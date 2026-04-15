    ఏప్రిల్ 17 నుండి శని గ్రహం ఈ 3 రాశులను పరీక్షించబోతోంది.. అన్నింటికీ రెడీగా ఉండండి!

    జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, శని దేవుడు కర్మలకు అనుగుణంగా ఫలితాలను ఇస్తాడని అంటారు. ఈ శని దేవుడు ప్రతి రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాశిని మార్చడమే కాకుండా, ఎప్పటికప్పుడు నక్షత్రాన్ని కూడా మారుస్తుంటాడు. శని దేవుని స్థానంలో మార్పు వచ్చినప్పుడల్లా, దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది.

    Published on: Apr 15, 2026 8:56 PM IST
    By Anand Sai
    ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో సంచరిస్తోంది. దీనితోపాటు ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోని 3వ ఇంట్లో కూడా సంచరిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో, ఏప్రిల్ 17వ తేదీన శని గ్రహం ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోని 4వ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ నక్షత్రం వచ్చే నెలలో సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారు తమ జీవితంలో ఒత్తిడిని, పనులలో జాప్యాన్ని, తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల నష్టాలను ఎదుర్కోవచ్చు.

    శని సంచారం
    శని సంచారం

    శని ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టినా.. మీరు సహనంతో ఉండి, తెలివిగా ఆలోచించి, వ్యవహరిస్తూ.. సులభ మార్గాలను అనుసరించకుండా విజయం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తే.. అది మీకు కచ్చితంగా ఊహించని గొప్ప విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఏప్రిల్ 17 నుండి శని ఏ రాశులను పరీక్షించబోతోందో చూద్దాం..

    మేష రాశి

    శని సంచారం కారణంగా మేష రాశి వారు తమ జీవితంలో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కోవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వృత్తిలో అనేక అడ్డంకులను ఎదుర్కోవచ్చు. ఉద్యోగాలు చేసేవారు కూడా తమ పనిలో ఊహించని ఆకస్మిక మార్పులను ఎదుర్కోవచ్చు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోవాలి. లేకపోతే భారీ నష్టాలను చవిచూడవచ్చు. డబ్బు విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    కర్కాటక రాశి

    శని సంచారం కారణంగా కర్కాటక రాశి వారు భావోద్వేగపరమైన హెచ్చుతగ్గులను అనుభవించవచ్చు. సంబంధాలలో అపార్థాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సమస్యలు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల చాలా ఒత్తిడి కలగవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. ముఖ్యంగా మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ సమస్య అయినా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.

    తులా రాశి

    శని సంచారం కారణంగా తులారాశి వారు విజయం కోసం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కానీ విజయం నెమ్మదిగా వస్తుంది. వృత్తి జీవితం కొంచెం నెమ్మదిగా సాగుతుంది. పని ప్రదేశంలో పనిభారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల, ఏ పనినైనా మీ అంతట మీరే పూర్తి చేయగలరనే భావన కలుగుతుంది. అయినప్పటికీ, మీరు కష్టపడటం కొనసాగిస్తే, తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారు.

    మకర రాశి

    శని సంచారం మకర రాశి వారికి కొంచెం సవాలుగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు పెరగడంతో పాటు, వైద్య ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. దీనితో పాటు, ఊహించని ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. దీని కారణంగా, మీరు ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ప్రధానంగా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. దీని కారణంగా ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/ఏప్రిల్ 17 నుండి శని గ్రహం ఈ 3 రాశులను పరీక్షించబోతోంది.. అన్నింటికీ రెడీగా ఉండండి!
    Home/Rasi Phalalu/ఏప్రిల్ 17 నుండి శని గ్రహం ఈ 3 రాశులను పరీక్షించబోతోంది.. అన్నింటికీ రెడీగా ఉండండి!
