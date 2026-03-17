Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సాయి పేరంటరల్స్ ఐపీఓ: ప్రైస్ బ్యాండ్ ₹372– ₹392 ఖరారు.. మార్చి 24 నుంచి ఇన్వెస్టర్లకు అవకాశం

    హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఫార్మా దిగ్గజం సాయి పేరంటరల్స్ లిమిటెడ్ (SPL) పబ్లిక్ ఇష్యూకు సిద్ధమైంది. రూ. 285 కోట్ల తాజా నిధుల సమీకరణే లక్ష్యంగా వస్తున్న ఈ ఐపీఓ మార్చి 24న ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఐపీఓ పూర్తి వివరాలు, కంపెనీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు మీకోసం..

    Published on: Mar 17, 2026 6:35 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హైదరాబాద్, మార్చి 17, 2026: దేశీయ ఫార్మా రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సాయి పేరంటరల్స్ లిమిటెడ్ (SAI Parenteral’s Limited), స్టాక్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. తన ప్రతిపాదిత ఐపీఓ (IPO) కోసం రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (RHP)ను ఆర్వోసీ, సెబీ (SEBI)తో పాటు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు సమర్పించినట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.

    సాయి పేరంటరల్స్ ఐపీఓ: ప్రైస్ బ్యాండ్ ₹372– ₹392 ఖరారు.. మార్చి 24 నుంచి ఇన్వెస్టర్లకు అవకాశం
    సాయి పేరంటరల్స్ ఐపీఓ: ప్రైస్ బ్యాండ్ ₹372– ₹392 ఖరారు.. మార్చి 24 నుంచి ఇన్వెస్టర్లకు అవకాశం

    ఐపీఓ ముఖ్యాంశాలు: ధర, తేదీలు

    ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ రూ. 285 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లను (Fresh Issue) జారీ చేయడంతో పాటు, ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్వెస్టర్ల నుంచి 31,57,880 షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా విక్రయించనుంది. షేరు ధరను 372 నుంచి 392 మధ్య నిర్ణయించారు.

    ఐపీఓ వివరాలు:

    • ఐపీఓ వ్యవధి: మార్చి 24 (మంగళవారం) – మార్చి 27 (శుక్రవారం), 2026
    • ప్రైస్ బ్యాండ్: షేరుకు 372 – 392
    • తాజా నిధుల సమీకరణ: రూ. 285 కోట్లు
    • ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS): 31,57,880 షేర్లు
    • ఫేస్ వ్యాల్యూ 5

    ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఆఫర్ ఫర్ సేల్‌లో కేవలం ఇన్వెస్టర్లు మాత్రమే తమ వాటాలను విక్రయిస్తున్నారు. కంపెనీ ప్రమోటర్లు లేదా ప్రమోటర్ గ్రూప్‌ సభ్యులు ఎవరూ తమ వాటాలను విక్రయించడం లేదు. ఇది ఇన్వెస్టర్లలో కంపెనీ పట్ల ఉన్న నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.

    నిధుల వినియోగం, విస్తరణ ప్రణాళికలు

    ఈ ఐపీఓ ద్వారా వచ్చే నిధులను ప్రధానంగా కంపెనీ విస్తరణకు వినియోగించనున్నట్లు సాయి పేరంటరల్స్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనిల్ కె.కె. తెలిపారు. "ఆవిష్కరణలే ప్రాతిపదికగా, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన ఫార్మా కంపెనీని నిర్మించాలన్నదే మా లక్ష్యం. ఈ ఐపీఓ మా ప్రయాణంలో ఒక మైలురాయి. దీని ద్వారా వచ్చే నిధులతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మా ఫార్ములేషన్స్ బిజినెస్‌ను బలోపేతం చేస్తాం. అలాగే ఇంజెక్టబుల్స్, ఓరల్ సాలిడ్ డోసేజ్ (OSD) విభాగాల్లో మా కాంట్రాక్ట్ మ్యాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ (CDMO) సామర్థ్యాలను మరింత పెంచుతాం" అని వివరించారు

    కంపెనీ ఇటీవలే ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన 'నూమెడ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్' (Noumed Pharmaceuticals)ను కొనుగోలు చేసింది. ఈ నిర్ణయం ద్వారా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ మార్కెట్లలో సాయి పేరంటరల్స్ బలంగా అడుగుపెట్టడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తయారీ సామర్థ్యాన్ని కూడా పెంచుకుంది.

    కంపెనీ ప్రొఫైల్: రీసెర్చ్ నుంచి తయారీ వరకు

    సాయి పేరంటరల్స్ ప్రధానంగా బ్రాండెడ్ జెనరిక్ ఫార్ములేషన్స్, సీడీఎంఓ (CDMO) సేవల్లో కొనసాగుతోంది. కంపెనీకి భారత్‌లో ఐదు అత్యాధునిక తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వీటికి WHO-GMP, TGA-Australia వంటి అంతర్జాతీయ గుర్తింపులు ఉన్నాయి. కేవలం దేశీయంగానే కాకుండా, ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్‌లో కూడా నూమెడ్ ఫార్మా ద్వారా కొత్త తయారీ కేంద్రాన్ని కంపెనీ అభివృద్ధి చేస్తోంది.

    ఈ ఇష్యూకు అరిహంట్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లిమిటెడ్ బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా, బిగ్‌షేర్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రిజిస్ట్రార్‌గా వ్యవహరిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. సాయి పేరంటరల్స్ ఐపీఓ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?

    ఈ ఐపీఓ మార్చి 24, 2026న ప్రారంభమై మార్చి 27, 2026న ముగుస్తుంది.

    2. ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ ఎంత?

    ఒక్కో షేరు ధరను 372 నుంచి 392గా నిర్ణయించారు.

    3. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు ఎంత వాటా కేటాయించారు?

    మొత్తం ఇష్యూలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం కనీసం 35 శాతం వాటాను కేటాయించారు.

    4. ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది?

    ఇది ఇంజెక్టబుల్స్, టాబ్లెట్లు, లిక్విడ్ ఫార్ములేషన్లను తయారు చేసే ఫార్మా కంపెనీ. దీనికి భారత్, ఆస్ట్రేలియాలో కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి.

    recommendedIcon
    News/News/సాయి పేరంటరల్స్ ఐపీఓ: ప్రైస్ బ్యాండ్ ₹372– ₹392 ఖరారు.. మార్చి 24 నుంచి ఇన్వెస్టర్లకు అవకాశం
    News/News/సాయి పేరంటరల్స్ ఐపీఓ: ప్రైస్ బ్యాండ్ ₹372– ₹392 ఖరారు.. మార్చి 24 నుంచి ఇన్వెస్టర్లకు అవకాశం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes