ ప్రకంపనలు: 'ఇజ్రాయెల్ గుప్పిట్లో ట్రంప్'.. ఎఫ్‌బీఐ నివేదికలో విస్తుపోయే నిజాలు (File photo/AP)

    ఇజ్రాయెల్ చేతిలో ట్రంప్?

    ఒక విశ్వసనీయమైన అత్యంత రహస్య మూలం (Confidential Human Source - CHS) అందించిన సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించిన ఎఫ్‌బీఐ నివేదిక ప్రకారం.. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇజ్రాయెల్ ప్రభావానికి లోనయ్యారని తెలుస్తోంది. “ట్రంప్‌ను ఇజ్రాయెల్ తన గుప్పిట్లోకి తీసుకుంది. ఆయన వ్యాపార సామ్రాజ్యం, అధ్యక్ష పదవి వెనుక అసలైన మెదడు జారెడ్ కుష్నర్‌దే” అని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.

    ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ తన ప్రభావాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని రష్యాకు చెందిన భారీ పెట్టుబడులను అక్రమంగా మళ్లించారని, వాటిని సరిగ్గా వెల్లడించలేదని కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ‘క్యాడర్’ (Cadre) అనే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కుష్నర్‌కు ఉన్న వాటాలపై ఎఫ్‌బీఐ అనుమానం వ్యక్తం చేసింది.

    రియల్ ఎస్టేట్ డీల్స్‌లో అనుమానాలు

    ట్రంప్ గతంలో జరిపిన ఒక రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీని కూడా ఈ నివేదిక ఉదహరించింది. బెవర్లీ హిల్స్‌లోని ఒక భవనాన్ని ట్రంప్ సుమారు 41 మిలియన్ డాలర్లకు కొనుగోలు చేసి, ఆ తర్వాత విదేశీ సంబంధాలు ఉన్న ఒక డొల్ల కంపెనీకి (Shell Company) ఏకంగా 95 మిలియన్ డాలర్లకు విక్రయించారు. ఈ లావాదేవీలో అనేక అనుమానాస్పద అంశాలు (Red Flags) ఉన్నాయని, దీనిపై లోతైన విచారణ జరగాలని ఎఫ్‌బీఐ పేర్కొంది.

    మొసాద్ ఏజెంట్‌గా అలెన్ డెర్షోవిట్జ్?

    ఎప్‌స్టైన్ తరపు న్యాయవాది అలెన్ డెర్షోవిట్జ్‌పై కూడా ఈ నివేదికలో తీవ్ర ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇజ్రాయెల్ నిఘా సంస్థ ‘మొసాద్’ ఆయనను వాడుకుందని, ఉన్నత వర్గాల్లోని విద్యార్థులను, రాజకీయంగా పలుకుబడి ఉన్నవారిని ప్రభావితం చేసేందుకు ఆయనను ఒక సాధనంగా ఉపయోగించుకుందని ఎఫ్‌బీఐ నివేదిక వెల్లడించింది. జెఫ్రీ ఎప్‌స్టైన్ కూడా ప్రపంచవ్యాప్త రాజకీయ, ఆర్థిక రంగాల్లోని ప్రముఖులను ప్రభావితం చేసేందుకు ఇజ్రాయెల్ ఇంటెలిజెన్స్‌కు సహకరించారని సమాచారం.రికార్డు స్థాయిలో ఆధారాల విడుదల ఈ విచారణలో భాగంగా అమెరికా న్యాయ శాఖ సుమారు 30 లక్షల పేజీల డాక్యుమెంట్లు, 2,000 కంటే ఎక్కువ వీడియోలు, 1,80,000 చిత్రాలను బహిర్గతం చేసింది. అంతర్గత సమీక్ష తర్వాతే వీటిని ప్రజల ముందుకు తెచ్చామని డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచే స్పష్టం చేశారు.

    డొనాల్డ్ ట్రంప్ 1990లు, 2000ల ప్రారంభంలో ఎప్‌స్టైన్‌తో సన్నిహితంగా ఉండేవారు. అయితే తర్వాత వారిద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో ట్రంప్ ఆయనకు దూరంగా ఉన్నారు. ఎప్‌స్టైన్ నేరకృత్యాలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, ఆయన అక్రమ కార్యకలాపాలు తనకు తెలియవని ట్రంప్ మొదటి నుంచీ చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ట్రంప్‌పై ఈ కేసులో ఎలాంటి అధికారిక అభియోగాలు నమోదు కాలేదు.

    © 2026 HindustanTimes