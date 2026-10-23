పౌర్ణమి రోజు ధ్యానం ఎందుకు చేయాలి? ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలివే
పౌర్ణమి వేళ ఆధ్యాత్మిక సాధకులు ధ్యానం చేయడానికి గల ప్రాముఖ్యతను ఆత్మన్ అవేర్నెస్ సెంటర్కు చెందిన శ్రీ శ్రీ గురూజీ సుందర్ వివరించారు. మనస్సును అంతర్ముఖం చేసుకోవడానికి ఈ సమయం ఎలా ఉపయోగపడుతుందో, ధ్యానం చేసే సరైన పద్ధతులను ఆయన పంచుకున్నారు.
సనాతన ఆధ్యాత్మిక సాంప్రదాయాల్లో పౌర్ణమికి ఎంతో విశిష్ట స్థానం ఉంది. లౌకిక జీవన పరుగుల నుంచి కాసేపు విరామం తీసుకుని, ధ్యానం ద్వారా తమ దృష్టిని అంతరంగం వైపు మరల్చడానికి పౌర్ణమి తిథిని సరైన అవకాశంగా సాధకులు భావిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే 2026 అక్టోబర్ 26న రానున్న ఆశ్వయుజ పౌర్ణమి (హంటర్స్ మూన్) వేళ ధ్యానం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థాన్ని ఆత్మన్ అవేర్నెస్ సెంటర్ అధిపతి శ్రీ శ్రీ గురూజీ సుందర్ హెచ్టీ ప్రతినిధితో పంచుకున్నారు.
ఆశ్వయుజ పౌర్ణమి సమయం
భారత కాలమానం ప్రకారం పూర్ణిమ అక్టోబర్ 25, ఆదివారం ఉదయం 11:55 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అక్టోబర్ 26, సోమవారం ఉదయం 9:41 గంటలకు పౌర్ణమి ముగుస్తుంది. అమెరికా ఈడీటీ కాలమానం ప్రకారం 2026 అక్టోబర్ 26న అర్ధరాత్రి 12:12 గంటలకు ఆశ్వయుజ పౌర్ణమి నిండు రూపానికి చేరుకుంటుంది.
దైనందిన ఒత్తిళ్ల నుంచి ఉపశమనం పొంది, మౌనంగా ధ్యానం చేసుకోవడానికి ఈ సమయాన్ని ఒక అవకాశంగా మార్చుకోవచ్చని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
ధ్యానానికి పౌర్ణమి ఎందుకు అనుకూలం?
పౌర్ణమి వేళ ధ్యానం చేయడం వల్ల సాధకుల్లో అంతర్ చేతన పెరుగుతుందని గురూజీ సుందర్ చెప్పారు. నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే గందరగోళం నుంచి దృష్టి మళ్లించి, అంతర్మథనం చేసుకోవడానికి ఈ తిథి సహకరిస్తుందని తెలిపారు.
"పౌర్ణమి రోజున ధ్యానం చేసే సాధకుడు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా తన అంతరంగ శూన్యంలోకి పయనించగలడు" అని గురూజీ వివరించారు. అయితే చంద్రుని ప్రభావం ధ్యానంపై నేరుగా పడుతుందనేది సైంటిఫిక్ నిరూపణ కాదని, ఇది పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలకు సంబంధించిన అంశమని స్పష్టం చేశారు.
పౌర్ణమి రోజు ధ్యానం చేసే విధానం
ధ్యానం ప్రారంభించడానికి ఎలాంటి సంక్లిష్ట పూజా విధానాలు లేదా ప్రత్యేక పరికరాలు అవసరం లేదని ఆత్మన్ అవేర్నెస్ సెంటర్ మార్గదర్శకాలు చెబుతున్నాయి. సరైన పద్ధతిలో ధ్యానం చేయడానికి కొన్ని సూచనలు..
కృతజ్ఞతా భావం: మనకు సహకరించిన వ్యక్తులు, లభించిన మంచి అనుభవాలను గుర్తుచేసుకుంటూ కృతజ్ఞతతో ధ్యానాన్ని ప్రారంభించాలి.
సౌకర్యవంతమైన ఆసనం: వెన్నుముకను నిటారుగా ఉంచి, ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోవాలి.
ఆలోచనల పరిశీలన: మనస్సులో వచ్చే ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను మంచి-చెడు అని తీర్పులు చెప్పకుండా కేవలం గమనిస్తూ ఉండాలి.
మౌనం పాటించడం: ప్రారంభంలో 15 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు ప్రశాంతంగా, మౌనంగా కూర్చోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
ప్రార్థనతో ముగింపు: ధ్యానం ముగిసే సమయంలో సర్వేజనా సుఖినోభవంతు అనే భావనతో అందరి శ్రేయస్సు కోరుతూ ప్రార్థించాలి.
కేవలం పౌర్ణమి నాడే ధ్యానం చేయాలా?
ధ్యానం అనేది కేవలం పౌర్ణమి రోజుకే పరిమితం కాదని గురూజీ సుందర్ స్పష్టం చేశారు. నిర్దిష్ట రోజు లేదా సమయం కంటే సాధనలో ఉండే నిబద్ధత, నిరంతర అభ్యాసమే ముఖ్యమని చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా సూఫీ సాధ్వి రబియా అల్ అడవ్యా జీవితంలోని ఒక సంఘటనను ఆయన గుర్తుచేశారు. ఒక పౌర్ణమి నాడు రబియా శిష్యులు బయట వెన్నెల అందాలను చూస్తూ మురిసిపోతుండగా, ఆమె మాత్రం ఇంట్లో కూర్చుని అంతర్గత సాధనపైనే దృష్టి పెట్టారు. బయటి భౌతిక అందాల కంటే అంతరంగంలో వెలిగే జ్ఞాన కాంతి వైపు దృష్టి మరల్చడమే ఆధ్యాత్మిక సాధన ముఖ్య ఉద్దేశమని ఈ కథ స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రశాంతత అవసరమైన ఏ సమయంలోనైనా ధ్యానం, ప్రార్థన చేసుకోవచ్చని ఆయన వివరించారు.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More