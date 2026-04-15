ఏప్రిల్ 17 నుండి శని గ్రహం ఈ 3 రాశులను పరీక్షించబోతోంది.. అన్నింటికీ రెడీగా ఉండండి!
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, శని దేవుడు కర్మలకు అనుగుణంగా ఫలితాలను ఇస్తాడని అంటారు. ఈ శని దేవుడు ప్రతి రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాశిని మార్చడమే కాకుండా, ఎప్పటికప్పుడు నక్షత్రాన్ని కూడా మారుస్తుంటాడు. శని దేవుని స్థానంలో మార్పు వచ్చినప్పుడల్లా, దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది.
ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో సంచరిస్తోంది. దీనితోపాటు ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోని 3వ ఇంట్లో కూడా సంచరిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో, ఏప్రిల్ 17వ తేదీన శని గ్రహం ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోని 4వ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ నక్షత్రం వచ్చే నెలలో సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారు తమ జీవితంలో ఒత్తిడిని, పనులలో జాప్యాన్ని, తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల నష్టాలను ఎదుర్కోవచ్చు.
శని ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టినా.. మీరు సహనంతో ఉండి, తెలివిగా ఆలోచించి, వ్యవహరిస్తూ.. సులభ మార్గాలను అనుసరించకుండా విజయం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తే.. అది మీకు కచ్చితంగా ఊహించని గొప్ప విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఏప్రిల్ 17 నుండి శని ఏ రాశులను పరీక్షించబోతోందో చూద్దాం..
మేష రాశి
శని సంచారం కారణంగా మేష రాశి వారు తమ జీవితంలో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కోవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వృత్తిలో అనేక అడ్డంకులను ఎదుర్కోవచ్చు. ఉద్యోగాలు చేసేవారు కూడా తమ పనిలో ఊహించని ఆకస్మిక మార్పులను ఎదుర్కోవచ్చు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోవాలి. లేకపోతే భారీ నష్టాలను చవిచూడవచ్చు. డబ్బు విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కర్కాటక రాశి
శని సంచారం కారణంగా కర్కాటక రాశి వారు భావోద్వేగపరమైన హెచ్చుతగ్గులను అనుభవించవచ్చు. సంబంధాలలో అపార్థాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సమస్యలు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల చాలా ఒత్తిడి కలగవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. ముఖ్యంగా మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ సమస్య అయినా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.
తులా రాశి
శని సంచారం కారణంగా తులారాశి వారు విజయం కోసం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కానీ విజయం నెమ్మదిగా వస్తుంది. వృత్తి జీవితం కొంచెం నెమ్మదిగా సాగుతుంది. పని ప్రదేశంలో పనిభారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల, ఏ పనినైనా మీ అంతట మీరే పూర్తి చేయగలరనే భావన కలుగుతుంది. అయినప్పటికీ, మీరు కష్టపడటం కొనసాగిస్తే, తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారు.
మకర రాశి
శని సంచారం మకర రాశి వారికి కొంచెం సవాలుగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు పెరగడంతో పాటు, వైద్య ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. దీనితో పాటు, ఊహించని ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. దీని కారణంగా, మీరు ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ప్రధానంగా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. దీని కారణంగా ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.