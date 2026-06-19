Marriage Remedies: పెళ్లి సంబంధాలు వస్తున్నా కుదరడం లేదా? ఆ గ్రహమే కారణం.. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వివాహం అనేది జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టాల్లో ఒకటి. అయితే కొందరికి పెళ్లి సంబంధాలు వచ్చినప్పటికీ వివిధ కారణాల వల్ల వివాహం ఆలస్యం అవుతుంటుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వివాహానికి ప్రధాన కారకులు ఏడో ఇల్లు (సప్తమ భావం), దాని అధిపతి, శుక్రుడు మరియు గురువు. జాతక చక్రంలో ఈ గ్రహాల స్థితి బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు పెళ్లి సంబంధాలు రావడం, ఆ తర్వాత ఏవో కారణాలతో పెళ్లి ఆగిపోవడం వంటివి జరుగుతుంటాయి.
సప్తమ భావంపై శని ప్రభావం
జాతకంలో ఏడో ఇంట్లో శని ఉంటే లేదా ఆ భావంపై శని దృష్టి పడితే వివాహంలో ఆలస్యం జరుగుతుంది. శనిని నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహంగా పరిగణిస్తారు, అందుకే ఇది సంబంధాలు కుదరడంలో జాప్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అయితే, ఇలా ఆలస్యంగా జరిగే వివాహాలు చాలా కాలం పాటు నిలకడగా, స్థిరంగా ఉంటాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు.
సప్తమేశుడి బలహీనత
ఏడో ఇంటికి అధిపతి అయిన గ్రహం జాతకంలో ఆరు, ఎనిమిది లేదా పన్నెండో స్థానాల్లో ఉంటే, అది వివాహ ప్రయత్నాలకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తుంది. ఇలాంటి వారికి సంబంధాలు వస్తుంటాయి కానీ, ఏదో ఒక కారణంతో అవి పెళ్లి వరకు వెళ్లవు. రాహు, కేతువులు కూడా ఏడో ఇంట్లో ఉంటే, ఆ వ్యక్తిలో గందరగోళం ఏర్పడి, సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడతారు.
కుజ దోషం మరియు ఇతర గ్రహాలు
కుజ దోషం ఉండటం వల్ల కూడా వివాహం ఆలస్యం కావచ్చు. అయితే, కేవలం కుజుడిని మాత్రమే చూసి నిర్ణయానికి రాకూడదు, పూర్తి జాతకాన్ని పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. పురుషుల జాతకంలో శుక్రుడు, స్త్రీల జాతకంలో గురువు బలహీనంగా ఉంటే కూడా వివాహం ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే, నవాంశ కుండలిని పరిశీలిస్తే పెళ్లి జాప్యానికి సంబంధించిన మరిన్ని స్పష్టమైన వివరాలు తెలుస్తాయి.
పెళ్లి ఆలస్యం కాకుండా పరిష్కార మార్గాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, వివాహంలో అడ్డంకులు తొలగిపోవడానికి కొన్ని పరిహారాలు పాటించవచ్చు:
విష్ణు ఆరాధన: ప్రతి గురువారం విష్ణుమూర్తిని పూజించి, పసుపు రంగు పూలతో ఆరాధించడం చాలా మంచిది.
శివ-పార్వతి పూజ: ప్రతి సోమవారం శివలింగానికి జలాభిషేకం చేసి, అమ్మవారికి పూజ చేయడం వల్ల వివాహ దోషాలు తొలగిపోతాయి.
శని దోష నివారణ: శని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నవారు శనివారం నాడు రావి చెట్టు కింద ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించడం శుభప్రదం.
కుజ దోషం ఉంటే పెళ్లి కాదా?
కుజ దోషం ఉంటే పెళ్లి కాదని కాదు, వివాహం ఆలస్యం కావచ్చు. పూర్తి జాతకాన్ని విశ్లేషించి, దోష నివారణలు పాటిస్తే వివాహం సులభంగా జరుగుతుంది.
గమనిక: జ్యోతిష్య పరిహారాలు విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞులైన జ్యోతిష్య నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More