    Quote of the Dy: సంఘర్షణ లేనిదే విజయం లేదు: ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ స్ఫూర్తిదాయక మాటల వెనుక గూడార్థం ఇదే

    Quote of the Dy: "సంఘర్షణ లేని చోట ప్రగతికి తావుండదు" అని ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ పేర్కొన్నారు. పట్టుదల, పోరాటం ఉంటేనే ఏదైనా సాధ్యమని చాటిచెప్పిన ఆయన మాటలు నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఎదుగుదల కోసం తపించే ప్రతి ఒక్కరికీ దిక్సూచిలా పనిచేస్తాయి.

    Published on: May 19, 2026 8:17 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    మనం ఏదైనా సాధించాలనుకున్నప్పుడు ఎదురయ్యే ఆటంకాలను చూసి కుంగిపోతుంటాం. కానీ, అసలు ఆ ఆటంకాలే లేకపోతే మనం సాధించే విజయానికి విలువే ఉండదని దాదాపు రెండు శతాబ్దాల క్రితమే ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ చాటిచెప్పారు. అమెరికాలో బానిసత్వ విముక్తి కోసం పోరాడిన గొప్ప యోధుడు ఆయన. "పోరాటం లేనిదే ప్రగతి లేదు" (If there is no struggle, there is no progress) అన్న ఆయన మాటలు కేవలం ఒక నినాదం మాత్రమే కాదు, అది ఒక జీవన సత్యం.

    సంఘర్షణ లేనిదే విజయం లేదు: ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ స్ఫూర్తిదాయక మాటల వెనుక గూడార్థం ఇదే
    స్వేచ్ఛా పోరాట యోధుడు ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ ప్రస్థానం

    ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ 1818 ప్రాంతంలో మేరీల్యాండ్‌లో ఒక బానిసగా జన్మించారు. అక్షరం ముక్క రాని స్థితి నుంచి, తనంతట తానుగా చదువు నేర్చుకుని, 1838లో బానిసత్వం సంకెళ్లను తెంచుకుని పారిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆయన అద్భుతమైన రచయితగా, వక్తగా, సంస్కర్తగా ఎదిగారు. బానిసత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసిన పోరాటం చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. అబ్రహం లింకన్ వంటి గొప్ప నాయకులకు కూడా ఆయన సలహాదారుగా వ్యవహరించారు.

    మన దేశంలో సామాజిక మార్పు కోసం పోరాడిన జ్యోతిరావు పూలే లేదా డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ వంటి మహనీయుల తరహాలోనే, డగ్లస్ కూడా అణచివేతపై గళమెత్తారు. "దున్నకుండా పంటను ఆశించడం ఎంత తప్పో, పోరాటం చేయకుండా మార్పును కోరుకోవడం కూడా అంతే తప్పు" అని ఆయన నిక్కచ్చిగా చెప్పేవారు.

    సంఘర్షణే ప్రగతికి తొలి మెట్టు

    డగ్లస్ 1857లో ఇచ్చిన ఒక ప్రసంగంలో ఈ మాటలు చెప్పారు. అధికారం ఎప్పుడూ తనంతట తానుగా ఏ హక్కునూ వదులుకోదని, మనం అడిగితేనే, పోరాడితేనే ఫలితం ఉంటుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

    వ్యక్తిగత ఎదుగుదల: భయంపై విజయం సాధించాలంటే సంఘర్షణ తప్పదు.

    సామాజిక మార్పు: వివక్షపై పోరాడితేనే సమానత్వం సిద్ధిస్తుంది.

    వృత్తిపరమైన విజయం: అసౌకర్యంగా అనిపించే కొత్త విషయాలను నేర్చుకున్నప్పుడే కెరీర్‌లో ఎదుగుదల సాధ్యమవుతుంది.

    నిజానికి, పాత పద్ధతులను వదిలి కొత్త వాటిని స్వీకరించేటప్పుడు కలిగే ఘర్షణే మనల్ని మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దుతుంది. నిశ్శబ్దంగా ఉంటే శాంతి లభిస్తుందని అనుకోవడం పొరపాటని, అది కేవలం అణచివేతకు తలొగ్గడమేనని ఆయన భావించారు.

    నేటి కాలానికి డగ్లస్ మాటలు ఎలా సరిపోతాయి?

    నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో ఉద్యోగాలు, సాంకేతికత విపరీతంగా మారిపోతున్నాయి. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం (WEF) 'ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జాబ్స్ రిపోర్ట్ 2025' ప్రకారం, 2030 నాటికి మార్కెట్‌లో అవసరమయ్యే నైపుణ్యాలలో దాదాపు 39 శాతం మార్పులు వస్తాయని అంచనా. అంటే మనం నిరంతరం కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడంలో పడే ఇబ్బందే రేపటి మన భవిష్యత్తుకు పునాది.

    మరోవైపు, గాలప్ (Gallup) సంస్థ నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 20 శాతం మంది ఉద్యోగులు మాత్రమే తమ పని పట్ల ఉత్సాహంగా ఉంటున్నారు. పని ఒత్తిడి, ఏఐ (AI) వంటి కొత్త మార్పుల పట్ల భయం పెరిగిపోతోంది. ఇలాంటి సమయంలో డగ్లస్ మాటలు మనకు ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి. ఏదైనా కష్టంగా అనిపిస్తోందంటే, అది మనం ప్రగతి దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామనడానికి సంకేతం మాత్రమే.

    జీవితంలో మార్పు కోసం ఏం చేయాలి?

    డగ్లస్ సూత్రాలను నేటి జీవితానికి అన్వయించుకోవాలంటే ఈ ఐదు మార్గాలను అనుసరించవచ్చు.

    సమస్యను గుర్తించండి: మీకు అడ్డంకిగా మారిన భయాన్ని లేదా తక్కువ నైపుణ్యాన్ని నిజాయితీగా అంగీకరించండి.

    పోరాటాన్ని అలవాటు చేసుకోండి: కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేటప్పుడు కలిగే అసౌకర్యాన్ని ప్రగతికి చిహ్నంగా భావించండి.

    స్పష్టమైన డిమాండ్: మార్పు కావాలని కోరుకున్నప్పుడు కేవలం ఫిర్యాదు చేయకుండా, ఏం కావాలో స్పష్టంగా చెప్పడం నేర్చుకోండి.

    సామూహిక శక్తి: సమస్య అందరిదీ అయినప్పుడు కలిసికట్టుగా గళమెత్తండి.

    ఫలితాన్ని అంచనా వేయండి: మీ పోరాటం మిమ్మల్ని ఎంతవరకు మెరుగుపరిచిందో గమనిస్తూ ఉండండి.

    ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ చెప్పినట్లు, నిశ్శబ్దం అనేది అన్యాయాన్ని కొనసాగించడానికి ఇచ్చే అనుమతి వంటిది. సంఘర్షణ వల్ల కలిగే కష్టం కంటే, మార్పు లేకుండా అక్కడే ఆగిపోవడం వల్ల కలిగే నష్టం చాలా ఎక్కువ.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ ఎవరు?

    ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ అమెరికాకు చెందిన గొప్ప సామాజిక సంస్కర్త, రచయిత, వక్త. బానిసత్వ విముక్తి కోసం ఆయన తన జీవితాంతం పోరాడారు.

    2. "సంఘర్షణ లేనిదే ప్రగతి లేదు" అంటే అర్థం ఏమిటి?

    ఏదైనా గొప్ప ఫలితాన్ని సాధించాలంటే కష్టపడటం, అడ్డంకులను ఎదుర్కోవడం తప్పనిసరి. సమస్యలు లేకుండా వచ్చే మార్పు శాశ్వతం కాదని దీని అర్థం.

    3. డగ్లస్ మాటలు నేటి ఉద్యోగ మార్కెట్‌కు ఎలా వర్తిస్తాయి?

    నేడు ఏఐ (AI) వంటి మార్పుల వల్ల ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు మారుతున్నాయి. ఈ మార్పును అంగీకరించి కొత్తవి నేర్చుకోవడంలో ఇబ్బంది పడినా, అదే మనల్ని కెరీర్‌లో ముందుకు నడిపిస్తుంది.

    4. ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ ఏ సంవత్సరంలో ఈ మాటలు చెప్పారు?

    1857లో వెస్ట్ ఇండియా ఎమాన్సిపేషన్ (West India Emancipation) సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రసంగంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.

