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    ఒక వ్యక్తి సూర్యోదయ సమయంలో జన్మిస్తే.. భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది?

    మనిషి పుట్టుక సమయం ఆధారంగా కూడా భవిష్యత్తు గురించి అంచనా వేస్తారు. ఒక వ్యక్తి సూర్యోదయం సమయంలో జన్మిస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 21, 2026 10:24 PM IST
    By Anand Sai
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    ఏ మనిషికీ తన పుట్టుక సమయాన్ని నిర్ణయించుకునే శక్తి లేదు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి యొక్క పుట్టుక సమయం, తేదీ మరియు ప్రదేశం దేవునిచే ముందే నిర్ణయించబడి ఉంటాయి. కానీ ఈ మూడు అంశాలు ఒక వ్యక్తి యొక్క భవిష్యత్తును మరియు వ్యక్తిత్వాన్ని చాలా వరకు అంచనా వేయగలవని నమ్ముతారు.

    సూర్యోదయ సమయంలో జన్మిస్తే అర్థం
    సూర్యోదయ సమయంలో జన్మిస్తే అర్థం

    ఏ మానవుడికీ తన జనన సమయాన్ని నిర్ణయించుకునే శక్తి లేదు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి జనన సమయం, తేదీ, ప్రదేశం దేవునితో ముందే నిర్ణయించబడి ఉంటాయని నమ్మకం. కానీ ఈ మూడు అంశాలు ఒక వ్యక్తి భవిష్యత్తును, వ్యక్తిత్వాన్ని చాలా వరకు అంచనా వేయగలవని నమ్ముతారు.

    బిడ్డ ఎప్పుడు పుడుతుందో చెప్పడం అసాధ్యం. ఒక వ్యక్తి పుట్టిన సమయం, తేదీ, ప్రదేశాన్ని బట్టి, గ్రహాలు, రాశిచక్ర గుర్తులు వివిధ భావాలలో నిర్దిష్ట స్థానాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ స్థానాలు వారి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఉదయం పూట పుట్టిన వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది?

    ఒకరి జీవితం, వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు పుట్టిన క్షణం నుంచే రూపుదిద్దుకుంటాయి. ఆ నిర్దిష్ట సమయంలోని రాశిచక్రం, గ్రహ స్థానాలు, ప్రబలమైన జ్యోతిష్య ప్రభావాలను విశ్లేషించడం ద్వారా, నిపుణులు ఒక వ్యక్తి స్వభావం, భవిష్యత్తు గురించి మరింత కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించగలరు.

    రాశిచక్ర గుర్తుల స్థానాలను, గ్రహాల ప్రభావాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా జాతకాలను రూపొందిస్తారు, ఇది ఒక వ్యక్తి గతం, భవిష్యత్తు గురించి అంచనాలు వేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో, సూర్యోదయం రోజు ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ కాలాన్ని సాధారణంగా ఉదయం 6:00 నుండి 9:00 గంటల వరకు పరిగణిస్తారు.

    హిందూ సంప్రదాయంలో ఇది ప్రార్థనలు, ఇతర శుభకార్యాలు నిర్వహించే సమయం. ఈ సమయంలో జన్మించిన వ్యక్తులు జీవితంలో నిరంతరం పురోగతి సాధిస్తారు. అయితే వారు వారి బాల్యంలో కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ సమయంలో జన్మించిన వారు వివేకవంతులు, సత్యవంతులుగా ఉంటారు. ఈ లక్షణాలు వారికి ప్రారంభ సవాళ్లను అధిగమించి విజయం సాధించడానికి సహాయపడతాయి. వారు తరచుగా జీవితంలో ఒక ప్రముఖ స్థానాన్ని పొందుతారు.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యోదయం సమయంలో జన్మించిన పిల్లలకు రాజకీయాలు, పరిపాలనా సేవలు వంటి రంగాలలో ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు అసాధారణమైన నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కోరుకున్న సంపద, కీర్తిని సాధించే అవకాశం ఉంది.

    సూర్యుడు తేజస్సుకు ప్రతీక. ఉదయించే సూర్యుడి ప్రభావం వల్ల వీరు మంచి ముఖవర్చస్సు, ఆకర్షణీయమైన కళ్ళు, రాజసం ఉట్టిపడే రూపాన్ని కలిగి ఉంటారు. అందరి దృష్టిని సులభంగా ఆకర్షిస్తారు.

    వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎంతటి కష్టనష్టాలు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయరు. అనుకున్నది సాధించే వరకు పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా శ్రమిస్తారు. వీరు చాలా స్వయంకృషితో పైకి వస్తారు.

    వీరి ఆలోచనల్లో, మాటల్లో చాలా స్పష్టత ఉంటుంది. మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని బయటకి ఒకటి మాట్లాడటం వీరికి చేతకాదు. తప్పును తప్పుగా, ఒప్పను ఒప్పుగా మొహమాటం లేకుండా చెబుతారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఒక వ్యక్తి సూర్యోదయ సమయంలో జన్మిస్తే.. భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది?
    Home/Rasi Phalalu/ఒక వ్యక్తి సూర్యోదయ సమయంలో జన్మిస్తే.. భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది?
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