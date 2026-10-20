ఆశ్వయుజ పూర్ణిమ 2026: అక్టోబర్ 25న, 26న? వ్రతం, స్నానదానాల తేదీలు ఇవే!
హిందూ ధర్మంలో ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే శరద్ పూర్ణిమకు విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున చంద్రుడు తన పదహారు కళలతో ప్రకాశిస్తాడని, చంద్రకిరణాల నుంచి అమృతం కురుస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఈ సందర్భంగా లక్ష్మీదేవిని పూజించి, పాయసాన్ని చంద్రుని వెన్నెలలో ఉంచే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది.
హిందూ ధర్మంలో ఆశ్విన మాసంలో వచ్చే శరద్ పూర్ణిమకు అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ఈ పవిత్ర రాత్రిలో చందమామ తన పదహారు కళలతో పరిపూర్ణమై వెలుగొందుతాడని, ఆ కిరణాల నుంచి అమృతం కురుస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ ప్రత్యేక రాత్రిలో అమ్మవారు లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు. అలాగే ఇళ్లలో ప్రత్యేకంగా పాయసం తయారు చేసి, చంద్రుని వెన్నెలలో ఉంచే సంప్రదాయాన్ని ఏళ్ల తరబడి పాటిస్తున్నారు.
అయితే, ఈ ఏడాది (2026) శారదీయ పూర్ణిమ తేదీ విషయంలో ప్రజల్లో నెలకొన్న సందిగ్ధతకు పంచాగకర్తలు స్పష్టతనిచ్చారు. ఈసారి పూర్ణిమ తిథి రెండు రోజులు వ్యాపించి ఉండటంతో వ్రతం ఆచరించే రోజు, స్నాన-దానాలు చేసే రోజు వేర్వేరుగా వచ్చాయి.
అక్టోబర్ 25నే ఎందుకు వ్రతం? చంద్రోదయ ప్రాముఖ్యత
పూర్ణిమ రోజున చంద్రారాధనకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. రాత్రివేళ చంద్రునికి అర్ఘ్యం సమర్పించి, పాయసాన్ని వెన్నెల్లో ఉంచడం ఆచారం. అందుకే వ్రత తేదీని నిర్ణయించేటప్పుడు చంద్రోదయ సమయానికి పూర్ణిమ తిథి ఉందా లేదా అనేది ప్రధానంగా చూస్తారు.
పంచాగం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది ఆశ్వయుజ పూర్ణిమ తిథి అక్టోబర్ 25, ఆదివారం రోజు మధ్యాహ్నం 11:55 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అదే రోజు రాత్రి సమయంలో పూర్ణిమ తిథి పూర్తిగా అందుబాటులో ఉండటంతో పాటు చంద్రోదయం కూడా ఇదే రోజు జరుగుతుంది. అందువల్ల భక్తులు అక్టోబర్ 25 రాత్రే శరద్ పూర్ణిమ వ్రతం ఆచరించి, చంద్రునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాలి.
అక్టోబర్ 26న పవిత్ర స్నానాలు, దానధర్మాలు
వ్రత నియమాలు ఒకెత్తైతే, శరద్ పూర్ణిమ మరుసటి రోజు చేసే స్నాన-దానాలకు సనాతన ధర్మంలో విశేషమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుందని చెబుతారు. హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం దానధర్మాలు, పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడానికి 'ఉదయతిథి'ని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అంటే ఏ రోజు అయితే సూర్యోదయ సమయంలో తిథి ఉంటుందో ఆ రోజే ఆచరణాత్మక పూజలు చేయాలి.
అక్టోబర్ 26, సోమవారం రోజున ఉదయ సమయానికి పూర్ణిమ తిథి వర్తిస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజు ఉదయాన్నే పవిత్ర నదీస్నానాలు ఆచరించడం, లేదా ఇళ్లలోనే స్నానానంతరం పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం వంటి సత్కార్యాలు చేయడం శ్రేయస్కరం. ఎవరి శక్తి కొలది వారు చేసే ఈ దానాలు విశేషమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి.
తిథి సమయాల విశేషాలు
పూర్ణిమ ప్రారంభం: అక్టోబర్ 25, ఆదివారం ఉదయం 11:55 గంటలకు.
పూర్ణిమ ముగింపు: అక్టోబర్ 26, సోమవారం ఉదయం 9:41 గంటలకు.
ఈ రెండు రోజుల కాలాన్ని బట్టి చూస్తే.. ఆదివారం రాత్రి చంద్రుని వెన్నెల్లో పాయసం ఉంచి పూజలు చేయడం, సోమవారం ఉదయం దానధర్మాలు చేయడం ద్వారా శరద్ పూర్ణిమ వ్రత ఫలితం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది. సరైన సమయంలో ఈ ఆచారాలు పాటించడం ద్వారా ఎలాంటి గందరగోళానికి తావు ఉండదు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More